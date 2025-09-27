Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
приседания с гирей девушка
Иван Петровский Опубликована сегодня в 15:10

Четыре круга — и тело работает на пределе, но без риска для дыхания

Тренировка с гирей в формате EMOM: пять упражнений по 40 секунд

Этот комплекс подойдёт тем, кто уже знаком с базовыми движениями с гирей и умеет выполнять махи и взятия на грудь. Если вы впервые берёте снаряд, начните с малого: возьмите лёгкую гирю, спокойно попробуйте каждое упражнение по отдельности и только после этого переходите к полноценной тренировке. Когда техника станет уверенной, можно включать таймер и выполнять комплекс в формате круговой работы.

Как организовать тренировку

Комплекс состоит из пяти упражнений, которые выполняются в режиме интервалов. Принцип простой:

  1. Первое движение делается 40 секунд.

  2. Затем остаётся время минуты для отдыха.

  3. После этого переходите к следующему упражнению.

Так проходят все пять элементов. Когда они завершены, вы возвращаетесь к началу. Всего необходимо сделать четыре круга, что займёт примерно 20 минут. Такой формат называют EMOM (every minute on the minute). Он позволяет поддерживать интенсивность и при этом не перегружает дыхание.

Вес снаряда выбирайте по уровню подготовки. Девушкам со спортивным опытом подойдёт 12 кг, мужчинам — 16 кг. Новичкам лучше взять гирю на 6-8 кг.

Как выполнять упражнения

1. Американские махи гирей

Возьмите снаряд обеими руками за дужку. Уводите его назад между ног, сохраняя спину ровной. Резко разогнитесь в тазобедренных суставах и направьте гирю вверх. Доведите её над головой, руки должны быть выпрямлены. Движение идёт от бёдер, а не за счёт рук. Поясница остаётся стабильной, пятки не отрываются.

2. Становая на одной ноге и гоблет-приседание

Держите гирю двумя руками. Сделайте становую тягу на правой ноге, левую приподнимите. После выпрямления поставьте ногу обратно и выполните гоблет-приседание, удерживая гирю за основания дужки. Затем поменяйте ногу. Важно не округлять поясницу и держать пятки прижатыми.

3. Взятие на грудь и латеральный выпад

Сначала выполните взятие на грудь правой рукой. Затем сделайте широкий шаг влево и уйдите в боковой выпад, таз отведите назад. Поднимитесь, выполните замах гирей между ног и поменяйте руку. Теперь взятие на грудь левой рукой и выпад вправо. Грудная клетка должна оставаться раскрытой, взгляд направлен вперёд.

4. Подъём ног с удержанием гири

Лягте на спину, поднимите гирю над грудью. Ноги согните в тазобедренных суставах под прямым углом и выпрямите в коленях. Поднимайте таз вверх и возвращайте на пол. Это упражнение нагружает мышцы живота и улучшает стабильность корпуса.

5. Жим гири

Сделайте замах, поднимите гирю на грудь и выжмите вверх. Рука полностью выпрямлена, локоть зафиксирован. При опускании выполняйте замах и меняйте руку. Важно, чтобы рука в верхней точке находилась рядом с ухом, а не впереди корпуса.

Советы шаг за шагом

  1. Разминка обязательна: лёгкая кардионагрузка 5-7 минут и суставная гимнастика.

  2. Подберите гирю так, чтобы вы могли выполнить не менее 10-12 повторений без остановки.

  3. Следите за дыханием: усилие — на выдохе.

  4. Используйте напольный коврик для упражнений лёжа, чтобы снизить нагрузку на спину.

  5. После тренировки уделите внимание растяжке мышц ног и плеч.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: поднимать гирю руками при махах.
    Последствие: перегрузка плечевых суставов и травма.
    Альтернатива: используйте мощный толчок тазом и ягодицами.

  2. Ошибка: округлять поясницу в становой.
    Последствие: риск боли в пояснице.
    Альтернатива: держите спину ровной, а плечи опущенными.

  3. Ошибка: слишком тяжёлая гиря в жиме.
    Последствие: потеря контроля и перегрузка локтей.
    Альтернатива: уменьшите вес и сосредоточьтесь на технике.

А что если…

Вы чувствуете усталость и не успеваете выполнить все 40 секунд? Сделайте меньше повторений, но сохраните правильную технику. Лучше выполнить три круга в спокойном темпе, чем четыре с нарушением формы. Если нет гири, используйте тяжёлую гантель — она подходит для большинства движений, кроме махов.

FAQ

Как выбрать гирю для домашних тренировок?

Начинающим девушкам — 6-8 кг, мужчинам — 12 кг. Если есть опыт, можно смело брать тяжелее.

Сколько стоит гиря?

Цена зависит от материала. Чугунные модели начинаются от 1 500 рублей, профессиональные — от 3 000 рублей и выше.

Что лучше: гири или гантели?

Гантели проще для изоляционных движений, гири лучше для функциональной работы и развития выносливости.

Мифы и правда

  1. Миф: гири травмоопасны.
    Правда: травмы возникают из-за ошибок в технике, а не из-за снаряда.

  2. Миф: махи гирей качают только руки.
    Правда: работают ноги, ягодицы и корпус, а руки лишь направляют движение.

  3. Миф: гиря устарела и не нужна.
    Правда: современные тренеры используют её для развития силы, координации и мощности.

Сон и психология

Интенсивные тренировки с гирями повышают уровень гормонов стресса, поэтому важно высыпаться. Полноценный сон ускоряет восстановление и снижает риск перетренированности. Для психики работа с гирями полезна: динамичные движения снимают напряжение, а ритм повторений помогает концентрироваться.

Три интересных факта

  1. В царской армии гири использовались не только для силы, но и как тест на выносливость новобранцев.

  2. В СССР гиревой спорт считался массовым: в 1985 году проводились всесоюзные соревнования с десятками тысяч участников.

  3. Современные кроссфит-залы активно используют гири в комплексах WOD, что сделало их вновь популярными.

Исторический контекст

  1. XVIII век — первые упоминания гирь в ярмарочных забавах.

  2. XIX век — гиря стала спортивным снарядом в цирковых труппах.

  3. XX век — официальное признание гиревого спорта в СССР.

  4. XXI век — возвращение интереса благодаря кроссфиту и функциональному тренингу.

Сегодня гиря остаётся универсальным инструментом, который одинаково хорошо подходит и для силовых тренировок, и для развития выносливости.

