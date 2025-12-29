Ключевая ставка дрогнет не сразу: условия, без которых снижения можно не ждать

Снижение ключевой ставки в России возможно, но только при выполнении жёстких макроэкономических условий. Речь идёт не о быстром развороте политики, а о постепенном смягчении, которое напрямую будет зависеть от динамики инфляции и внутреннего спроса. Об этом рассказала "Газете.Ru" эксперт Агентства стратегических инициатив Ольга Епифанова.

При каких условиях ставка может снизиться

По оценке Епифановой, в 2026 году ключевая ставка в среднем может находиться в диапазоне 12-14% годовых. Такой сценарий возможен после периода повышенной инфляции в 2024–2025 годах и ужесточения денежно-кредитной политики. При этом Центробанк, по её словам, будет действовать осторожно, стремясь не допустить нового разгона цен.

"Минимальные значения могут достичь 11-12,5%, если темпы роста цен начнут устойчиво снижаться, а внутренний спрос ослабнет", — отметила эксперт Агентства стратегических инициатив Ольга Епифанова.

Таким образом, ключевым фактором станет не разовое замедление инфляции, а её стабильное снижение на протяжении длительного периода.

Риски жёсткого сценария

Эксперт подчеркнула, что альтернативный сценарий также остаётся возможным. В случае усиления внешнеполитических или валютных рисков, а также при росте давления со стороны бюджета ключевая ставка может удерживаться на уровне около 15%. В такой ситуации регулятору придётся сохранять жёсткий курс для сдерживания инфляционных ожиданий.

По словам Епифановой, даже при начале смягчения монетарной политики действия ЦБ будут носить точечный характер. Шаги по снижению ставки возможны только при подтверждённой стабилизации ключевых макроэкономических показателей и отсутствии новых шоков для экономики.

Текущая позиция Центробанка

Последнее решение по ключевой ставке было принято 19 декабря. Тогда Банк России снизил её на 0,5 процентного пункта — до 16%. Этот шаг стал сигналом осторожного изменения подхода, однако, как отмечают эксперты, он не означает быстрого перехода к мягкой денежно-кредитной политике.