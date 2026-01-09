Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Банк России в Твери
Банк России в Твери
© wikimedia.org by Ghirlandajo is licensed under GNU Free Documentation License
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:41

Ключевая ставка прошла путь от 21% до 16%: как ЦБ вернул все к началу за полтора года

Ключевая ставка Банка России вернулась к уровню 16% годовых — РБК

За полтора года ключевая ставка Банка России прошла полный цикл — от резкого ужесточения до осторожного смягчения, фактически вернувшись к значениям первой половины 2024 года. Этот путь стал одним из самых продолжительных периодов жесткой денежно-кредитной политики в новейшей истории и сопровождался острыми дискуссиями между регулятором, бизнесом и экспертным сообществом. Об этом говорится в аналитическом обзоре РБК, посвященном динамике ключевой ставки в 2024–2025 годах.

Резкий взлет и борьба с инфляцией

Стартовой точкой цикла стало лето 2024 года, когда ключевая ставка находилась на уровне 16% годовых. Уже 26 июля совет директоров Банка России принял решение о резком повышении сразу на 200 базисных пунктов — до 18%. Причиной стало ускорение инфляции, которая к тому моменту заметно превысила апрельские прогнозы и достигла около 9% в годовом выражении.

В Центробанке подчеркивали, что рост внутреннего спроса существенно опережал возможности расширения предложения. В этих условиях регулятор выбрал курс на жесткое охлаждение экономики, рассчитывая снизить инфляцию до 4-4,5% в 2025 году. Осенью ставка была повышена еще дважды — в сентябре и октябре — и достигла рекордных 21% годовых, превысив даже пик 2022 года.

Долгая пауза и первые сигналы разворота

В отличие от 2022 года, высокая ключевая ставка удерживалась значительно дольше. Совет директоров ЦБ сохранял уровень 21% на протяжении четырех заседаний подряд. К середине декабря 2024 года годовая инфляция продолжала расти и достигла 9,5%, а своего максимума — 10,3% — она достигла в марте 2025 года.

При этом уже в первом квартале 2025-го рост цен с поправкой на сезонность начал замедляться. Это стало одним из первых сигналов того, что период экстремально жесткой политики подходит к завершению. Эксперты отмечали, что при принятии решений ЦБ учитывал не только инфляцию, но и ситуацию на рынке труда, геополитические факторы и инфляционные ожидания населения, которые оставались повышенными.

Начало снижения и жесткая риторика

Перелом произошел 6 июня 2025 года, когда Банк России впервые за долгое время снизил ключевую ставку — на 100 базисных пунктов, до 20%. Несмотря на этот шаг, регулятор сохранил жесткую риторику, подчеркивая приоритет цели по инфляции на уровне 4% в 2026 году.

Дальнейшее смягчение происходило поэтапно. 25 июля 2025 года ставка была снижена сразу на 200 б. п. — до 18%, а 12 сентября — еще на 100 б. п., до 17% годовых. Эти решения не всегда совпадали с ожиданиями рынка: бизнес и аналитики рассчитывали на более быстрый темп снижения, указывая на риски замедления экономики и снижения инвестиционной активности.

Возвращение к прежним уровням

Очередное снижение последовало 24 октября, когда ставка была уменьшена лишь на 50 б. п. — до 16,5%. В ЦБ тогда подчеркивали, что перегрев экономики все еще сохраняется, а инфляционные ожидания остаются высокими. Финальный шаг был сделан 19 декабря 2025 года, когда ключевая ставка опустилась до 16% годовых, фактически вернувшись к уровням полуторагодичной давности.

По оценке Банка России, годовая инфляция к середине декабря составила 5,8%, а по итогам года ожидалась ниже 6%, что стало минимальным показателем за последние пять лет. При этом регулятор объяснял осторожность решений ожиданием новых проинфляционных факторов, включая повышение НДС с 20% до 22% с января 2026 года и индексацию регулируемых тарифов.

Что дальше

В ЦБ подчеркивают, что дальнейшее снижение ставки не будет автоматическим. Регулятор оставляет за собой право делать паузы, если инфляционные риски усилятся. Темпы смягчения денежно-кредитной политики будут напрямую зависеть от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от влияния налоговых и тарифных изменений в 2026 году.

