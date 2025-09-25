Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Спортсмен с гирей
Спортсмен с гирей
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 15:10

Два простых движения — и вы тренируете ноги, плечи, пресс и дыхалку

Тренировка лесенка с гирей: до 253 повторений для развития силы и кардионагрузки

Эта тренировка — пример того, как всего два упражнения способны нагрузить всё тело и заставить работать и мышцы, и дыхательную систему. Для занятий понадобится лишь одна гиря, немного свободного времени и настрой на результат.

Суть комплекса

Методика построена на принципе "лесенки": вы выполняете махи гирей и гоблет-приседания подряд, постепенно уменьшая количество повторений. Такой подход позволяет поддерживать высокую интенсивность, развивает выносливость и одновременно укрепляет мышцы ног, кора и плечевого пояса.

Выбор веса гири играет ключевую роль. Оптимально подбирать её так, чтобы можно было без остановки выполнить не менее 20 махов и столько же приседаний. Для новичков это обычно 8 кг, для опытных — 12-16 кг и более.

Как устроена лесенка

Тренировка делится на три уровня сложности:

  • Новички выполняют 10-9-8… до 1 повтора. В сумме выходит 55 махов и 55 приседаний.

  • Более подготовленные занимаются по схеме 15-14-13… до 1. Это уже 120 повторов на каждое движение.

  • Атлетический уровень предполагает 22-21-20… до 1, что составляет 253 повторения.

Всё выполняется без пауз или с минимальными передышками. Чем реже отдыхаете, тем выше эффект.

Техника упражнений

Махи гирей в полной амплитуде

  1. Поставьте ноги на ширине плеч.

  2. Разместите гирю между стопами, возьмитесь за дужку обеими руками.

  3. Сделайте замах назад, сохраняя прямую спину.

  4. Резко разогнитесь в тазобедренных суставах и подайте гирю вверх по дуге до уровня головы.

  5. Позвольте снаряду вернуться обратно и повторите движение.

Важно: здесь работают именно тазобедренные суставы. Колени сгибаются и разгибаются минимально, приседать при махе не нужно.

Гоблет-приседания

  1. Возьмите гирю за дужку и удерживайте перед грудью.

  2. Поставьте ноги на ширине плеч или чуть уже.

  3. Выполняйте приседания до параллели бёдер с полом или немного ниже.

  4. Держите корпус ровным, а локти слегка разведёнными.

Держать гирю можно разными способами — как вверх дном, так и вниз. Попробуйте оба варианта, чтобы понять, какой удобнее именно вам.

Советы шаг за шагом

  • Начните с лёгкой разминки: вращения плечами, круги тазом, лёгкие наклоны.

  • Выберите вес, который позволяет уверенно выполнять 20 повторений.

  • Следите за дыханием: на усилие — выдох, на возврат — вдох.

  • Держите под рукой таймер или фитнес-приложение, чтобы отслеживать темп.

  • По завершении сделайте растяжку — квадрицепсы, подколенные сухожилия, поясница.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: слишком тяжёлая гиря на старте.
    Последствие: техника ломается, появляется риск травм.
    Альтернатива: взять средний вес и постепенно увеличивать нагрузку.

  • Ошибка: отдых после каждого подхода.
    Последствие: падает интенсивность, снижается эффект тренировки.
    Альтернатива: минимизировать паузы, использовать секундомер для контроля.

  • Ошибка: выполнение махов с круглой спиной.
    Последствие: перегрузка поясницы.
    Альтернатива: держать спину прямой и активировать мышцы кора.

А что если…

А что если у вас нет гири? Можно заменить её гантелью с узкой рукояткой или наполненным водой рюкзаком. Махи получатся менее удобными, но приседания вполне возможны. А если вы тренируетесь на улице, подойдут даже камень или бревно подходящего веса.

FAQ

Как выбрать гирю для лесенки?
Ориентируйтесь на возможность выполнить 20 махов и 20 приседаний подряд. Если получается легко — вес мал, если с трудом — велик.

Сколько стоит гиря для дома?
Средняя цена колеблется от 1 500 до 5 000 рублей в зависимости от веса и бренда. Чугунные варианты дешевле, виниловые и прорезиненные — дороже.

Что лучше для новичка: гири или гантели?
Для функциональных тренировок удобнее гири: у них центр тяжести смещён, движения становятся естественнее. Но гантели тоже подойдут для базовых упражнений.

Мифы и правда

  • Миф: махи гирей опасны для спины.
    Правда: при правильной технике нагрузка ложится на ягодицы и заднюю цепь мышц, а не на поясницу.

  • Миф: приседания с гирей менее эффективны, чем со штангой.
    Правда: гоблет-вариант отлично подходит для развития силы и мобильности, особенно на начальном этапе.

  • Миф: гири — это устаревший спортинвентарь.
    Правда: современный фитнес активно использует гири как удобный инструмент для круговых и функциональных тренировок.

Сон и психология

Короткие, но интенсивные комплексы вроде этого помогают снимать стресс и улучшают качество сна. Тренировка активирует крупные мышечные группы, после чего организм быстрее переходит в фазу отдыха. Кроме того, выполнение лесенки требует концентрации, что переключает внимание с бытовых проблем и помогает разгрузить психику.

Три интересных факта

  • Гири в России использовались в армии XIX века для развития силы у солдат.

  • В кроссфите махи гирей считаются одним из самых энергоёмких упражнений.

  • В среднем за 20 минут интенсивной работы с гирей можно сжечь до 400 калорий.

Исторический контекст

Гиря как спортивный снаряд появилась в России более двухсот лет назад. Первоначально её использовали на ярмарках для демонстрации силы и в качестве меры веса при торговле. Со временем упражнение с этим снарядом стало отдельным направлением физической культуры, а в XX веке гиревой спорт получил официальное признание. Сегодня гири применяют не только профессиональные атлеты, но и любители функционального тренинга во всём мире.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Исследования показывают: зарядка утром повышает когнитивные функции и уровень энергии сегодня в 7:10

Пять минут движений — и организм работает так, будто вы спали на час дольше

Утренняя гимнастика запускает обмен веществ, помогает проснуться и поднимает настроение. Узнайте, как правильно составить комплекс.

Читать полностью » Упражнения для ягодиц без тренажёра: резинка, ослиный удар и ракушка сегодня в 6:10

Упражнение кажется простым, но именно оно чаще всего срывает результат

Правильная техника и несколько хитростей помогут сделать тренировки на блочном тренажёре более эффективными и безопасными для ягодиц.

Читать полностью » Как выполнять приседания, выпады и мостик для развития мышц нижней части тела сегодня в 5:10

Эти простые движения качают ноги так, будто у вас под рукой целый спортзал

Интенсивный комплекс для ног и ягодиц можно выполнить дома без оборудования. Узнайте, как избежать ошибок и сохранить результат.

Читать полностью » Минздрав: нормальный уровень кортизола у человека составляет 10 мкг/дл сегодня в 4:28

Гормон, который помогает выжить, но крадёт мышцы: что он скрывает

Кортизол помогает организму справляться со стрессом, но в спорте его избыток мешает прогрессу. Разбираемся, как сохранить баланс и повысить эффективность.

Читать полностью » Учёные: 9 месяцев силовых тренировок увеличивают базовый обмен на 73 ккал в день сегодня в 4:10

Женские тренировки перевернулись: почему кардио больше не главный способ худеть

Силовые тренировки помогают не только худеть, но и сохранить мышцы. Разбираем, как сочетать кардио, питание и работу с весами.

Читать полностью » Российская федерация бодибилдинга заявила о пользе гиперэкстензии для осанки сегодня в 3:12

Гиперэкстензия: простое движение, которое меняет осанку и фигуру

Узнайте, как правильно делать гиперэкстензию, чтобы укрепить спину и ягодицы, избежать ошибок и сделать тренировку максимально безопасной.

Читать полностью » Йогатерапия: бакасана помогает укрепить костно-мышечный аппарат сегодня в 3:10

Баланс на грани падения: секрет позы, которая держит даже мысли

Бакасана кажется недосягаемой, но с правильной подготовкой и регулярной практикой её можно освоить без травм и лишнего стресса.

Читать полностью » Роспотребнадзор: спортсменам нужно на 30% больше белка в рационе сегодня в 2:34

Белок — тайный строитель организма: сколько его на самом деле нужно каждый день

Сколько белка нужно для здоровья и спорта? Узнайте нормы для мужчин, женщин и спортсменов, сравнение источников и практичные советы.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

В Европе XVI века морские свинки были обязательным атрибутом знатных домов
Садоводство

Гирлянды и фонари на солнечных батареях применяются для осеннего сада в Рязанской области
Питомцы

Ветеринары назвали эффективные методы мотивации кошек и собак
Красота и здоровье

Визажисты: поднятая форма бровей визуально убирает до 5 лет
УрФО

В Верхотурье прошла служба в честь перенесения мощей Симеона Верхотурского
Спорт и фитнес

Тренер Алина Белавина: банджи-фитнес по интенсивности сопоставим с аэробикой
Туризм

Старый город Ичери-Шехер и Пламенные башни: чем удивляет столица Азербайджана
Красота и здоровье

Творог в 2–3 раза беднее кальцием и калием, чем йогурт
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet