Иван Петровский Опубликована сегодня в 5:10

Вы будете шокированы, что можно достичь с одной гирей — попробуйте это сами

Турецкие подъёмы и махи гирей: лучшие упражнения для укрепления мышц

Гири — это уникальный спортивный снаряд, который не только развивает физическую силу, но и помогает улучшать выносливость, координацию и динамический баланс. Независимо от того, хотите ли вы укрепить мышцы или сделать кардио-тренировку более эффективной, гири отлично подойдут для решения этих задач. В этой статье мы расскажем о том, как правильно тренироваться с гирями, какие упражнения лучше всего выполнять и что учитывать при выборе веса снаряда.

Почему гири — это универсальный снаряд

С помощью гирь можно тренировать все группы мышц, а также развивать гибкость, выносливость и координацию. Это делает гири идеальными как для профессионалов, так и для новичков. Особенно важно, что упражнения с гирями помогают прорабатывать несколько мышц одновременно, что позволяет сэкономить время, тренируя всё тело за одну сессию.

Гири — это не просто снаряд для силовых тренировок. С ними можно заниматься кардио, выполнять динамичные и интенсивные упражнения, такие как махи гирей или турецкие подъёмы. Каждое из таких упражнений развивает не только силу, но и другие важные физические качества.

Эффективные упражнения с гирей

  1. Махи гирей двумя руками

Это одно из самых известных упражнений с гирей. Махи тренируют ягодицы, спину и бедра. Это упражнение активно сжигает калории и помогает развить мощность ног и динамическую выносливость.

  1. Махи гирей одной рукой

В отличие от двухруких махов, это упражнение требует большей координации и развития силы хвата, поскольку нагрузка на одну руку гораздо выше. Оно эффективно прорабатывает мышцы спины, плеч и ног.

  1. Выпады с гирей над головой

Когда гиря удерживается над головой, упражнение развивает не только мышцы ног и кора, но и плечи. Балансировка гирей в верхней точке увеличивает нагрузку на стабилизаторы.

  1. Турецкие подъёмы с гирей

Это упражнение помогает развить координацию и укрепить плечи. Оно требует хорошей стабилизации корпуса и усиливает работу мышц кора.

  1. Становая тяга с гирей

Это упражнение нагружает заднюю цепочку мышц, включая ягодицы и спину. Становая тяга с гирей помогает развить силу и выносливость мышц ног и спины.

  1. Тяга двух гирь в наклоне

Тяга с гирями в наклоне фокусируется на спине и плечах. Это упражнение помогает развить прочность и укрепить мышцы верхней части тела.

  1. Гоблет-приседания с гирей

Это упражнение идеально подходит для тренировки бедер и кора. Гоблет-приседания прорабатывают сразу несколько крупных групп мышц, что делает их отличным выбором для комплексной тренировки.

  1. Проходка фермера с гирей

Для укрепления хвата и плечей, а также для тренировки общей выносливости отлично подходит упражнение "проходка фермера". Оно задействует большое количество мышц одновременно.

  1. Пистолетики с гирей

Это сложное упражнение на одной ноге помогает тренировать баланс и укреплять мышцы ног. Оно развивает стабилизацию, увеличивает гибкость и улучшает работу мышц бедра и ягодиц.

  1. Мельница с гирей

Это упражнение нацелено на проработку косых мышц живота и плеч. Оно также тренирует общую стабилизацию тела.

Советы по тренировкам с гирей

  1. Начинайте с лёгких гирь. Если вы новичок, начните с минимального веса, чтобы освоить технику.

  2. Постепенно увеличивайте вес. Как только почувствуете, что техника на лёгком весе уже освоена, можно переходить к более тяжёлым гирям.

  3. Следите за техникой. Очень важно контролировать свои движения, особенно при выполнении упражнений с удержанием гирь над головой.

  4. Не забывайте про осанку. Округление спины во время выполнения упражнений с гирей может привести к травмам.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: использование слишком тяжёлых гирь, когда техника ещё не освоена.

    Последствие: травмы спины и суставов.

    Альтернатива: Начинайте с лёгких гирь, чтобы сосредоточиться на технике, и постепенно увеличивайте вес.

А что если…

  • А что если я новичок? Для начинающих идеально подходят лёгкие гири. Сосредоточьтесь на технике и стабильности, прежде чем увеличивать вес.

  • А что если я хочу похудеть? Если ваша цель — сжигание жира, попробуйте интервальные тренировки с гирей. Такие тренировки, как Табата, активируют кардио-систему и ускоряют метаболизм.

FAQ

  1. Как выбрать гирю для тренировки? Для новичков подойдут гири весом 8-12 кг, для более опытных — 16-32 кг, в зависимости от уровня подготовки.

  2. Сколько раз в неделю можно тренироваться с гирей? Оптимально заниматься 2-3 раза в неделю, давая мышцам время на восстановление.

  3. Что лучше: гири или штанга? Это зависит от ваших целей. Штанга развивает силу, а гири больше подходят для тренировки выносливости и баланса.

Мифы и правда о гиревых тренировках

  • Миф: Тренировки с гирями — это только для профессионалов.

  • Правда: Гири подходят для всех уровней подготовки, важно правильно подобрать вес и соблюдать технику.

3 интересных факта о гирях

  1. Гири использовались ещё в Древней Греции для тренировки силы.

  2. Современные гири стали популярными в 19 веке в России, где их называли "гирями".

  3. Тренировки с гирями помогают улучшить координацию и стабилизацию всего тела.

Исторический контекст гиревых тренировок

Гири использовались для тренировок с 18 века, а в Советском Союзе гиревой спорт стал популярным в середине 20 века. С тех пор гири стали неотъемлемой частью силовых тренировок по всему миру.

