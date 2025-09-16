Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Мужчина выполняет махи гирей
Мужчина выполняет махи гирей
Иван Петровский Опубликована сегодня в 17:10

Интервалы 5:4 без беговой дорожки: что даёт 30 минут работы

Тренировка 5:4 тренера Павла Цацулина: махи гирей и отжимания за 30 минут

Тренировка, которая укладывается всего в полчаса и требует минимального оборудования, сегодня особенно ценится. Она позволяет держать форму, даже если времени мало, а спортзал переполнен. Один из таких комплексов — "5:4", придуманный Павлом Цацулиным, известным белорусским гиревиком, который долгое время работал с американскими военными и силовиками.

Суть метода

Секрет программы в простоте. Для занятия потребуется всего одна гиря, таймер и 30 минут. Главное преимущество — упражнения можно делать буквально в углу переполненного зала: беговую дорожку или тренажёр ждать не придётся.

Сама структура тренировки элементарна: два упражнения, чередование работы и отдыха, строгий счёт повторений. При этом нагрузка получается серьёзной.

"Быстрый и мёртвый", — так назвал свою книгу автор программы Павел Цацулин.

Советы шаг за шагом

Чтобы освоить комплекс, удобно разбить его на этапы:

  1. Настройте таймер на 30 секунд. За это время выполняйте 5 махов гирей.

  2. Отдыхайте до конца интервала. Если управились за 10 секунд — оставшиеся 20 секунд ваши.

  3. Повторите 4 таких отрезка. Всего уйдёт 2 минуты.

  4. Сделайте минутный перерыв и переходите к отжиманиям: те же 5 повторов за 30 секунд и 4 подхода.

  5. После паузы круг завершён — он занимает 9 минут.

  6. Выполните 3 круга. В сумме получится около 27 минут интенсивной работы.

Как выбрать вес

Главный критерий — гиря должна быть такой, чтобы за один подход вы могли осилить не больше 15 махов. На десятом повторе должно появляться желание остановиться, но силы на ещё пять движений должны оставаться.

Техника выполнения

  • Махи гирей: ноги на ширине плеч, снаряд между стопами. Резкий толчок бёдрами вперёд — гиря поднимается до уровня ключиц. Опускание идёт по траектории вниз без приседаний.

  • Отжимания: упор лёжа, пресс напряжён, поясница ровная. Опускайтесь до касания пола грудью и бёдрами, поднимайтесь, не разводя локти в стороны.

Мифы и правда

  1. Миф: гиря нужна только для силовиков.
    Правда: упражнения с гирей одинаково полезны и для новичков, и для опытных атлетов — они развивают выносливость и мощь.

  2. Миф: короткая тренировка неэффективна.
    Правда: правильно подобранный интервал и вес дают нагрузку сопоставимую с часом классического занятия.

  3. Миф: махи вредны для спины.
    Правда: при грамотной технике и нейтральной пояснице упражнение безопасно и укрепляет мышцы кора.

FAQ

Как выбрать гирю для дома?
Начинающим мужчинам подойдёт 16 кг, женщинам — 8-12 кг. Главное — ориентироваться на свои ощущения и технику.

Сколько стоит гиря?
В среднем цена варьируется от 1500 до 5000 рублей в зависимости от бренда и покрытия (чугун, винил, профессиональные модели).

Что лучше — гиря или гантели?
Гантели удобны для изолированных упражнений, а гиря незаменима в функциональных движениях, развивающих силу и выносливость одновременно.

Исторический контекст

Гиревой спорт появился в России ещё в XVIII веке, когда чугунные гири использовали на ярмарках для развлечений. Позже упражнения стали частью армейской подготовки. В США интерес к гирям возродился во многом благодаря Цацулину, который популяризировал их как инструмент для силовой выносливости.

А что если…

Если нет доступа к гире, комплекс можно адаптировать: махи заменить прыжками с утяжелителями или упражнениями с резиновыми петлями. А отжимания можно выполнять на брусьях или с хлопком для повышения интенсивности.

Интересные факты

  1. В старину гири продавались на вес: например, 16 кг называли "пудом".

  2. Упражнения с гирей признаны одним из лучших способов тренировать мышцы кора.

  3. Сегодня существуют даже "смарт-гири" с датчиками, которые считают повторы и калории.

