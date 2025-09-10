Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
приседания с гирей девушка
приседания с гирей девушка
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 16:10

Эти три движения с гирей заставят мышцы гореть и не дадут отдохнуть

Тренер Бен Бруно показал комплекс упражнений с гирей для всего тела

Тренировка, которая не требует ни большого пространства, ни обилия спортивного инвентаря, может заменить полноценное занятие в зале. Именно такую трёхчастную программу с гирей недавно показал в эфире NBC тренер звёзд Бен Бруно. Он отметил, что этот комплекс доступен каждому и способен не только нагрузить мышцы, но и серьёзно поднять пульс. Среди его клиентов — модель Кейт Аптон и комик Челси Хэндлер, которые выполняют эту же последовательность упражнений.

Почему работает именно этот комплекс

Программа построена на трёх базовых движениях: выпадах "шаг сквозь", жиме лёжа в позиции "полая лодочка" и приседе с выжимом гири вперёд. Все они относятся к многосуставным упражнениям, что делает нагрузку комплексной и более энергозатратной. Серия выполняется по кругу и сочетает силовую работу с кардионагрузкой.

"Когда вы делаете эти три движения по кругу, сердце начинает биться как сумасшедшее", — сказал тренер Бен Бруно.

Выпады "шаг сквозь"

Упражнение представляет собой чередование обратного и прямого выпада одной ногой с удержанием гири у груди. Такая техника заставляет работать квадрицепсы, ягодицы, бёдра и икры, а также укрепляет мышцы кора и спины. Дополнительная сложность — необходимость удерживать равновесие. Если возникают проблемы с балансом, рекомендуется облегчить вес или выполнять движения с опорой на стул или шведскую стенку. Важно следить, чтобы колени не заваливались внутрь и пятка опорной ноги оставалась прижатой к полу.

Жим в "полой лодочке"

Это движение считается одним из самых сложных в комплексе. Нужно удерживать корпус и прямые ноги на весу, одновременно выжимая гирю вверх. В работе активно участвует прямая мышца живота, а также стабилизаторы спины и плеч. По словам специалистов, основное внимание стоит уделять положению головы и шеи — они должны находиться в одной линии с позвоночником. Чтобы снизить нагрузку на поясницу, новички могут слегка приподнять ноги или поставить их на пол. Правильное выполнение этого жима формирует мощный пресс и улучшает общую координацию.

Присед с выжимом гири вперёд

На первый взгляд это обычный присед, но с нюансом: во время опускания гиря выжимается вперёд. Такой приём помогает держать корпус ровно и избегать ошибки с наклоном вперёд. Помимо классической нагрузки на ягодицы, бёдра и корпус, включаются трицепсы и грудные мышцы. При этом амплитуда приседа может немного сократиться, но качество техники и положение спины только выигрывают.

"Вес действует как противовес и помогает держать правильную осанку в приседе", — пояснил тренер Бен Бруно.

Как построить тренировку

Рекомендуется пройти круг из трёх упражнений 3-4 раза. Начинать лучше с минимального веса — около 4-5 кг. Новичкам стоит сначала освоить движения без отягощений, чтобы отработать баланс и технику. Важно контролировать дыхание и следить за тем, чтобы не перегружать поясницу. Постепенно вес можно увеличивать, но только тогда, когда движения выполняются уверенно.

В чём преимущества

Комплекс задействует все основные группы мышц, сочетает разные типы нагрузок для нижней части тела и требует постоянной работы корпуса. Это делает его универсальным инструментом для укрепления всего тела. По словам экспертов, такие программы позволяют одновременно развивать силу и выносливость, что делает их максимально эффективными в ограниченных условиях.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Cleveland Clinic опубликовала правила безопасных тренировок с резиновыми лентами сегодня в 15:10

Один простой аксессуар превращает скучную зарядку в тренировку для ног

Как простая эластичная лента способна заменить тренажёры и помочь укрепить мышцы внутренней поверхности бедра — упражнения, советы и важные нюансы.

Читать полностью » Фитнес-тренер Ирина Ротач назвала комплекс утренних упражнений вместо кофе сегодня в 14:19

Зарядка вместо кофе: утренний ритуал, который меняет жизнь

Фитнес-тренер показала, как заменить утренний кофе зарядкой: комплекс упражнений помогает проснуться и зарядиться энергией на весь день.

Читать полностью » Травматолог-ортопед Максим Саутин объяснил, чем жим ногами полезнее для позвоночника сегодня в 13:15

Упражнение, которое качает ноги без боли в спине

Врач объяснил, какое упражнение может заменить приседания со штангой и почему полностью отказываться от классики всё же не стоит.

Читать полностью » Акулина Бахтурина: белки, углеводы и вода помогают ускорить восстановление после спорта сегодня в 12:11

Ошибки после тренировки: почему неправильный ужин сводит усилия на нет

Эксперт раскрыла секрет восстановления после спорта: какие продукты стоит включать в рацион и когда лучше всего есть после тренировки.

Читать полностью » Эксперт по осанке Ольга Махова рассказала, какие мышцы нужно укреплять для ровной спины сегодня в 11:37

Как избавиться от сутулости без напряжения и усталости

Эксперт раскрыла неожиданный секрет осанки: почему постоянные попытки держать спину ровно не работают и что действительно помогает сохранить её здоровой.

Читать полностью » Джефф Кавальер: проработка корпуса даёт быстрый прогресс в упражнениях сегодня в 10:32

Почему долгие тренировки не работают: секрет быстрых результатов от фитнес-эксперта

Фитнес-эксперт раскрыл комплекс упражнений, которые помогут быстрее заметить результат и сделать пресс сильнее без долгих и скучных тренировок.

Читать полностью » Тренер Дэвид Робертсон рассказал, как правильно настроить велотренажёр перед тренировкой сегодня в 9:50

Секрет студийного велоспорта: как превратить домашнюю тренировку в драйв-сессию

Узнайте, как устроить полноценную велотренировку у себя дома: настройка велосипеда, техника, программа на 30 минут и советы для комфорта.

Читать полностью » Mayo Clinic: недостаток сна связан с повышенным риском ожирения сегодня в 9:10

45 минут в зале — и вес стоит: где скрывается причина

45 минут кардио в день — решение или ловушка? Разбираемся, почему тренажёрный зал сам по себе не гарантирует минус на весах, и что добавит стабильный прогресс.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Врач высшей категории Владимир Зайцев: выйти из зоны конфликта помогает предотвратить срыв
Садоводство

Сентябрь — лучшее время пересадить яблони и груши
Дом

Мебель из переработанного пластика в России: бренды и особенности — мнение эксперта
Садоводство

Удвойте урожай перца: раскрыт секрет копеечной дрожжевой подкормки – вот как применять
Питомцы

Уход за морской свинкой включает сбалансированное питание, по рекомендациям экспертов
Питомцы

Ветеринары рассказали, как распознать признаки теплового удара у домашних животных
Спорт и фитнес

Йога для начинающих: тренер YogaWorks Эшли Ридо назвала базовые позы
Красота и здоровье

Сомнолог Кудинов: сон на спине может быть вредным
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet