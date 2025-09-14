Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 15:10

Гири без рывков: как тренировка на полу прокачивает плечи и пресс

Упражнения с гирей для плеч — порядок и повторы, рекомендации тренеров

Когда у вас нет времени на долгую тренировку, но хочется проработать плечи и пресс, на помощь приходит компактный комплекс с гирей. Его можно выполнять как самостоятельное занятие или добавить в конце силовой тренировки, чтобы "добить" верх тела и активировать мышцы корпуса.

Когда лучше выполнять

Если комплекс используется как отдельная тренировка, начните с привычной разминки — суставной гимнастики, лёгкого кардио или работы с эспандером. Тем, кто впервые берёт в руки гири, достаточно выполнить по одному кругу каждого упражнения с минимальным весом. Постепенно нагрузку можно увеличивать.

А если вы решили использовать комплекс в качестве завершающего блока после базовой силовой со штангой, гантелями или на тренажёрах, дополнительная разминка не нужна. Можно сразу переходить к делу.

Советы шаг за шагом

  1. Жим гирь сидя на полу
    Сядьте, разведите прямые ноги в стороны. Забросьте две гири на грудь — это самый сложный момент, ведь без инерции сделать это непросто. Далее поочерёдно выжимайте гири: правая рука, затем левая. Всего 10 жимов.

  2. Обводка гири вокруг головы с разворотом
    Встаньте на колено, переверните гирю вверх дном, держите за дужку. Проведите её вокруг головы слева направо и опустите к бедру с разворотом корпуса. Затем сделайте то же самое в обратном направлении. После 10 повторов поменяйте ногу.

  3. Часть турецкого подъёма
    Лягте на спину, гиря в правой руке над грудью. Левая рука вытянута в сторону, ладонь вниз. Правая нога согнута, левая прямая. Поднимитесь сначала на предплечье, затем на ладонь. Приподнимите таз, заведите левую ногу назад, выйдите в стойку на колене. Вернитесь в исходное положение и повторите.

  4. "Дровосек" с гирей
    Встаньте на левое колено. Поднимите гирю вверх и вправо, корпус разворачивается. Затем опустите её вниз к бедру. Сделайте 10 раз, после чего поменяйте сторону.

Между упражнениями отдыхайте столько, сколько нужно именно вам.

Мифы и правда

  • Миф: работа с гирями подходит только для силовиков.
  • Правда: гири дают функциональную нагрузку и полезны новичкам, так как развивают баланс и стабилизацию.
  • Миф: упражнения с гирями не нагружают пресс.
  • Правда: практически каждое движение требует удерживать корпус в стабильном положении, а значит пресс работает постоянно.
  • Миф: для прогресса нужны тяжёлые гири.
  • Правда: даже вес 8-12 кг при правильной технике даёт отличный результат.

FAQ

Как выбрать гирю для дома?
Начинающим подойдут гири весом 6-8 кг для женщин и 12 кг для мужчин. Лучше приобрести сразу пару для симметричных упражнений.

Что лучше — гири или гантели?
Гантели удобнее для изоляционных упражнений, а гири дают более естественную нагрузку на корпус и развивают выносливость.

Сколько стоит гиря?
Цена зависит от материала и бренда. Чугунные варианты стоят дешевле, виниловые и профессиональные — дороже. В среднем от 1500 до 5000 рублей.

Исторический контекст

Гири появились в России ещё в XVIII веке как инструмент для взвешивания товаров. Со временем они стали спортивным снарядом и использовались в армейской подготовке. В советский период гиревой спорт получил статус официальной дисциплины, а сегодня гири снова набирают популярность как доступный и универсальный инвентарь для фитнеса.

А что если…

Если добавить комплекс с гирями в программу трижды в неделю, то уже через месяц можно заметить укрепление плечевого пояса, улучшение осанки и более чёткий рельеф пресса. А совмещая такую тренировку с бегом, плаванием или йогой, вы получите гармоничное развитие всего тела.

В заключение — три любопытных факта. Во-первых, в Японии гири используют в реабилитации после травм. Во-вторых, американские морпехи включают их в базовую физподготовку. И наконец, гиря считается одним из немногих снарядов, способных одновременно тренировать силу, выносливость и координацию.

