Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мужчина выполняет махи гирей
Мужчина выполняет махи гирей
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 17:50

Свинг гирей: ошибка, из-за которой мышцы не растут, а спина страдает

Тренер Коллин Конлон назвала частые нарушения техники гиревого свинга

Хотите улучшить технику гиревого свинга? Возможно, причина в том, что вы… дышите неправильно. Или поднимаете вес руками, а не бедрами. На первый взгляд это простое упражнение, но именно в деталях скрыт и успех, и риск травмы.

Гиревой свинг — взрывное, динамичное движение, которое тренирует ягодицы, заднюю поверхность бедра и корпус. По словам сертифицированного тренера и автора книги Kettlebell Catalyst Коллин Конлон, техника требует полной концентрации: дыхание, натяжение мышц, тайминг, выравнивание тела — всё должно работать в синхроне.

Частые ошибки и их исправление

1. Не чувствуете работу ягодиц и бёдер

Главная ошибка — начинать движение как присед, а не как наклон в тазобедренных суставах. Тогда нагрузка уходит в квадрицепсы и поясницу, а не в заднюю цепь мышц. Исправить это помогает отработка "хип-хинжа" без веса: ноги на ширине плеч, таз уходит назад, корпус наклоняется вперёд, ощущается натяжение задней поверхности бедра.

2. Поднимаете гирю руками

Свинг — не махи перед собой. Руки лишь направляют гирю, а толчок идёт от бёдер. Если вы слишком сжимаете рукоятку, попробуйте "ловлю и отпуск" в позиции тяги или упражнение с полотенцем, продетым в ручку гири. Это помогает почувствовать, как вес "летит" за счёт инерции, а не силы рук.

3. Теряете форму "стоячей планки" в верхней точке

Вместо ровной линии плечи-таз-пятки спина прогибается или тело тянет вперёд. Здесь поможет укрепление корпуса — планки, боковые планки, "холлоу-холд". Сильные пресс и ягодицы стабилизируют позвоночник и таз, не давая им "гулять" во время движения.

Секреты техники от профи

  • Не спешите с опусканием гири. Дождитесь, пока она дойдёт до уровня пупка, и только потом начните сгибать тазобедренные суставы. Это уменьшает нагрузку на поясницу и делает движение мощнее.
  • Дышите по схеме: вдох — замах, короткий резкий выдох "тс!" — подъём. Такое дыхание создаёт внутреннее давление, стабилизирует корпус и помогает контролировать темп.
  • Разминайте ягодицы перед тренировкой: "монстр-вок" с резинкой или ягодичный мост — отличная активация перед свингами.

    Гиревой свинг — это не просто упражнение для ног. Это проверка координации, силы и умения работать телом как единым целым. И чем тщательнее вы отточите технику, тем больше получите пользы — без лишнего риска.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Татарстане начали строить спортшколу имени Алины Загитовой сегодня в 12:24

1,29 миллиарда на спорт: что готовят для будущих чемпионов в школе Алины Загитовой

В Татарстане стартовало строительство школы олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Объект хотят завершить к лету следующего года.

Читать полностью » Сборная России 14 октября впервые сыграет с командой Боливии сегодня в 11:20

Такого в истории не было! Сборная России готовит сенсацию

В октябре сборная России впервые встретится с командой Боливии. Матч на «Динамо» станет частью серии товарищеских игр этой осени.

Читать полностью » Бывший тренер ЦСКА Джон Торчетти тепло отозвался о времени в клубе сегодня в 10:16

Американский наставник ЦСКА рассказал, почему скучает по России

Джон Торчетти признался, что скучает по России и хотел бы вернуться, вспоминая сезон в ЦСКА, когда команда вышла в плей-офф КХЛ.

Читать полностью » Спортивные эксперты рассказали, как 20-минутная тренировка с эспандером развивает гибкость сегодня в 9:50

Этот 20-минутный комплекс меняет тело быстрее, чем ты думаешь

Эта 20-минутная тренировка с эспандером улучшит подвижность суставов, укрепит мышцы и поможет избежать травм, даже если ты целый день за компьютером.

Читать полностью » Американская академия ортопедических хирургов указала факторы боли в спине на беговой дорожке сегодня в 9:10

Ходьба по дорожке: привычка, которая может обернуться хронической болью

Почему тренировки на беговой дорожке могут вызывать боль в спине и как изменить привычки, чтобы тренироваться без риска для здоровья.

Читать полностью » Эксперты по фитнесу из Нью-Йорка предложили заменители скамьи для жима дома сегодня в 8:50

Когда спортзал недоступен: как тренироваться, не вставая с дивана

Даже без скамьи для жима можно полноценно тренироваться дома. Вот какие предметы из вашего интерьера помогут безопасно заменить её и разнообразить упражнения.

Читать полностью » Кардиолог Аарон Бэггиш рассказал, как определить кардиозоны по пульсу сегодня в 8:10

Пульс как карта сокровищ: что он расскажет о ваших тренировках

Знаете ли вы, что правильная зона пульса способна в разы повысить эффективность тренировки? Разбираем, как её определить и не перегрузить сердце.

Читать полностью » Татьяна Скотт, персональный тренер, представила комплекс для тренировки ног с резиновой лентой сегодня в 7:50

Резиновая лента вместо тренажёра: как простая вещь меняет тренировку ног

Полноценная тренировка ног без спортзала? Возможно! Узнайте, как всего одна резиновая лента заменит тренажёры и прокачает ноги и ягодицы.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Тренер Саманта Маккинни назвала пользу утренних тренировок для циркадного ритма
Еда

Диетолог Бахам: в греческом йогурте меньше лактозы, чем в молоке и обычном йогурте
Авто и мото

В Китае этой осенью выйдет удлинённый Tesla Model Y L с третьим рядом сидений
Дом

Какие вещества в бытовой химии могут вызвать аллергию и онкологию — данные ГОСТ
Наука и технологии

Монголы изменили кулинарные традиции Венгрии, уничтожив поголовье лошадей в XIII веке
Туризм

Что посмотреть в Каппадокии: лучшие маршруты и исторические места Турции
Культура и шоу-бизнес

Фильм "In Whose Name?" раскрыл признания Канье Уэста о здоровье
Питомцы

Реакция кота на уши собаки стала вирусной в соцсетях
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru