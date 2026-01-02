Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 14:56

Жёсткая эпоха заканчивается: ключевая ставка идёт к 9–10% уже к концу года

Ключевую ставку к концу года ожидают на уровне 9–10% — глава комитета ГД Аксаков

Тенденция к смягчению денежно-кредитной политики в России может ускориться уже в ближайшие месяцы, а ключевая ставка к концу года опустится до однозначных значений. Такой сценарий, по мнению законодателей, становится всё более вероятным на фоне замедления инфляции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Он отметил, что действия Центробанка в последние месяцы формируют устойчивый тренд, который рынок уже начал учитывать в своих ожиданиях. Речь идёт не о разовом решении, а о поэтапном изменении политики регулятора.

Прогноз по ставке до конца года

По словам Анатолия Аксакова, ключевая ставка может снизиться до 9-10% уже к концу текущего года. Такой уровень, по его оценке, станет логичным продолжением курса, который Центробанк проводил на протяжении последних заседаний.

"Тенденция, которая наблюдается последние пять заседаний ЦБ, когда он поэтапно снижал ключевую, продолжится, причем более решительными шагами, ближе к лету или к осени. И, по моим прогнозам, ключевая ставка к концу года снизится до 9%, может быть, 10%", — сказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он подчеркнул, что подобная динамика будет позитивной как для экономики в целом, так и для кредитного рынка, поскольку удешевление заимствований стимулирует деловую активность.

Возможные решения уже в феврале и марте

Аксаков считает, что первое снижение ставки может произойти уже на февральском заседании ЦБ. По его прогнозу, речь идёт о снижении на 0,5 процентного пункта, несмотря на сохраняющиеся внешние и внутренние факторы давления.

В марте, по мнению депутата, регулятор может действовать более решительно и снизить ставку сразу на 1-1,5 процентного пункта. Такой шаг он связывает с продолжающимися дезинфляционными процессами и эффектом от ранее проводившейся жёсткой политики.

Инфляция как ключевой фактор

Глава профильного комитета отметил, что замедление инфляции создаёт благоприятные условия для смягчения политики Центробанка. Изначально предполагалось, что рост цен по итогам года составит 6% и выше, однако текущие статистические данные указывают на уровень около 5,8%.

По его словам, даже с учётом повышения налогов жёсткая линия ЦБ в предыдущий период дала эффект. Это, как считает Аксаков, и позволяет регулятору рассматривать дальнейшее снижение ключевой ставки без угрозы разгона инфляции.

