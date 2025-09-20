Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Мужчина выполняет махи гирей
Мужчина выполняет махи гирей
Иван Петровский Опубликована сегодня в 16:10

Тело сжигает калории, даже когда вы отдыхаете: секрет тренировки с гирей

Упражнения с гирей для всех групп мышц: рекомендации специалистов по фитнесу

Гиря — универсальный инструмент, с которым можно построить тренировку на все группы мышц. Она помогает развивать не только силу и выносливость, но и координацию, что особенно важно в повседневной жизни и спорте. Работа с гирей повышает частоту сердечных сокращений, ускоряет обмен веществ и способствует сжиганию калорий.

Эта программа сочетает в себе нагрузку на плечи, руки и мышцы корпуса. В ней нет сложной техники, но важно соблюдать правильное положение тела и подбирать вес снаряда так, чтобы не перегрузить суставы и сохранить качество выполнения.

Советы шаг за шагом

  1. Жим гири двумя руками
    Встаньте на одно колено, поставив гирю между ног. Поднимите её к груди, перехватите за дужку и выжмите над головой. Опустите обратно и повторите восемь раз. В следующем круге смените колено, чтобы нагрузка распределялась равномерно.

  2. "Лодочка" с раскачкой
    Лягте на спину, поднимите прямые ноги и корпус, руки вытяните за голову. Тело должно напоминать лодку. Используя мышцы пресса, раскачивайтесь вперёд-назад, не касаясь пола.

  3. Бёрпи
    Начните с наклона, руки на полу. Прыжком выведите ноги назад, опуститесь грудью на пол, затем снова поднимитесь и верните ноги к рукам. Завершите прыжком вверх с хлопком. Сделайте 12 повторений.

  4. Жим гири одной рукой
    Встаньте на колено, гиря в одной руке возле груди. Выжмите вверх, удерживая корпус стабильно, и верните вниз. Выполните по 7 раз на каждую руку.

  5. Махи гирей выше головы
    Поставьте ноги шире плеч, заведите гирю между ног. Разогните тазобедренные суставы, посылая гирю вверх за счёт инерции, пока она не выйдет на уровень ключиц или выше. Спина прямая, руки расслаблены. Повторите 16 раз.

Сделайте 4 круга, отдыхая по 60 секунд между ними.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: брать слишком тяжёлую гирю.

  • Последствие: риск травмы плеча или поясницы.

  • Альтернатива: начните с умеренного веса — 8-12 кг для женщин, 12-16 кг для мужчин.

  • Ошибка: сгибать спину при махах.

  • Последствие: перегрузка поясницы.

  • Альтернатива: держите спину ровной и двигайтесь только в тазобедренных суставах.

  • Ошибка: пропускать разминку.

  • Последствие: мышцы не готовы к нагрузке, выше риск растяжений.

  • Альтернатива: 5-7 минут динамической разминки — махи руками, лёгкий бег на месте, вращения суставов.

А что если…

Если дома нет гири, можно заменить её гантелей с фиксированным хватом или даже наполненной бутылкой воды. Конечно, нагрузка будет другой, но принцип жимов и махов сохранится.

А для тех, кто хочет ещё большего разнообразия, можно включить в круговую тренировку упражнения с эспандером или фитболом — они помогут развить стабилизирующие мышцы и разнообразят нагрузку.

FAQ

Как выбрать гирю для новичка?
Подберите вес, с которым сможете выполнить 8-10 повторений жима без потери техники. Чаще всего это 8-12 кг для женщин и 12-16 кг для мужчин.

Сколько стоит гиря?
Цены начинаются от 1500 рублей за простую стальную гирю. Модели с виниловым покрытием или регулируемым весом могут стоить 3000-6000 рублей.

Что лучше — гиря или гантели?
Гантели удобнее для изолированных упражнений, а гиря выигрывает в динамических движениях и тренировках всего тела. Оптимально иметь оба варианта.

Мифы и правда

  • Миф: гиря — это только для мужчин.

  • Правда: многие фитнес-программы для женщин включают упражнения с гирей для тонуса рук и пресса.

  • Миф: махи гирей вредны для спины.

  • Правда: при правильной технике нагрузка идёт на ягодицы и заднюю поверхность бедра, а спина остаётся в безопасности.

  • Миф: тренировки с гирей не помогают худеть.

  • Правда: круговая работа с гирей повышает пульс и сжигает до 400-500 калорий за 30 минут.

Сон и психология

Регулярные тренировки с гирей не только укрепляют мышцы, но и помогают справляться со стрессом. После активной сессии уровень кортизола снижается, а сон становится глубже и спокойнее. Физическая усталость благотворно влияет на нервную систему, снижая тревожность.

Три интересных факта

  • Гири появились в России в XVIII веке и использовались для взвешивания товаров на рынках.

  • В армейской подготовке гиря долгое время считалась универсальным инструментом для развития силы.

  • В кроссфите махи гирей стали одним из самых популярных базовых движений, вошедших в мировые стандарты тренировок.

Исторический контекст

  1. В XIX веке гиревой спорт стал официальной дисциплиной в России.

  2. В СССР гири активно использовались на заводах и в армии для физподготовки.

  3. Сегодня гири применяются как в классическом спорте, так и в фитнесе, реабилитации и функциональных тренировках.

Занятия с гирей — это не только дань истории, но и эффективный способ укрепить тело, развить выносливость и добавить в тренировки динамики.

