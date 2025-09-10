Эти три движения с гирей заставят мышцы гореть и не дадут отдохнуть

Тренировка, которая не требует ни большого пространства, ни обилия спортивного инвентаря, может заменить полноценное занятие в зале. Именно такую трёхчастную программу с гирей недавно показал в эфире NBC тренер звёзд Бен Бруно. Он отметил, что этот комплекс доступен каждому и способен не только нагрузить мышцы, но и серьёзно поднять пульс. Среди его клиентов — модель Кейт Аптон и комик Челси Хэндлер, которые выполняют эту же последовательность упражнений.

Почему работает именно этот комплекс

Программа построена на трёх базовых движениях: выпадах "шаг сквозь", жиме лёжа в позиции "полая лодочка" и приседе с выжимом гири вперёд. Все они относятся к многосуставным упражнениям, что делает нагрузку комплексной и более энергозатратной. Серия выполняется по кругу и сочетает силовую работу с кардионагрузкой.

"Когда вы делаете эти три движения по кругу, сердце начинает биться как сумасшедшее", — сказал тренер Бен Бруно.

Выпады "шаг сквозь"

Упражнение представляет собой чередование обратного и прямого выпада одной ногой с удержанием гири у груди. Такая техника заставляет работать квадрицепсы, ягодицы, бёдра и икры, а также укрепляет мышцы кора и спины. Дополнительная сложность — необходимость удерживать равновесие. Если возникают проблемы с балансом, рекомендуется облегчить вес или выполнять движения с опорой на стул или шведскую стенку. Важно следить, чтобы колени не заваливались внутрь и пятка опорной ноги оставалась прижатой к полу.

Жим в "полой лодочке"

Это движение считается одним из самых сложных в комплексе. Нужно удерживать корпус и прямые ноги на весу, одновременно выжимая гирю вверх. В работе активно участвует прямая мышца живота, а также стабилизаторы спины и плеч. По словам специалистов, основное внимание стоит уделять положению головы и шеи — они должны находиться в одной линии с позвоночником. Чтобы снизить нагрузку на поясницу, новички могут слегка приподнять ноги или поставить их на пол. Правильное выполнение этого жима формирует мощный пресс и улучшает общую координацию.

Присед с выжимом гири вперёд

На первый взгляд это обычный присед, но с нюансом: во время опускания гиря выжимается вперёд. Такой приём помогает держать корпус ровно и избегать ошибки с наклоном вперёд. Помимо классической нагрузки на ягодицы, бёдра и корпус, включаются трицепсы и грудные мышцы. При этом амплитуда приседа может немного сократиться, но качество техники и положение спины только выигрывают.

"Вес действует как противовес и помогает держать правильную осанку в приседе", — пояснил тренер Бен Бруно.

Как построить тренировку

Рекомендуется пройти круг из трёх упражнений 3-4 раза. Начинать лучше с минимального веса — около 4-5 кг. Новичкам стоит сначала освоить движения без отягощений, чтобы отработать баланс и технику. Важно контролировать дыхание и следить за тем, чтобы не перегружать поясницу. Постепенно вес можно увеличивать, но только тогда, когда движения выполняются уверенно.

В чём преимущества

Комплекс задействует все основные группы мышц, сочетает разные типы нагрузок для нижней части тела и требует постоянной работы корпуса. Это делает его универсальным инструментом для укрепления всего тела. По словам экспертов, такие программы позволяют одновременно развивать силу и выносливость, что делает их максимально эффективными в ограниченных условиях.