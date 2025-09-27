Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушка держит гирю
Девушка держит гирю
© Freepik by Designed by Freepik
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 4:10

Забытая классика СССР вернулась: армейский способ прокачать мышцы дома

Учёные: регулярные занятия с гирей улучшают силу и координацию

Тренировка с гирей — один из самых доступных способов развить силу, взрывную мощь и координацию. Одного снаряда хватает, чтобы нагрузить всё тело и одновременно получить кардио-эффект. Для этого не нужны спортивные залы или дорогие абонементы — достаточно гирь среднего веса и немного пространства дома или на улице.

Предлагаем комплекс, рассчитанный на 12 минут непрерывной работы. Его можно выполнить как самостоятельную тренировку или встроить в недельный план.

Как выполнять тренировку

Делайте все движения по кругу в указанном количестве повторений. После завершения последнего упражнения начинайте снова и продолжайте до конца 12-й минуты.

  1. Выпад и приседание с гирей — по 5 повторений на каждую сторону.

  2. Перестановка гири — 10 раз.

  3. Жим гири и оверхед — 10 раз (по 5 на каждую руку).

  4. "Мельница" с гирей — по 5 повторений в каждую сторону.

Выпад и приседание с гирей

Сделайте выпад левой ногой, удерживая гирю в правой руке. Поднимитесь, развернитесь вправо и перенесите снаряд к груди. Опуститесь в глубокий присед, снова встаньте и верните гирю вниз. Повторите 5 раз в одну сторону, затем смените руку и ногу.

Перестановка гири

Сядьте на коврик, поставьте гирю справа от таза. С прямой спиной перенесите её над собой и поставьте слева. Держите корпус ровным, не сутультесь.

Жим гири и оверхед

Встаньте, ноги на ширине плеч. Гиря у груди, свободная рука вытянута в сторону. Выжмите гирю вверх, присядьте до параллели с полом, затем выпрямитесь. Сделайте 5 повторов с одной рукой и столько же с другой.

"Мельница" с гирей

Выведите гирю над головой. Наклоняйтесь в сторону, касаясь свободной рукой стопы, при этом взгляд держите на снаряде. Работайте медленно и под контролем.

Советы шаг за шагом

  1. Начинайте с веса, который позволяет выполнять движения технически чисто. Для мужчин подойдут гири 16-24 кг, для женщин — 8-16 кг.

  2. Используйте спортивную обувь с жёсткой подошвой или босиком на резиновом коврике.

  3. Следите за дыханием: выдох на усилии, вдох на возврате.

  4. Для контроля времени удобно поставить таймер на 12 минут.

  5. По завершении комплекса сделайте заминку: растяжку квадрицепсов, ягодичных и плеч.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: округление спины в наклонах и "мельнице".
    Последствие: повышается риск травм поясницы.
    Альтернатива: выполнять упражнение с меньшей амплитудой или без веса.

  2. Ошибка: работа с неподходящим весом гири.
    Последствие: техника страдает, снижается эффект тренировки.
    Альтернатива: начать с более лёгкого снаряда и постепенно увеличивать нагрузку.

  3. Ошибка: быстрые рывки в жиме.
    Последствие: перегрузка плечевых суставов.
    Альтернатива: жать гирю плавно, удерживая её над головой 1-2 секунды.

А что если…

  1. нет гири? Можно заменить её гантелью или даже бутылкой с водой. Конечно, динамика будет другой, но сама идея тренировки по кругу сохранится.
  2. мало времени? Сделайте один круг, но максимально качественно. Даже 3-4 минуты работы лучше, чем пропустить тренировку.
  3. хочется большего? Продлите время до 16 минут или добавьте новые движения: махи гирей, рывки или приседания с жимом.

FAQ

Как выбрать гирю для дома?
Начинающим стоит брать вес, с которым можно спокойно выполнить 10-12 жимов одной рукой.

Сколько стоит гиря?
Цена зависит от материала и бренда. Обычные чугунные гири на 16 кг стоят в среднем от 2000 до 4000 рублей. Профессиональные литые дороже.

Что лучше: гири или гантели?
Гантели удобнее для изолированных движений. Гиря эффективнее в динамических упражнениях и развивает координацию.

Мифы и правда

  1. Миф: тренировки с гирей травмоопасны.
    Правда: при соблюдении техники риск не выше, чем с любым другим спортивным оборудованием.

  2. Миф: гири устарели, это прошлый век.
    Правда: современные фитнес-программы активно используют гиревой спорт благодаря его универсальности.

  3. Миф: гири подходят только мужчинам.
    Правда: девушки успешно применяют их для укрепления мышц и снижения веса.

Интересные факты

  1. В армейских программах СССР гири активно использовались для подготовки солдат.

  2. В кроссфите махи гирей стали одним из базовых упражнений.

  3. Регулярные занятия с гирями улучшают не только силу, но и баланс — это доказано спортивной наукой.

Исторический контекст

  1. XVIII век: гири применялись на ярмарках для демонстрации силы.

  2. XIX век: появление первых официальных состязаний по гиревому спорту в России.

  3. XXI век: возрождение интереса к гирям через фитнес-клубы и кроссфит-сообщества.

Итог

Комплекс на 12 минут с гирей объединяет силовые, функциональные и координационные упражнения. Это быстрый способ прокачать всё тело и почувствовать себя сильнее уже после первых занятий.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Фитнес-тренеры: рост мышц возможен только при преобладании синтеза белка сегодня в 4:31

Тренировки на пределе: когда рост мышц превращается в их разрушение

Мышцы растут не только от тяжёлых весов, но и от правильного восстановления. Разберёмся, как работает гипертрофия и что реально влияет на результат.

Читать полностью » Рекламные стереотипы создают барьеры для новичков в беге — исследователи вчера в 23:48

Бегун — это не медали и рекорды: правда, которую скрывают соцсети

Момент, когда человек впервые называет себя бегуном, у каждого свой. Узнайте, как разные истории помогают сломать стереотипы и расширяют понятие "бегун".

Читать полностью » Тренер Жаклин Элбаз: иногда полезнее отменить пробежку ради восстановления вчера в 22:42

Повышенный пульс, бессонница и усталость — знаки, что бег убивает прогресс

Иногда лучший бег — это отсутствие пробежки. Узнайте 6 признаков, когда день отдыха принесёт больше пользы, чем тренировка.

Читать полностью » Тренер Ранди Орм: растяжка и ролик после бега улучшают подвижность суставов вчера в 21:31

Ролик против зажимов: 20 минут, что экономят месяцы реабилитации

После бега мышцы нуждаются в заботе. Простая программа растяжки и упражнений с роликом поможет снять зажатость и вернуть лёгкость.

Читать полностью » Более половины бегунов определяют свой тип с помощью тестов на скорость и выносливость вчера в 21:27

Кажется, что бежите правильно? Эти тесты покажут правду о вашем теле

Три простых теста помогут понять, что у вас лучше: скорость, выносливость или баланс. Узнайте, как адаптировать тренировки под себя.

Читать полностью » Физиотерапевт Сэм Хегедус: подсечка пяткой встречается у многих бегунов вчера в 20:21

Пятка против второй ноги: когда бег превращается в самосаботаж

Почему стопа иногда уходит в сторону при беге? Разбираем феномен heel whip: когда это просто особенность, а когда сигнал к работе над техникой.

Читать полностью » Отжимания дома: эффективные вариации для груди, рук и корпуса вчера в 19:10

Отжимания оказались не тем, чем кажутся: скрытая польза для всего тела

Отжимания можно превратить в целый фитнес-комплекс без оборудования. Узнайте, какие вариации сделают тренировку интереснее и эффективнее.

Читать полностью » Врачи: даже 10 минут упражнений дома улучшают кровообращение и снижают стресс вчера в 18:10

Комплекс из 10 минут: секрет лёгкости в конце тяжёлого дня

Короткий комплекс упражнений поможет восстановить силы и зарядиться энергией, даже если кажется, что на спорт совсем нет времени.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

После выращивания лука почва обедняется азотом и калием, поэтому нужен севооборот культур
Спорт и фитнес

Исследование в Норвегии: 100 баллов PAI в неделю продлевают жизнь на 4–5 лет
Еда

Мясо по-деревенски с картошкой сочетает в себе мясо, овощи и гарнир
Еда

Салат из курицы с пекинской капустой и кукурузой получается питательным
Туризм

Zero-waste в путешествиях: многоразовая бутылка, эко-отели и сортировка мусора
Садоводство

Агрономы предупреждают: помидоры и картофель рядом повышают риск фитофтороза
Авто и мото

Эксперты: прикуривание поможет только при исправном аккумуляторе и генераторе
Наука

Университет Кадиса: в Андалусии найден дольмен возрастом около 5000 лет
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet