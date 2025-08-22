Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 9:50

Гиря весом 10 кг — и ноги горят так, будто вы прошли марафон

Короткая тренировка AMRAP с гирей для ног названа эффективной врачами

Что, если полноценная тренировка могла бы занять всего пять минут? Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, но именно так работает формат AMRAP — "as many reps/rounds as possible", то есть "максимум повторений или раундов за время". Такой подход позволяет за короткий промежуток времени получить эффект полноценного занятия, а ещё он отлично подходит для тех, кто ищет "добивку" после тяжёлого тренинга ног или хочет уложиться в плотный график.

В чём суть AMRAP

По своей структуре AMRAP напоминает табату — разновидность высокоинтенсивного интервального тренинга (HIIT). Главное отличие в том, что вы сами задаёте количество повторений и интенсивность. Чаще всего AMRAP занимает от 5 до 10 минут: вы выполняете как можно больше движений за этот промежуток, оставляя себе короткие паузы на 15-30 секунд. Такой формат прокачивает выносливость, помогает сжигать калории и тренирует силу одновременно.

Интересный факт: исследования Американского совета по физическим упражнениям показывают, что короткие высокоинтенсивные тренировки сравнимы по пользе для сердечно-сосудистой системы с пробежкой на 5 км, но занимают в разы меньше времени.

Пяти минут достаточно

Для нижней части тела отлично подходит 5-минутная тренировка с гирей. Вам понадобится лёгкая или средняя гиря весом 8-10 кг. Схема простая: каждое упражнение выполняется по 30-45 секунд (примерно 8 повторений) с отдыхом 15 секунд, затем переходите к следующему движению. Один круг — это четыре упражнения, всего рекомендуется сделать 4-5 кругов.

Что входит в программу:

Прыжковые приседания с гирей

Встаньте, поставив гирю между ног, присядьте, возьмите её обеими руками и подпрыгните максимально высоко. Вернитесь в присед — и повторите. Можно касаться гирей пола, но следите за громкими ударами, особенно если тренируетесь в квартире.

Обратные выпады с пульсацией над головой

Начните в выпаде, гиря у груди, затем поднимите её вверх. Опускайте заднее колено на 15 см от пола и делайте маленькие пружинящие движения. Через 30 секунд меняйте ногу.

Румынская тяга с переходом в мах гирей

Отведите таз назад, возьмите гирю, поднимитесь — и выполните мах вперёд до уровня груди. Три маха = одно повторение. Важно сначала освоить тягу и мах отдельно.

Боковой выпад с подъёмом колена

Держите гирю у плеча, шагните в сторону, присядьте, затем вернитесь в центр, поднимая колено до 90 градусов. Если сложно держать баланс — выполняйте только боковые выпады.

Почему стоит попробовать

Такая тренировка не только сжигает калории, но и развивает координацию, взрывную силу и мобильность тазобедренных суставов. А ещё AMRAP хорош тем, что его можно адаптировать под любые цели: хотите больше силовой работы — берите тяжелее гирю; нужен акцент на кардио — увеличьте количество повторений.

