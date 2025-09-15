Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
приседания с гирей девушка
приседания с гирей девушка
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Опубликована сегодня в 3:10

Один снаряд — весь зал: как тренироваться с гирей дома без лишних затрат

Врачи объяснили, как выполнять турецкий подъём и наклон с гирей без риска травм

Тренировки с гирей ценят за универсальность: один компактный снаряд способен заменить целый набор тренажёров. Чтобы укрепить мышцы живота, развить стабильность корпуса и при этом не тратить время на сложное обучение, достаточно освоить всего три упражнения. Они подойдут любому здоровому человеку, а нагрузка будет серьёзной не только для пресса, но и для плечевого пояса, спины и ног.

Советы шаг за шагом

Подъём из лодочки через присед

Лягте на спину, ноги держите чуть выше пола. Гиря в руках находится за головой. Одновременно подтяните её к груди, поднимитесь и согните ноги. Став стопы на пол, сделайте присед и поднимитесь. Затем снова присядьте, опуститесь на спину и вернитесь в исходное положение.

Наклон с гирей в одной руке

Возьмите гирю на грудь и выжмите вверх. Удерживая её над головой, медленно наклонитесь, касаясь пола свободной рукой. Взгляд всё время направлен на снаряд. Вернувшись в исходное положение, опустите гирю на грудь и повторите движение.

Турецкий подъём

Исходная позиция — лёжа на спине. Одна нога согнута, вторая вытянута. Гиря находится в руке со стороны согнутой ноги. Сначала поднимите корпус, опираясь на локоть, затем на ладонь. Поднимите таз, заведите ногу назад и выйдите в положение выпада. Выпрямитесь и поднимитесь на ноги. После этого сделайте весь путь в обратном порядке.

Организация тренировки

  1. Подъём из лодочки через присед — 10 повторов.

  2. Наклон с гирей в одной руке — по 6 повторов в каждую сторону.

  3. Турецкий подъём — по 4 повторения на каждую руку.

Между упражнениями можно отдыхать 30-60 секунд. После одного круга делайте минутную паузу. Оптимально выполнить три раунда.

Мифы и правда

  • Миф: гири — слишком травмоопасный снаряд для новичков.
  • Правда: если начинать с минимального веса и внимательно следить за техникой, риск не выше, чем у гантелей.
  • Миф: чтобы укрепить пресс, нужны только скручивания.
  • Правда: упражнения с гирей задействуют мышцы корпуса намного глубже и формируют функциональную силу.
  • Миф: гиря подходит только мужчинам.
  • Правда: современные программы показывают отличные результаты и у женщин. Для начала можно использовать вес 8-12 кг, постепенно переходя на 16 кг.

FAQ

Как выбрать вес гири?
Начните с самого лёгкого доступного снаряда. Если наклон с гирей выполняется без усилий, переходите на следующий вес.

Сколько стоит гиря для дома?
В магазинах спорттоваров цены варьируются от 1500 до 4000 рублей за модель весом 8-16 кг. Популярны виниловые и чугунные варианты.

Что лучше — гантели или гиря?
Гантели удобнее для изолирующих движений, но гиря выигрывает в динамике, упражнениях на баланс и работе всего корпуса.

Исторический контекст

Гиря пришла в спорт из сельского хозяйства: ещё в XVIII веке ею взвешивали зерно на ярмарках. Со временем крестьяне начали устраивать состязания в силе, а позже снаряд закрепился в армии и стал частью физподготовки. Сегодня гиревой спорт признан во многих странах и используется не только для силы, но и для координации и выносливости.

А что если…

Если заменить гирю тяжёлым предметом дома — например, канистрой с водой или рюкзаком с книгами — комплекс всё равно можно выполнить. Главное, чтобы вес был комфортным, а хват — безопасным.

Три интересных факта

  • Турецкий подъём считается базовым тестом на уровень общей физической подготовки.
  • При регулярной работе с гирей увеличивается не только сила, но и гибкость плечевых суставов.
  • В отличие от беговых тренировок, комплекс с гирей почти не перегружает суставы ног.

