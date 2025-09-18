Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
приседания с гирей девушка
приседания с гирей девушка
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 9:10

Маленький чугунный шар против фитнес-зала: что он делает с ногами и ягодицами

Ия Зорина: базовый комплекс с гирями укрепляет ноги, ягодицы и спину

Тренировки с гирями остаются одним из самых доступных и эффективных способов укрепить ноги и ягодицы. При правильной технике они позволяют развивать силу, выносливость и улучшать координацию, а также включают в работу мышцы спины и корпуса. Такой комплекс подойдёт тем, кто ищет функциональную нагрузку без сложных тренажёров.

Почему гири подходят для ног

Гири — компактные снаряды, которые можно хранить дома и использовать для разных форматов занятий. Они позволяют выполнять упражнения с динамикой и статической нагрузкой, а также развивают баланс. При этом многие базовые движения задействуют сразу несколько мышечных групп: переднюю и заднюю поверхность бедра, ягодицы и разгибатели спины.

"Этот комплекс хорошо нагрузит мышцы на передней и задней стороне бедра, ягодицы и разгибатели спины", — сказала атлет Ия Зорина.

Советы шаг за шагом

  1. Мах и приседание на одной ноге. Встаньте прямо, перенесите вес на опорную ногу, удерживайте гирю в одной руке. Сначала сделайте замах между ног, затем закиньте снаряд на грудь и выполните присед на рабочей ноге.

  2. Болгарский сплит-присед. Используйте опору высотой около 50 см. Одну ногу разместите на скамье носком, в другой руке держите гирю. Приседайте до касания пола коленом.

  3. Становая на одной ноге. Возьмите гирю, немного отведите одну ногу назад. Наклоняйтесь с прямой спиной, одновременно поднимая отведённую ногу, и возвращайтесь в исходное положение.

  4. Приседания с двумя гирями. Забросьте оба снаряда на грудь, поставьте ноги чуть уже плеч. Опускайтесь максимально низко, удерживая спину прямой и пятки прижатыми к полу.

Рекомендуется выполнять комплекс 3-5 кругов с перерывами по состоянию. Между упражнениями — отдых до минуты, между кругами — до двух минут. Подбор веса определите тестом: сделайте 20 махов. Если под конец появляется ощутимое напряжение и лёгкая одышка, но вы можете завершить подход, гиря выбрана правильно.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: брать слишком тяжёлую гирю.

  • Последствие: перегрузка коленей или поясницы.

  • Альтернатива: начинать с 8-12 кг и постепенно увеличивать вес.

  • Ошибка: сутулиться в приседе.

  • Последствие: рост нагрузки на позвоночник.

  • Альтернатива: держать взгляд прямо, контролировать положение корпуса.

  • Ошибка: ставить ноги слишком близко.

  • Последствие: потеря равновесия и снижение амплитуды.

  • Альтернатива: подбирать комфортную ширину стойки, используя спортивные кроссовки с устойчивой подошвой.

А что если…

Если у вас нет гири, заменить её можно гантелей или даже рюкзаком с книгами. Важно, чтобы вес был удобен в удержании и безопасен. А для контроля техники можно использовать зеркало или записывать себя на видео.

FAQ

Как выбрать гирю для дома?
Начните с веса, равного примерно 20-25% от собственного. Для женщин это обычно 8-12 кг, для мужчин — 12-16 кг.

Сколько стоит гиря?
Цена зависит от материала. Чугунные модели стоят дешевле, пластиковые с наполнителем — ещё доступнее. Стоимость колеблется от 1 500 до 6 000 рублей.

Что лучше для ног — гантели или гири?
Гантели удобны для изолированных движений, но гири позволяют выполнять динамичные махи и развивать баланс, что делает их более универсальными для функциональной нагрузки.

Мифы и правда

  • Миф: гири подходят только для мужчин.

  • Правда: упражнения универсальны, а вес можно подбирать под уровень подготовки.

  • Миф: от тренировок с гирями растут слишком большие мышцы.

  • Правда: для этого нужны специализированные программы и питание. Базовый комплекс даёт упругость и силу, но не чрезмерный объём.

  • Миф: гири травмоопасны.

  • Правда: риск минимален, если выбирать правильный вес и следить за техникой.

3 факта о гирях

  • Первые гири появились в России в XVIII веке и использовались как мерные гири на рынках.
  • В советское время гиревой спорт входил в обязательную физическую подготовку.
  • Современные гири выпускают не только чугунные, но и резиновые, чтобы уменьшить шум при падении.

Исторический контекст

  1. В 1885 году в Петербурге был создан первый гиревой кружок, где отрабатывали технику махов и рывков.

  2. В 1948 году гиревой спорт официально признали видом спорта в СССР.

  3. С конца XX века гири вернулись в мировые фитнес-залы как часть функционального тренинга.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Американский совет по фитнесу признал велосипед одним из лучших упражнений для пресса сегодня в 5:10

Эти связки удивят даже опытных: пресс начинает гореть уже после первых секунд

Динамичные упражнения для пресса, которые прокачивают мышцы и развивают координацию. Узнайте, как превратить тренировку в мини-челлендж.

Читать полностью » Психологи: восприятие боли определяет предел выносливости в беге сегодня в 4:50

Усталость — это иллюзия: почему мозг выключает бегуна раньше тела

Почему одни бегуны добиваются большего, даже если физически уступают соперникам? Ответ скрывается в том, как работает наше сознание.

Читать полностью » Эктоморфы: как набрать мышечную массу при ускоренном метаболизме — рекомендации спортивных врачей сегодня в 4:29

Вечная загадка спортзалов: почему одни качаются легко, а другим вес не даётся

Эктоморфы часто сталкиваются с проблемой набора веса. Узнай, как правильно тренироваться и питаться, чтобы худое тело обрело силу и форму.

Читать полностью » Фитнес-эксперты: бег на месте при правильной технике безопасен для суставов сегодня в 4:10

Упражнение из 1980-х вернулось и стало хитом онлайн-фитнеса

Бег на месте кажется простым, но при правильной технике он способен заменить часть кардиотренировки и стать отличным инструментом для дома.

Читать полностью » Тренеры о наборе мышечной массы: питание, сон и режим тренировок сегодня в 3:28

Мышцы растут не в спортзале: главный секрет, о котором не знают новички

Как тренироваться и питаться так, чтобы мышцы росли быстро, а лишний жир не мешал прогрессу? Разбираем главные правила и ошибки новичков.

Читать полностью » Бёрпи и прыжки со скакалкой в одной тренировке задействуют более 70% мышц тела сегодня в 3:10

Кто бы мог подумать: прыжки из детства оказались оружием против жира

20 минут простых движений и скакалка превращаются в кардиокомплекс, который держит высокий темп и помогает сжечь калории, не перегружая тело.

Читать полностью » Тренеры рассказали, какие статические упражнения подходят новичкам для домашних занятий сегодня в 2:11

Замирание, которое оживляет тело: почему статика работает сильнее движений

Статические упражнения помогают развить силу без движения. Узнайте, зачем они нужны, как их выполнять и с какими ошибками сталкиваются новички.

Читать полностью » Задержка дыхания при упражнениях на пресс приводит к быстрому утомлению сегодня в 2:10

Эти упражнения для пресса используют даже в боевой подготовке

Четыре варианта упражнений помогут проработать пресс и укрепить корпус. Универсальный комплекс легко выполнить дома без инвентаря.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Психологи объяснили эффективные способы борьбы со страхом авиаперелётов
Спорт и фитнес

Медики: никотин ускоряет сердцебиение, но мешает работе мышц и лёгких
Питомцы

Ветеринары: мопсы и бульдоги чаще страдают от проблем с дыханием и ожирением
Культура и шоу-бизнес

Эрик Стоунстрит рассказал, что София Вергара встречалась с Тони Гонсалесом, а не с Томом Брэди
Еда

Говядина с черносливом в духовке сочетает мясо и овощи
Садоводство

Осеннее внесение азотных удобрений приводит к вымерзанию побегов
Садоводство

В Кемеровской области деревья пересаживают весной до распускания почек и осенью после листопада
Авто и мото

Андрей Коромыслов из Krauf пояснил, какие ошибки OBD-сканера указывают на поломку катушки зажигания
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet