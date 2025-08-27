Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
приседания с гирей девушка
приседания с гирей девушка
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Иван Петровский Опубликована сегодня в 16:10

Лестница, по которой поднимаются только сильные: как 20 минут меняют тело

Фитнес-инструкторы рассказали, как выполнять лестничную тренировку с гирей за 20 минут

Что, если тренировка не требует марафона или часов в зале, а всего лишь 20 минут и гиря под рукой? Ответ прост: лестничная тренировка (ladder workout). Это формат, в котором количество повторений либо увеличивается, либо уменьшается от подхода к подходу. Главная интрига в том, что нагрузка остается одинаковой, а эффективность при этом возрастает.

Почему "лестница" работает

Классическая схема выглядит так: допустим, вы начинаете с 6 махов гирей, 6 подрывов (clean) и 6 приседаний. В следующем круге добавляете или убавляете 2 повтора. Такой метод позволяет держать темп и в то же время следить за техникой. Вариации бывают разные — кто-то идет только вверх, кто-то только вниз, а более подготовленные спортсмены поднимаются и спускаются по "лестнице" в одном комплексе.

Главное преимущество в том, что сердечный ритм поднимается довольно быстро, мышцы получают многоуровневую нагрузку, а отдых короткий, но достаточный, чтобы восстановиться. Использование гири делает тренировку динамичной: махи, подрывы и приседания задействуют почти все основные группы мышц.

20 минут для ног и корпуса

Попробуйте следующую схему: начните с 15 повторений каждого упражнения и в каждом последующем круге уменьшайте количество на два. Получается последовательность 15-13-11-9-7. Если чувствуете силы и время позволяет, можно пройти "лестницу" обратно — от 7 до 15 повторов. Между раундами отдыхайте до двух минут.

Упражнение 1. KB Swing to Clean

  • Встаньте, ноги на ширине плеч, гиря чуть впереди.
  • Возьмите её, отведите таз назад и выполните мах.
  • Используя силу ног и бёдер, подтяните гирю вверх и переведите её в положение "фронтальной стойки".
  • Начинайте с 15 повторов и постепенно снижайте их число.

Упражнение 2. KB Lateral Lunge to Knee Raise

  • Держите гирю у груди.
  • Сделайте широкий шаг в сторону, присядьте на ведущую ногу, другая остаётся прямой.
  • Вернитесь в центр, одновременно поднимая колено к груди.
  • Чередуйте стороны, сокращая количество повторов по схеме.

Упражнение 3. KB Surrender Squat

  • Исходное положение — присед с гирей у груди.
  • Уводите назад сначала одну ногу, затем вторую — оказываясь на коленях.
  • Вернитесь в исходную позицию, снова вставая через присед.

Важно: чередуйте ноги — вниз и вверх одной, потом другой.

Упражнение 4. KB Curtsy to Forward Lunge

  • Из стойки перенесите вес на левую ногу и сделайте шаг правой назад и в сторону — получится присед "реверанс".
  • Вернитесь в центр, затем сделайте выпад вперёд той же ногой.
  • Меняйте стороны и выполняйте по убывающей схеме.

Дополнительный факт

Подобные "лестницы" активно используют профессиональные атлеты и тренеры. Например, в кроссфите этот метод помогает развивать не только силовую выносливость, но и психологическую устойчивость: каждый следующий круг воспринимается как новый вызов, а не повторение рутины.

