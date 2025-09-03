Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Кевин Костнер
© commons.wikimedia.org by Ariela Ortiz-Barrantes is licensed under CC BY-SA 4.0
Опубликована сегодня в 12:55

Кевин Костнер снова влюблён: кто занял место бывшей жены миллиардера

Кевин Костнер, которому весной этого года исполнилось 70, вновь оказался в центре внимания не из-за кино, а благодаря личной жизни. После громкого развода с дизайнером Кристин Баумгартнер он неожиданно обрел новое счастье. Голливудская легенда встречается с 46-летней режиссеркой Келли Нунан Горес, ранее бывшей женой миллиардера Алека Гореса.

Новая пара и первые детали романа

По сведениям СМИ, актер и режиссер начали проводить время вместе летом. Их заметили в Аспене в конце июля, но официально на публике пара пока не появляется. Близкие к Костнеру люди утверждают, что он старается быть осторожным, чтобы новые отношения развивались без давления извне.

Инсайдер рассказал, что зарождающийся роман помог актеру восстановить душевное равновесие:

"Кевин снова счастлив после очень тяжелого периода в своей жизни. Он встречается с Келли. Они были вместе в Аспене в конце июля. Он старается не разглашать эту информацию, потому что не хочет, чтобы все пошло наперекосяк", — сообщил источник Daily Mail.

Общие интересы и взгляды

По словам знакомых пары, Келли полностью соответствует представлениям Костнера об идеальной женщине. Оба обожают отдых на природе, любят спорт, прогулки и путешествия. Костнеру особенно импонирует, что у избранницы есть маленький ребенок: актер всегда с теплом относится к детям, и это еще больше сблизило пару.

"Она как раз в его вкусе, и у них много общего: отдых на природе, спорт (ей нравится серфинг), долгие прогулки с собаками", — пояснил источник.

Сама Келли, по словам инсайдеров, поддалась обаянию актера и открыта для новых отношений.

Личная жизнь Кевина Костнера

Разрыв с Кристин Баумгартнер, ставшей его второй женой, дался актеру нелегко. Супруги прожили вместе 18 лет, и в мае 2023 года объявили о разводе. Процесс сопровождался спорами о финансовых выплатах и жилье.

В феврале 2025 года суд окончательно утвердил соглашение: Костнер обязался ежемесячно перечислять бывшей жене около 63 тысяч долларов на содержание троих общих детей — сыновей Кайдена и Хейса и дочери Грейс. Первоначально Баумгартнер требовала почти в четыре раза больше, однако ее запросы были отклонены. После решения суда женщине пришлось покинуть особняк в Калифорнии, где семья жила долгие годы.

До брака с Кристин актер 16 лет был женат на Синди Сильве, с которой воспитал троих детей. Кроме того, у Костнера есть внебрачный сын от Бриджит Руни.

Кто такая Келли Нунан Горес

Нунан Горес известна в Голливуде как режиссер документальных проектов, связанных со здоровым образом жизни и духовными практиками. В 2016 году она вышла замуж за миллиардера Алека Гореса, состояние которого оценивается в несколько миллиардов долларов. В браке у них родилась дочь Райли, которой сейчас шесть лет. В декабре 2024 года супруги объявили о разводе.

