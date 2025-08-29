Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Девушка держит гирю
Девушка держит гирю
Иван Петровский Опубликована сегодня в 17:30

Одна деталь в тренировке, которая меняет всё для ягодиц и бёдер

Эйприл Уитни назвала 4 упражнения с гирей для развития силы ног

Гиря — простой, но очень эффективный инструмент для тренировки ног. На первый взгляд этот "пушечный шар с ручкой" может показаться странным по сравнению с привычной гантелью, но именно его форма позволяет нагружать мышцы по-новому. Регулярные упражнения с гирей укрепляют квадрицепсы, ягодицы, бицепсы бедра и икроножные мышцы, делая ноги более подтянутыми и сильными.

Главное отличие гири в том, что её центр тяжести смещён, в отличие от равномерно сбалансированных гантелей. Это открывает доступ к динамическим упражнениям, недоступным с другими отягощениями. В первую очередь речь идёт о махах и других маятникообразных движениях, которые помогают развивать взрывную силу и мощь нижней части тела.

Почему стоит выбрать гирю

В отличие от тренажёров, которые изолируют отдельные мышцы, работа с гирей вовлекает в процесс сразу несколько крупных групп и мелкие стабилизирующие мышцы. Это делает нагрузку более функциональной и приближённой к повседневной активности.

"В отличие от тренажёров, гиря задействует несколько групп мышц и мелкие стабилизаторы, формируя функциональную силу", — отметила основатель Smalletics Эйприл Уитни.

Такой подход помогает легче выполнять бытовые задачи — от подъёма ребёнка на руки до подъёма по лестнице. Кроме того, при работе с гирей активно включается пресс, что усиливает передачу энергии в ногах. Это особенно важно для тех, кто занимается спортом: от футбольных ударов до резкого старта в беге.

Базовые упражнения с гирей для ног

Ниже — четыре ключевых упражнения, которые помогут прокачать силу и выносливость нижней части тела.

1. Становая тяга на одной ноге

• Встаньте, удерживая гирю в правой руке.
• Перенесите вес на левую ногу, слегка согнув её в колене.
• Опуская гирю вниз, одновременно поднимайте правую ногу назад до параллели с полом.
• Держите спину ровной, а корпус стабильным.
• Поднимайтесь обратно, напрягая ягодицы.

2. Подъём на опору с гирей

• Возьмите гирю в левую руку.
• Правой ногой поднимитесь на скамью или ступеньку.
• Следите, чтобы колено не заваливалось внутрь.
• Выпрямитесь полностью, сохраняя корпус устойчивым.
• Медленно спуститесь вниз и повторите.

3. Сумо-тяга с гирей

• Поставьте гирю на пол между ног.
• Расположите стопы шире плеч, носки разверните на 45 градусов.
• Наклонитесь, возьмите гирю двумя руками.
• Включив мышцы спины и пресса, поднимитесь, сжимая ягодицы.
• Опускайтесь плавно, сохраняя контроль над движением.

4. Приседание "кубок"

• Держите гирю у груди, локти прижаты.
• Встаньте, ноги — на ширине таза, носки слегка наружу.
• Приседайте, отводя колени в стороны и сохраняя прямую спину.
• Остановитесь, когда бёдра будут параллельны полу, затем вернитесь в исходное положение.

Гиря — универсальный инструмент, который способен заменить целый ряд тренажёров и гантелей. Она позволяет развивать не только силу, но и координацию, выносливость и взрывную мощь. Всего несколько упражнений помогут значительно прокачать ноги и сделать тренировки эффективнее.

