Два простых движения — и вы тренируете ноги, плечи, пресс и дыхалку
Эта тренировка — пример того, как всего два упражнения способны нагрузить всё тело и заставить работать и мышцы, и дыхательную систему. Для занятий понадобится лишь одна гиря, немного свободного времени и настрой на результат.
Суть комплекса
Методика построена на принципе "лесенки": вы выполняете махи гирей и гоблет-приседания подряд, постепенно уменьшая количество повторений. Такой подход позволяет поддерживать высокую интенсивность, развивает выносливость и одновременно укрепляет мышцы ног, кора и плечевого пояса.
Выбор веса гири играет ключевую роль. Оптимально подбирать её так, чтобы можно было без остановки выполнить не менее 20 махов и столько же приседаний. Для новичков это обычно 8 кг, для опытных — 12-16 кг и более.
Как устроена лесенка
Тренировка делится на три уровня сложности:
-
Новички выполняют 10-9-8… до 1 повтора. В сумме выходит 55 махов и 55 приседаний.
-
Более подготовленные занимаются по схеме 15-14-13… до 1. Это уже 120 повторов на каждое движение.
-
Атлетический уровень предполагает 22-21-20… до 1, что составляет 253 повторения.
Всё выполняется без пауз или с минимальными передышками. Чем реже отдыхаете, тем выше эффект.
Техника упражнений
Махи гирей в полной амплитуде
-
Поставьте ноги на ширине плеч.
-
Разместите гирю между стопами, возьмитесь за дужку обеими руками.
-
Сделайте замах назад, сохраняя прямую спину.
-
Резко разогнитесь в тазобедренных суставах и подайте гирю вверх по дуге до уровня головы.
-
Позвольте снаряду вернуться обратно и повторите движение.
Важно: здесь работают именно тазобедренные суставы. Колени сгибаются и разгибаются минимально, приседать при махе не нужно.
Гоблет-приседания
-
Возьмите гирю за дужку и удерживайте перед грудью.
-
Поставьте ноги на ширине плеч или чуть уже.
-
Выполняйте приседания до параллели бёдер с полом или немного ниже.
-
Держите корпус ровным, а локти слегка разведёнными.
Держать гирю можно разными способами — как вверх дном, так и вниз. Попробуйте оба варианта, чтобы понять, какой удобнее именно вам.
Советы шаг за шагом
-
Начните с лёгкой разминки: вращения плечами, круги тазом, лёгкие наклоны.
-
Выберите вес, который позволяет уверенно выполнять 20 повторений.
-
Следите за дыханием: на усилие — выдох, на возврат — вдох.
-
Держите под рукой таймер или фитнес-приложение, чтобы отслеживать темп.
-
По завершении сделайте растяжку — квадрицепсы, подколенные сухожилия, поясница.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: слишком тяжёлая гиря на старте.
Последствие: техника ломается, появляется риск травм.
Альтернатива: взять средний вес и постепенно увеличивать нагрузку.
-
Ошибка: отдых после каждого подхода.
Последствие: падает интенсивность, снижается эффект тренировки.
Альтернатива: минимизировать паузы, использовать секундомер для контроля.
-
Ошибка: выполнение махов с круглой спиной.
Последствие: перегрузка поясницы.
Альтернатива: держать спину прямой и активировать мышцы кора.
А что если…
А что если у вас нет гири? Можно заменить её гантелью с узкой рукояткой или наполненным водой рюкзаком. Махи получатся менее удобными, но приседания вполне возможны. А если вы тренируетесь на улице, подойдут даже камень или бревно подходящего веса.
FAQ
Как выбрать гирю для лесенки?
Ориентируйтесь на возможность выполнить 20 махов и 20 приседаний подряд. Если получается легко — вес мал, если с трудом — велик.
Сколько стоит гиря для дома?
Средняя цена колеблется от 1 500 до 5 000 рублей в зависимости от веса и бренда. Чугунные варианты дешевле, виниловые и прорезиненные — дороже.
Что лучше для новичка: гири или гантели?
Для функциональных тренировок удобнее гири: у них центр тяжести смещён, движения становятся естественнее. Но гантели тоже подойдут для базовых упражнений.
Мифы и правда
-
Миф: махи гирей опасны для спины.
Правда: при правильной технике нагрузка ложится на ягодицы и заднюю цепь мышц, а не на поясницу.
-
Миф: приседания с гирей менее эффективны, чем со штангой.
Правда: гоблет-вариант отлично подходит для развития силы и мобильности, особенно на начальном этапе.
-
Миф: гири — это устаревший спортинвентарь.
Правда: современный фитнес активно использует гири как удобный инструмент для круговых и функциональных тренировок.
Сон и психология
Короткие, но интенсивные комплексы вроде этого помогают снимать стресс и улучшают качество сна. Тренировка активирует крупные мышечные группы, после чего организм быстрее переходит в фазу отдыха. Кроме того, выполнение лесенки требует концентрации, что переключает внимание с бытовых проблем и помогает разгрузить психику.
Три интересных факта
-
Гири в России использовались в армии XIX века для развития силы у солдат.
-
В кроссфите махи гирей считаются одним из самых энергоёмких упражнений.
-
В среднем за 20 минут интенсивной работы с гирей можно сжечь до 400 калорий.
Исторический контекст
Гиря как спортивный снаряд появилась в России более двухсот лет назад. Первоначально её использовали на ярмарках для демонстрации силы и в качестве меры веса при торговле. Со временем упражнение с этим снарядом стало отдельным направлением физической культуры, а в XX веке гиревой спорт получил официальное признание. Сегодня гири применяют не только профессиональные атлеты, но и любители функционального тренинга во всём мире.
