Спортсмен с гирей
Спортсмен с гирей
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI)
Иван Петровский Опубликована сегодня в 9:10

Тренировка, которую выдерживают не все: 10 минут непрерывного рывка

Денис Михайлов назвал мышцы, задействованные в рывке гири — пальцы, позвоночник, трапеции, ягодицы и бёдра

Рывок гири — это динамичное упражнение, в котором снаряд сначала уходит в замах, а затем выводится над головой на прямой руке. Тело при этом полностью выпрямлено, а движение выполняется циклично, в течение заранее заданного времени. Несмотря на внешнюю простоту, техника требует точности и выносливости.

Чем полезен рывок гири

Это упражнение включено в официальные дисциплины гиревого спорта: мужчины выполняют его с гирей на 32 кг, женщины — с 24 кг. Результат оценивается по суммарному количеству подъёмов обеими руками. Но даже если вы не собираетесь соревноваться, рывок стоит попробовать: он задействует практически все крупные мышцы, помогает сбросить вес и прокачать выносливость.

"Наибольшую работу выполняют во время рывка мышцы-сгибатели пальцев, разгибатели позвоночника, трапециевидные, ягодичные мышцы, а также мышцы бёдер", — отметил мастер спорта России Денис Михайлов.

Согласно исследованию, рывок снарядом на 16 кг активирует широчайшие мышцы спины более чем на 70%, а разгибатели позвоночника — почти на 68%. Энергозатраты при интервальной сессии сравнимы с интенсивным бегом, но без ударной нагрузки на суставы.

Советы шаг за шагом

  1. Начинайте с лёгкой гири — 6-8 кг, чтобы изучить движение без травм.

  2. Освойте махи одной рукой: они формируют фазу разгона.

  3. Добавьте приседания с гирей над головой для укрепления стабилизаторов.

  4. Тренируйте хват с помощью кистевой тяги штанги.

  5. Укрепляйте спину и ягодицы гиперэкстензией.

  6. Переходите к рывку с весом 12-16 кг для интервальных тренировок.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Подъём гири силой руки → быстрое утомление и травмы плеч → отработайте работу ног и корпуса.

  • Жёсткий хват на всём движении → быстрый отказ сгибателей пальцев → используйте "замок" и расслабляйте кисть, когда можно.

  • Подъём по прямой траектории → удар гири о предплечье → ведите снаряд близко к телу.

  • Неправильное положение кисти сверху → риск перегруза суставов → следите, чтобы гиря лежала на основании большого пальца.

А что если…

Если вы хотите развить именно максимальную силу, рывок не подойдёт: он тренирует в первую очередь силовую выносливость. Для роста чистой силы нужны малоповторные жимы и тяги с тяжёлой штангой. Но в комплексах на общую подготовку и для жиросжигания рывок гири может стать главным элементом.

FAQ

Как выбрать вес гири для рывка?
Новичкам подойдут 6-8 кг, затем можно переходить на 12-16 кг. Соревновательные веса — 24 и 32 кг.

Можно ли выполнять рывок каждый день?
Да, упражнение не перегружает нервную систему. Но начинающим лучше отдыхать день между тренировками.

Что лучше для похудения: бег или рывок гири?
Оба варианта эффективны. Рывок сравним по калорийным затратам с быстрым бегом, но меньше нагружает суставы и не требует дорожки.

Мифы и правда

  • Миф: рывок гири травмоопасен для спины.
    Правда: при корректной технике компрессионная нагрузка ниже, чем в рывке штанги.

  • Миф: упражнение развивает только руки.
    Правда: основная работа приходится на ноги, ягодицы и спину.

  • Миф: рывок подходит только спортсменам.
    Правда: это универсальное движение для любителей фитнеса и кроссфита.

Три интересных факта

  • В профессиональных соревнованиях рывок выполняется 10 минут без остановки.

  • По энергозатратам упражнение можно сравнить с бегом со скоростью 14,5 км/ч.

  • Частота пульса во время рывка у тренированных людей держится около 164 ударов в минуту.

Исторический контекст

  1. Гири использовались в России ещё в XVIII веке как торговые гири на рынках.

  2. Со временем они превратились в спортивный снаряд, став базой для гиревого спорта.

  3. Сегодня рывок гири — обязательная дисциплина на чемпионатах и популярное упражнение в фитнесе и кроссфите.

Рывок гири — это упражнение, которое сочетает силу, выносливость и технику, а при правильной подготовке оно безопасно и доступно практически каждому.

