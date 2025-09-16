Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушка держит гирю
Девушка держит гирю
© Freepik by Designed by Freepik
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 16:50

Гиря против штанги: какие упражнения дают лучший эффект для женского тела

Становая на одной ноге и выпады с гирей: план тренировки — фитнес-тренеры

Многие девушки в зале выбирают гирю вместо штанги. Но чаще всего используют её только для классической становой тяги или выпадов. На самом деле этот снаряд способен на большее: он помогает развивать не только силу ног и ягодиц, но и гибкость, координацию и даже чувство равновесия.

Если грамотно построить тренировку, гири могут заменить целый комплекс упражнений на тренажёрах, сделать занятия более динамичными и эффективными. Ниже — подробная схема тренировки и разбор ключевых движений.

Как организовать занятие

Предложенный комплекс рассчитан на проработку всего тела. Он выполняется в круговом формате: делаем все упражнения подряд, затем отдыхаем 60-90 секунд и повторяем. Оптимально пройти три круга.

  1. Чередование маха и становой тяги с гирей — 12 повторений.

  2. Двойные гоблет-приседания — 10 повторений.

  3. Боковые выпады с гирей — по 6 повторений на каждую ногу.

  4. Выпады назад с гирей на плече — по 8 повторений на каждую ногу.

  5. Становая тяга на одной ноге — по 10 повторений на каждую ногу.

Чтобы подобрать вес, используйте простой тест: сделайте 20 махов подряд без паузы. Если это получилось — гиря подходит.

Советы шаг за шагом

Чередование маха и становой

Возьмитесь за дужку обеими руками. Сначала выполните мах: заведите гирю между ног, а затем энергично разогните корпус, чтобы снаряд поднялся до уровня груди. После маха отпустите гирю вниз, поставьте её на пол на шаг впереди. Подпрыгните к ней и сделайте становую тягу. Далее снова мах и прыжок назад.

Двойные гоблет-приседания

Держите гирю у груди. Опуститесь в глубокий присед, поднимитесь лишь наполовину и снова присядьте. Только после второго повторения полностью выпрямитесь. Такое движение особенно хорошо нагружает квадрицепсы и ягодицы.

Боковые выпады

Прижмите гирю к груди и сделайте выпад в сторону. Следите, чтобы пятка не отрывалась, а спина оставалась прямой. Закончив одну сторону, переходите на другую.

Выпады назад

Положите гирю на плечо. Если она справа, шаг делаем левой ногой назад. Опускайтесь до касания колена пола, удерживая корпус слегка наклонённым вперёд.

Становая на одной ноге

Возьмите гирю в левую руку и наклоняйтесь вперёд, одновременно поднимая левую ногу. Коснитесь гирей пола и вернитесь в исходное положение. Упражнение развивает баланс и укрепляет заднюю поверхность бедра.

Мифы и правда

С гирями связано несколько стереотипов.

  • "Гиря — это только для мужчин". На самом деле вес можно подобрать под любые задачи: от лёгких моделей 4-6 кг для новичков до тяжёлых спортивных снарядов.
  • "Гиря нагружает только спину". На практике задействуется всё тело: ноги, ягодицы, пресс, плечи и даже хват.
  • "Гири опасны для суставов". При правильной технике они, наоборот, укрепляют связки и улучшают подвижность.

FAQ

Как выбрать гирю для дома?
Ориентируйтесь на свой уровень подготовки. Для девушек-новичков подойдут 6-8 кг, для более опытных — 10-12 кг.

Сколько стоит гиря?
Цена зависит от материала и бренда. Литые стальные модели начинаются от 1500-2000 рублей, профессиональные с прорезиненным покрытием стоят дороже.

Что лучше — гантели или гири?
Гантели удобны для изолированных упражнений. Гиря же хороша для функциональных тренировок, где важна динамика, сила и баланс.

Исторический контекст

  1. Первые гири появились в России в XVIII веке как мера веса для торговли зерном.

  2. Постепенно купцы и крестьяне стали использовать их для забав и состязаний.

  3. В XIX веке гиревой спорт оформился в отдельную дисциплину и вошёл в арсенал армейской подготовки.

А что если…

Что будет, если полностью заменить штангу гирями? Вы получите более функциональные тренировки, улучшите координацию и укрепите мышцы-стабилизаторы. Но для максимального прогресса полезно комбинировать разные снаряды — и гири, и гантели, и тренажёры.

Интересные факты

  1. В классическом гиревом спорте используются гири только трёх весов: 16, 24 и 32 кг.

  2. Мировые рекорды по жонглированию гирями ставят атлеты, которые могут выполнять сотни бросков без паузы.

  3. В кроссфите гири нередко заменяют медболы и даже штангу в комплексах на время.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тренировка 5:4 тренера Павла Цацулина: махи гирей и отжимания за 30 минут сегодня в 17:10

Интервалы 5:4 без беговой дорожки: что даёт 30 минут работы

Тренировка, которая займёт всего полчаса, не требует тренажёров и даст мощную нагрузку. Секрет метода прост, но результат удивит.

Читать полностью » Блогер и тренер Джереми Этьер потерял 30% жира внизу живота за неделю эксперимента сегодня в 10:19

Минус 30% жира на животе за 7 дней: эксперимент Джереми Этьера

Фитнес-блогер Джереми Этьер решил проверить, можно ли убрать жир с живота втрое быстрее обычного. Его недельный эксперимент дал неожиданные результаты.

Читать полностью » Коврики для йоги и фитнеса: эксперты объяснили разницу между ПВХ, TPE и каучуком сегодня в 9:50

Нескользящий коврик для йоги: полиуретан против пробки — кто выигрывает

Как понять, какой коврик выбрать для йоги или фитнеса? Разбираем материалы, толщину и покрытия, которые влияют на комфорт и долговечность.

Читать полностью » Душ после тренировки: Американская академия дерматологии советует мыться сразу сегодня в 9:10

Душ после тренировки: что на самом деле важнее — вода, сланцы или чистые руки

Стоит ли спешить в душ после тренировки или можно спокойно доехать домой? Разбираем мифы, факты и правила гигиены в спортзале.

Читать полностью » Физиотерапевты отметили пользу комплекса для растяжки плеч и улучшения осанки сегодня в 8:50

Сутулость уходит незаметно: короткая разминка раскрывает грудной отдел и расправляет плечи

Простая разминка в домашних условиях поможет снять напряжение после долгого сидения, вернуть гибкость спине и зарядить энергией на весь день.

Читать полностью » Медики рассказали, как простая разминка укрепляет спину и снижает нагрузку на суставы сегодня в 8:10

Короткая разминка без коврика: четыре упражнения, которые включат всё тело

Пятиминутный комплекс упражнений разогреет мышцы и защитит суставы. Его можно выполнить где угодно — без коврика и спортзала.

Читать полностью » Фитнес-тренер Леандро Форнито представил комплекс из восьми кардиоупражнений для дома сегодня в 7:50

Кардио, которое выглядит игрой, но заставляет работать каждую мышцу

Насыщенный фитнес-челлендж от LeoMoves: восемь упражнений для дома, которые прокачают тело и помогут тратить калории без спортзала.

Читать полностью » Тренер Леандро Форнито представил комплекс упражнений для развития координации сегодня в 7:10

Домашняя тренировка за 15 минут: четыре упражнения вместо часа в зале

Комплекс из четырёх простых упражнений, который займёт всего 15 минут. Узнайте, как он укрепляет тело, развивает координацию и подходит даже новичкам.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Специалисты объяснили, почему навоз нельзя использовать под чеснок осенью
Авто и мото

Volkswagen сосредоточит производство доступных электромобилей в Испании к 2026 году
Спорт и фитнес

Врачи предупредили: ходьба 12–3–30 может вызвать нагрузку на суставы и поясницу
Наука

Исследователи определили сезонные причины падений при Паркинсоне у пожилых людей
Культура и шоу-бизнес

Умер основатель фестиваля независимого кино "Сандэнс" Роберт Редфорд
Дом

Сода и масло помогают удалить липкий налёт с банок — эксперты
Еда

Во Франции XIX века меренга стала десертом королевских банкетов
Красота и здоровье

Семена чиа содержат в 2 раза больше кальция, чем лён
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet