Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушка держит гирю
Девушка держит гирю
© Freepik by Designed by Freepik
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 15:10

Этот 10-минутный ритуал спасает суставы от разрушения

Джейми Никерсон: лёгкая гиря помогает повысить эффективность разминки и гибкость мышц

Вам кажется, что разминка перед тренировкой — это просто формальность? На самом деле именно она может решить, насколько эффективно и безопасно пройдёт вся сессия. Пропуская этот этап, вы лишаете мышцы и суставы шанса подготовиться к нагрузке, что повышает риск травм и снижает результативность.

Почему разминка важнее, чем вы думаете

"Разминка даёт мышцам возможность проснуться, прежде чем мы нагрузим их весом", — объясняет сертифицированный тренер из Бостона Джейми Никерсон. Когда кровь начинает активно поступать в мышцы, они работают продуктивнее и лучше реагируют на нагрузку.

Отсутствие разминки часто отражается и на подвижности суставов. Вспомните, как трудно разогнуться после долгого перелёта — именно так реагирует тело, когда в мышцах мало кровотока: они становятся жёсткими и скованными. Подготовленные мышцы означают и подготовленные суставы, а это — больше гибкости, меньше боли и меньший риск травм.

По данным Mayo Clinic, улучшение подвижности помогает развивать взрывную силу, уменьшает болевые ощущения и позволяет двигаться в большем диапазоне. И всё это можно совместить с простой, но эффективной разминкой, используя всего один снаряд.

Почему стоит выбрать гирю

Если у вас дома завалялся всего один лёгкий гиревой снаряд, вы уже готовы к полноценной подготовке тела. "Преимущество гирь в том, что достаточно одной, чтобы сделать множество упражнений", — отмечает Никерсон. Вес 2-5 кг идеально подойдёт для мягкой, но продуктивной работы на подвижность. Добавляя небольшой вес, вы даёте гравитации помочь вам углубить растяжку и активировать мышцы глубже, чем без снаряда.

10 минут для всего тела

Попробуйте этот короткий комплекс перед тренировкой — он займёт всего 10 минут и задействует все основные группы мышц.

  • Halo для плеч — круговые движения гирей вокруг головы, включающие плечи, шею и корпус.
  • Глубокая фиксация в приседе — раскрывает таз и голеностоп, вес помогает опуститься ниже.
  • Боковой выпад — растягивает пах и заднюю поверхность бедра.
  • Полулуна — активирует корпус и широчайшие мышцы спины.
  • Windmill в полуприседе — динамическое упражнение на всё тело, готовящее к сложным движениям.
  • Выполняйте каждое упражнение по 45 секунд, делая два подхода и отдыхая по 15 секунд. Там, где нужно, меняйте сторону.

Важное предупреждение

Никогда не работайте через боль. Если движение вызывает неприятные ощущения, остановитесь и при необходимости проконсультируйтесь с врачом. "Хорошая разминка настраивает на успех, а плохая может привести к травме", — напоминает Никерсон.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Инструктор по йоге Наталия Табило назвала лучшие коврики увеличенного размера сегодня в 8:50

Маленький коврик — большая ошибка: как он мешает вашей йоге

Большие коврики для йоги меняют практику: больше пространства, комфорт для суставов и свобода движений. Но какой выбрать?

Читать полностью » Принципы выбора упражнений в тренажёрном зале от тренеров Лианн Хатлер и Уэсли Шоуолтера сегодня в 8:10

Тренировки без изнуряющих часов: секрет правильных упражнений

Как выбрать упражнения в зале, чтобы не тратить время зря и прогрессировать без травм? 6 простых принципов для силы, массы и выносливости.

Читать полностью » Тренеры по фитнесу назвали оптимальный вес гирь для начинающих в двойных упражнениях сегодня в 7:50

Что происходит с телом, если добавить вторую гирю в привычный комплекс

Две гири вместо одной — и ваша тренировка превращается в мощный вызов. Узнайте, как 20 минут могут изменить подход к силовым нагрузкам.

Читать полностью » Что может вызвать покалывание в руках и пальцах — данные Mayo Clinic сегодня в 7:10

Онемение в руках: что прячется за безобидным покалыванием

Покалывание в пальцах и руках может быть как безобидным, так и сигналом опасной болезни. Как отличить одно от другого и что поможет восстановить чувствительность?

Читать полностью » Значение поз йоги в ведической традиции раскрыли учёные Гималайского института сегодня в 6:50

Каждое движение на коврике: что йога на самом деле говорит о вашей жизни

Каждая асана в йоге несёт скрытый духовный смысл. Узнайте, что символизируют воины, дерево, ребёнок и даже поза трупа.

Читать полностью » Упражнения для укрепления поясницы по данным Harvard Health Publishing сегодня в 6:10

Поясница перестанет болеть, если делать это каждый день дома

Крепкая поясница — ключ к здоровому телу и защите от травм. Узнайте три простых упражнения, которые можно делать дома без оборудования.

Читать полностью » Профессор Алекс Кор объяснил, почему стопы отекают после пробежки сегодня в 5:50

Когда пробежка оборачивается болью: что скрывается за отёкшими ногами

Почему после пробежки стопы отекают и что за этим стоит: от обуви и соли до венозных проблем. Разбираем главные причины и советы врачей.

Читать полностью » Эллиптический тренажёр сжигает до 335 калорий за 30 минут — данные Harvard Health сегодня в 5:10

Главная ошибка на эллипсе, из-за которой килограммы не уходят

Эллиптический тренажёр — щадящая альтернатива бегу, которая помогает сжечь жир и укрепить сердце. Узнайте, как тренироваться, чтобы похудеть быстрее.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Красная Поляна и Сочи: маршруты, кухня и сезонные активности для туристов
Красота и здоровье

Spongiibacter nanhainus: бактерия из глубин может стать спасением от рака
Еда

Ошибки при варке свёклы: медленный огонь и соль делают овощ жёстким и безвкусным
Красота и здоровье

Как "Дьявол носит Prada 2" снова задает тон сезону - стильные идеи
Наука и технологии

Римские "гасильники свечей" оказались инструментами для текстиля
Дом

Какие дезсредства безопасны для очистки ванны перед детским купанием — рекомендации врача
Садоводство

Ядовитые сорняки: как правильно удалять опасные растения и уберечь здоровье
Дом

Почему в минималистичных интерьерах отказываются от телевизоров
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru