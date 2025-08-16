Свинг гирей: ошибка, из-за которой мышцы не растут, а спина страдает

Хотите улучшить технику гиревого свинга? Возможно, причина в том, что вы… дышите неправильно. Или поднимаете вес руками, а не бедрами. На первый взгляд это простое упражнение, но именно в деталях скрыт и успех, и риск травмы.

Гиревой свинг — взрывное, динамичное движение, которое тренирует ягодицы, заднюю поверхность бедра и корпус. По словам сертифицированного тренера и автора книги Kettlebell Catalyst Коллин Конлон, техника требует полной концентрации: дыхание, натяжение мышц, тайминг, выравнивание тела — всё должно работать в синхроне.

Частые ошибки и их исправление

1. Не чувствуете работу ягодиц и бёдер

Главная ошибка — начинать движение как присед, а не как наклон в тазобедренных суставах. Тогда нагрузка уходит в квадрицепсы и поясницу, а не в заднюю цепь мышц. Исправить это помогает отработка "хип-хинжа" без веса: ноги на ширине плеч, таз уходит назад, корпус наклоняется вперёд, ощущается натяжение задней поверхности бедра.

2. Поднимаете гирю руками

Свинг — не махи перед собой. Руки лишь направляют гирю, а толчок идёт от бёдер. Если вы слишком сжимаете рукоятку, попробуйте "ловлю и отпуск" в позиции тяги или упражнение с полотенцем, продетым в ручку гири. Это помогает почувствовать, как вес "летит" за счёт инерции, а не силы рук.

3. Теряете форму "стоячей планки" в верхней точке

Вместо ровной линии плечи-таз-пятки спина прогибается или тело тянет вперёд. Здесь поможет укрепление корпуса — планки, боковые планки, "холлоу-холд". Сильные пресс и ягодицы стабилизируют позвоночник и таз, не давая им "гулять" во время движения.

Секреты техники от профи