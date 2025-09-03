Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 4:16

Гиря снова в моде: почему её называют лучшим инструментом для похудения

Гиря — это не просто тяжёлый кусок железа с ручкой. В XIX веке именно она сделала Россию узнаваемой на спортивной карте мира. Вес этого снаряда до сих пор считают в пудах — старинной русской мере, равной 16 килограммам. Поэтому классические гири бывают по 8, 16 и 32 кг.

Сегодня гири вернулись в моду: их используют и в кроссфите, и в функциональных тренировках, и в домашних программах для похудения.

Что даёт работа с гирями

Занятия с гирями — это не только способ сбросить вес. Они помогают укрепить мышцы, улучшают подвижность суставов, развивают координацию и положительно влияют на сердце и сосуды.

Главное преимущество — комплексная нагрузка. За одну тренировку можно проработать ноги, спину, грудь и руки. К примеру, становая тяга с гирей прекрасно развивает ягодицы и заднюю поверхность бедра.

Но у гирь есть и минусы. Ошибка в технике может привести к травме, особенно в пояснице. Опаснее всего для новичков махи и упражнение "мельница". Поэтому первые шаги лучше делать под присмотром тренера.

Гири для похудения

Функциональная природа упражнений делает гирю отличным инструментом для жиросжигающих тренировок. Особенно популярны круговые занятия, когда выполняется 5-6 упражнений подряд без пауз, а отдых наступает только после завершения круга. Такой подход ускоряет метаболизм и помогает быстрее сбросить вес.

Базовый комплекс упражнений

Этот набор подходит и для круговых тренировок, и для силовой работы:

  • Махи — укрепляют ягодицы, бёдра и спину, развивая взрывную силу.
  • Становая тяга — работает с задней поверхностью ног и ягодицами, укрепляя корпус.
  • Тяга в боковой планке — сложное упражнение для спины и пресса.
  • Отжимания с гирей — укрепляют грудные мышцы и руки, одновременно нагружая пресс.
  • Мельница — помогает развить мышцы корпуса и улучшает осанку.
  • Взятие на грудь — классика гиревого спорта, нагружающая плечи и пресс.
  • Подъём одной рукой — изолирующая нагрузка для мышц рук.

Какие мышцы включаются

Работа с гирями задействует не только крупные группы — спину, ягодицы, плечи, но и глубокие мышцы позвоночника. Благодаря этому развивается осанка, увеличивается амплитуда движений, укрепляется пресс.

Особенно полезно сочетать упражнения с гирями с подтягиваниями на турнике. Такой вариант подходит даже подросткам: он формирует силу, выносливость и помогает гармонично развиваться.

