Гири весом 66 кг, 80 кг и 92 кг
Гири весом 66 кг, 80 кг и 92 кг
© wikimedia.org by Hack~ruwiki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.
Иван Петровский Опубликована сегодня в 4:10

Маленький шар с ручкой, который заменяет целый спортзал

Крис Трэвис, тренер по силовым тренировкам, рекомендовал оптимальные гири для начинающих и профессионалов

Вы когда-нибудь задумывались, почему гири так уверенно держат позиции в мире силовых тренировок, несмотря на обилие нового фитнес-оборудования? Ответ прост: они универсальны, динамичны и заставляют работать тело иначе, чем привычные гантели. Именно эта особенность делает их незаменимыми для тренеров и атлетов.

В чём особенность гирь

"Я обожаю использовать гири для силовых тренировок", — признаётся сертифицированный тренер и владелец студии Seattle Strength & Performance Крис Трэвис. По его словам, особая форма с "рогами" и смещённым центром тяжести требует от спортсмена большей устойчивости и контроля движений.

В отличие от гантелей, где вес распределяется равномерно, гиря ведёт себя по-разному в зависимости от положения: в верхней точке маха она кажется легче, а в нижней — ощутимо тяжелее. Это вынуждает мышцы постоянно удерживать баланс. Такой эффект делает гири особенно эффективными для взрывных упражнений вроде рывков или замахов, где важны сила и инерция.

Как выбрать гирю: советы экспертов

Подобрать подходящую гирю — задача не менее важная, чем правильно выстроить тренировку. С помощью Криса Трэвиса и сооснователя SoHo Strength Lab Альберта Матени, выделим ключевые моменты:

  • Прочность и долговечность. Гиря должна выдерживать частые тренировки и падения.
  • Комфорт хвата. Ручка не должна скользить, иначе упражнения станут небезопасными.
  • Диапазон веса. Хорошо, если модель выпускается в разных весовых категориях.
  • Цена. Более тяжёлые гири всегда дороже, поэтому иногда выгоднее приобрести набор.

Лучшие гири по категориям

Эксперты и пользователи выделяют несколько фаворитов:

  • Rogue Kettlebell E Coat — оптимальный выбор по качеству и диапазону веса (от 4 до 92 кг).
  • Amazon Basics Cast Iron — бюджетный вариант с тысячами положительных отзывов.
  • Hyperwear SandBell — мягкая гиря, удобная для тренировок дома и безопасная для пола.
  • Apex Adjustable — регулируемая модель для тех, кто использует разный вес в одной тренировке.
  • Kettlebell Kings Set — набор из семи гирь, подходящий для полноценных силовых программ.
  • First Place Gravity — идеальный вариант для новичков: от 1 до 95 кг.
  • Rogue Kettlebell — фаворит кроссфитеров благодаря удобству работы с магнезией.
  • StrongFirst Kettlebell — эталон для "hardstyle"-тренинга, отлично подходит для кардионагрузки.

Как не ошибиться с первой покупкой

Для начинающих специалисты рекомендуют гири весом 4-6 кг, чтобы освоить технику и научиться контролировать движения. Если цель — набор силы, можно постепенно переходить на более тяжёлые веса. А для тех, кто ищет универсальность, регулируемые модели станут настоящим спасением.

Важно помнить: поверхность тоже играет роль. Глянцевые гири выглядят эффектно, но могут скользить. Порошковое покрытие, напротив, обеспечивает лучший хват, что особенно важно для интенсивных комплексов.

Интересный факт

История гирь в России насчитывает более 350 лет: изначально их использовали на рынках для взвешивания товаров. Со временем они перекочевали в спорт, а затем — в фитнес-залы по всему миру.

