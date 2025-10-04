Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушка держит гирю
Девушка держит гирю
© Freepik by Designed by Freepik
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 19:50

Тело меняется быстрее, чем кажется: одна гиря делает больше, чем неделя кардио

Русские скручивания, отжимания и восьмёрка гирей: как проработать пресс и корпус

Если привычные упражнения со штангой или гантелями уже не приносят вдохновения, стоит попробовать тренировки с гирями. Этот простой снаряд развивает силу, выносливость, баланс и мощь, а заодно превращает занятия в настоящее кардио. С гирей можно прокачать всё тело и получить плотную, функциональную нагрузку, не перегружая суставы.

Почему гири заслуживают внимания

Работа с гирей объединяет динамику и контроль. Во время каждого движения приходится удерживать равновесие, стабилизировать корпус и работать целыми мышечными цепочками. За счёт этого развивается не только сила, но и координация, подвижность, скорость реакции.

Гири особенно полезны тем, кто хочет совместить кардио и силовую работу. Интенсивные махи, приседания и рывки ускоряют пульс и повышают выносливость, а короткие паузы между упражнениями превращают тренировку в энергичный функциональный комплекс.

Как подобрать вес и количество повторений

Выбор веса зависит от уровня подготовки:

  1. Женщинам чаще подходят гири весом от 8 до 16 кг, мужчинам — от 16 до 32 кг.

  2. Проверьте нагрузку: выполните пять повторений одного движения. Если слишком легко — берите тяжелей, если не дотягиваете до конца — уменьшайте вес.

  3. Не используйте один и тот же вес для всех упражнений. Для махов гиря может быть тяжелее, а для подъёмов над головой — легче.

Ориентируйтесь на 4-5 подходов по 10-15 повторений. Когда техника отточена и мышцы готовы, можно добавлять вес или сокращать отдых, превращая тренировку в интервальную.

20 упражнений с гирями для всех групп мышц

Этот комплекс поможет укрепить корпус, руки, спину и ноги.

1. Русские махи гирей

Гиря поднимается до уровня плеч, движение идёт от бёдер. Это базовое упражнение развивает мышцы задней цепи и пресс.

2. Махи одной рукой

Ассиметричная нагрузка усиливает работу кора и улучшает баланс.

3. Тяга гири в наклоне

Акцент на спину и бицепс бедра. Корпус держите прямым, тяните гирю мышцами спины.

4. Восьмёрка гирей

Передача гири из руки в руку между ногами создаёт инерцию, укрепляет пресс и улучшает координацию.

5. Глубокие приседания с гирей

Гирю держите перед грудью. Ноги и ягодицы работают в полной амплитуде, спина остаётся прямой.

6. Приседания с выпрыгиванием

Повышают взрывную силу и выносливость ног. Подходят для интервальных комплексов.

7. Выпады с подъёмом гири

Синхронизируют работу ног, корпуса и плечевого пояса.

8. Русское скручивание с гирей

Укрепляет косые мышцы живота, требует стабильного корпуса и контроля дыхания.

9. Мельница с гирей

Совмещает растяжку и силу, задействуя спину, пресс и плечи.

10. Подъём гири одной рукой лёжа

Развивает грудные мышцы и трицепсы, стабилизирует корпус.

11. Махи гирей вокруг себя

Работают руки и пресс. Контролируйте траекторию, чтобы не терять равновесие.

12. Махи с шагами вбок

Совмещают кардио и силовую нагрузку, добавляя движение по залу.

13. Становая тяга с гирей

Нагрузка на ягодицы, бёдра и поясницу. Спина всегда прямая, движение — от таза.

14. Подъём гири на плечо

Требует силы и точности. Прорабатывает руки, спину и пресс.

15. Подъём двух гирь над головой

Отлично развивает плечевой пояс и мышцы корпуса.

16. Рывок гири одной рукой

Интенсивное движение, сочетающее силу и кардио.

17. Планка на гирях с подъёмом рук

Развивает стабилизаторы, укрепляет плечи и пресс.

18. Турецкий подъём с гирей

Многоступенчатое упражнение, тренирующее всё тело и чувство равновесия.

19. Отжимания на гирях

Более глубокая амплитуда, сильнее включаются грудные мышцы.

20. Отжимания с подъёмом руки

Сложный вариант с дополнительной нагрузкой на спину и пресс.

Советы шаг за шагом

  1. Делайте разминку перед каждой тренировкой, особенно суставы и поясницу.

  2. Контролируйте дыхание: выдох на усилии, вдох при возвращении.

  3. После комплекса растяните мышцы и немного пройдитесь — это снизит напряжение.

  4. Меняйте порядок упражнений, чтобы мышцы не адаптировались.

Ошибки. Последствия. Альтернатива

  • Ошибка: брать слишком тяжёлую гирю.

  • Последствие: нарушается техника, появляется риск травмы.

  • Альтернатива: начните с умеренного веса и повышайте его постепенно.

  • Ошибка: округлять спину при наклонах.

  • Последствие: перегрузка поясницы и потеря контроля над движением.

  • Альтернатива: держите корпус ровно и активируйте пресс.

  • Ошибка: выполнять движения на скорости.

  • Последствие: снижается эффективность, растёт риск ударов гирей.

  • Альтернатива: выполняйте медленно и осознанно, концентрируясь на форме.

  • Ошибка: отсутствие отдыха.

  • Последствие: хроническая усталость и снижение силы.

  • Альтернатива: чередуйте дни работы и восстановления.

А что если нет гирь?

Можно заменить гирю гантелью или бутылкой с водой, но из-за другой формы и центра тяжести движение будет проще. Настоящая гиря создаёт инерцию, за счёт чего нагрузка ощущается сильнее даже при небольшом весе.

FAQ

Как часто заниматься с гирями?
2-3 раза в неделю достаточно, чтобы увидеть результат.

Подойдут ли гири для женщин?
Да. Они укрепляют тело и помогают создать подтянутый силуэт без "перекачанных" мышц.

Можно ли тренироваться дома?
Да, достаточно 2-3 квадратных метров пространства и плотного коврика.

Мифы и правда

  • Миф: гири делают фигуру громоздкой.

  • Правда: они формируют рельеф и помогают сжечь лишний жир.

  • Миф: гири — только для мужчин.

  • Правда: женщины активно используют их для функциональных тренировок.

  • Миф: гири опасны для суставов.

  • Правда: при правильной технике и разогреве суставы наоборот укрепляются.

Интересные факты

  • Гири использовались в России ещё в XVIII веке как мера веса.

  • Современные гири имеют одинаковый размер корпуса, чтобы техника не менялась при разном весе.

  • В кроссфите гири применяются наравне с штангами и канатами — за их универсальность и безопасность.

Тренировки с гирями подойдут тем, кто хочет стать сильнее, выносливее и увереннее в движении. Достаточно одной гири, чтобы вернуть интерес к спорту и почувствовать силу в каждом движении.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Медики: короткая разминка каждые 2–3 часа снижает нагрузку на позвоночник сегодня в 19:10
Три минуты, которые спасут спину от будущих проблем

Три минуты растяжки помогут улучшить осанку, снять напряжение с шеи и спины и добавить энергии на весь день.

Читать полностью » Йога-тренеры составили силовой комплекс без приседаний и оборудования сегодня в 18:50
Эта йога убирает слабость и лень: 20 минут — и тело словно из стали

Этот силовой комплекс из йоги прокачает мышцы ног и корпуса без утяжелителей. Плавные асаны помогут развить гибкость, баланс и внутреннюю устойчивость.

Читать полностью » Мостик в йоге и гимнастике: влияние на позвоночник и гибкость сегодня в 18:10
Поза перевёрнутого лука: движение, способное вернуть подвижность позвоночнику

Узнайте, как мостик помогает укрепить спину, какие ошибки чаще всего совершают новички и какие приёмы облегчат выполнение.

Читать полностью » Тренировка на мышцы кора дома: планка, подъём коленей к трицепсу и удержание скрутки сегодня в 17:50
Маленькое движение, большое влияние: короткая тренировка, способная заменить час в зале

Хочется укрепить пресс, но нет времени на полноценную тренировку? Этот короткий комплекс займёт всего четыре минуты, но заставит мышцы кора работать на полную.

Читать полностью » Комплекс с эспандером: упражнения на пресс, ягодицы и сгибатели бедра сегодня в 17:10
Пресс и баланс под одним контролем: комплекс, о котором знают не все

Эффективная программа из пяти упражнений укрепит корпус, улучшит баланс и гибкость, а также подарит заряд энергии.

Читать полностью » Физиологи напомнили, как выполнять бёрпи без ошибок и риска для поясницы сегодня в 16:50
Бёрпи не прощает ошибок: одно движение, которое ставит на место даже профи

Пять вариаций бёрпи для тех, кто готов проверить свои силы и выносливость. Комплекс без оборудования, но с максимальным эффектом.

Читать полностью » Учёные: десять минут прыжков со скакалкой равны получасовой пробежке сегодня в 16:10
Простая верёвка с ручками против километров бега: кто выигрывает

Прыжки через скакалку кажутся простыми, но за ними скрывается мощная тренировка. Разбираем, как выбрать снаряд и построить занятия.

Читать полностью » Физиологи рассказали, как махи и выпады с гантелями улучшают осанку и ускоряют обмен веществ сегодня в 15:50
Обычные гантели, неожиданный эффект: тело меняется уже после первой недели

Короткая, но эффективная тренировка с гантелями для всего тела. Подойдёт даже тем, у кого под рукой только пара лёгких снарядов.

Читать полностью »

Новости
Дом
Домашние антисептические салфетки из спирта и детских влажных стоят в 2–3 раза дешевле готовых
Авто и мото
Механики объяснили, почему нельзя открывать крышку бачка на горячем двигателе
Наука
Исследователи Королевского колледжа Лондона определили предел точности марковских часов
Туризм
Туроператоры сообщили о росте популярности монастринга в России летом 2025 года
Красота и здоровье
Диетолог Эйвери Зенкер: лук, бобовые и сахарозаменители в салате могут стать причиной вздутия
Туризм
В Сочи этим летом отдохнули 4,5 млн человек — город сохраняет лидерство по турпотоку
Технологии
Минтранс РФ предложил закрепить правила эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования
Наука
Римские мозаики II века обнаружены в погребальном комплексе на Аппиевой дороге
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet