Гиря против штанги: какие упражнения дают лучший эффект для женского тела

Многие девушки в зале выбирают гирю вместо штанги. Но чаще всего используют её только для классической становой тяги или выпадов. На самом деле этот снаряд способен на большее: он помогает развивать не только силу ног и ягодиц, но и гибкость, координацию и даже чувство равновесия.

Если грамотно построить тренировку, гири могут заменить целый комплекс упражнений на тренажёрах, сделать занятия более динамичными и эффективными. Ниже — подробная схема тренировки и разбор ключевых движений.

Как организовать занятие

Предложенный комплекс рассчитан на проработку всего тела. Он выполняется в круговом формате: делаем все упражнения подряд, затем отдыхаем 60-90 секунд и повторяем. Оптимально пройти три круга.

Чередование маха и становой тяги с гирей — 12 повторений. Двойные гоблет-приседания — 10 повторений. Боковые выпады с гирей — по 6 повторений на каждую ногу. Выпады назад с гирей на плече — по 8 повторений на каждую ногу. Становая тяга на одной ноге — по 10 повторений на каждую ногу.

Чтобы подобрать вес, используйте простой тест: сделайте 20 махов подряд без паузы. Если это получилось — гиря подходит.

Советы шаг за шагом

Чередование маха и становой

Возьмитесь за дужку обеими руками. Сначала выполните мах: заведите гирю между ног, а затем энергично разогните корпус, чтобы снаряд поднялся до уровня груди. После маха отпустите гирю вниз, поставьте её на пол на шаг впереди. Подпрыгните к ней и сделайте становую тягу. Далее снова мах и прыжок назад.

Двойные гоблет-приседания

Держите гирю у груди. Опуститесь в глубокий присед, поднимитесь лишь наполовину и снова присядьте. Только после второго повторения полностью выпрямитесь. Такое движение особенно хорошо нагружает квадрицепсы и ягодицы.

Боковые выпады

Прижмите гирю к груди и сделайте выпад в сторону. Следите, чтобы пятка не отрывалась, а спина оставалась прямой. Закончив одну сторону, переходите на другую.

Выпады назад

Положите гирю на плечо. Если она справа, шаг делаем левой ногой назад. Опускайтесь до касания колена пола, удерживая корпус слегка наклонённым вперёд.

Становая на одной ноге

Возьмите гирю в левую руку и наклоняйтесь вперёд, одновременно поднимая левую ногу. Коснитесь гирей пола и вернитесь в исходное положение. Упражнение развивает баланс и укрепляет заднюю поверхность бедра.

Мифы и правда

С гирями связано несколько стереотипов.

"Гиря — это только для мужчин". На самом деле вес можно подобрать под любые задачи: от лёгких моделей 4-6 кг для новичков до тяжёлых спортивных снарядов.

"Гиря нагружает только спину". На практике задействуется всё тело: ноги, ягодицы, пресс, плечи и даже хват.

"Гири опасны для суставов". При правильной технике они, наоборот, укрепляют связки и улучшают подвижность.

FAQ

Как выбрать гирю для дома?

Ориентируйтесь на свой уровень подготовки. Для девушек-новичков подойдут 6-8 кг, для более опытных — 10-12 кг.

Сколько стоит гиря?

Цена зависит от материала и бренда. Литые стальные модели начинаются от 1500-2000 рублей, профессиональные с прорезиненным покрытием стоят дороже.

Что лучше — гантели или гири?

Гантели удобны для изолированных упражнений. Гиря же хороша для функциональных тренировок, где важна динамика, сила и баланс.

Исторический контекст

Первые гири появились в России в XVIII веке как мера веса для торговли зерном. Постепенно купцы и крестьяне стали использовать их для забав и состязаний. В XIX веке гиревой спорт оформился в отдельную дисциплину и вошёл в арсенал армейской подготовки.

А что если…

Что будет, если полностью заменить штангу гирями? Вы получите более функциональные тренировки, улучшите координацию и укрепите мышцы-стабилизаторы. Но для максимального прогресса полезно комбинировать разные снаряды — и гири, и гантели, и тренажёры.

Интересные факты