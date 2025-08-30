Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 8:10

Гиря против боли в спине: упражнение, которое решает больше, чем вы думаете

Бен Лаудер-Дайкс перечислил эффективные упражнения с гирей для ягодичных мышц

Сильные ягодичные мышцы нужны не только для того, чтобы красиво смотреться в джинсах. Они играют ключевую роль в поддержании осанки и позволяют без труда выполнять базовые движения — например, подниматься по лестнице. При этом именно большая ягодичная мышца считается самой крупной в организме человека, а значит, и самой мощной.

Хорошо развитые ягодицы дают ощутимый прирост силы и выносливости. Они помогают бежать быстрее, улучшать результаты в силовых упражнениях и даже защищают поясницу от перегрузок. Исследования подтверждают: укрепление ягодичных мышц снижает риск болей в нижней части спины и положительно влияет на баланс и устойчивость.

Почему стоит выбрать гири

Чтобы проработать ягодицы максимально эффективно, многие тренеры советуют обратить внимание на гири. Их особая форма позволяет держать центр тяжести ближе к телу, что выгодно отличает их от гантелей или штанги.

"Гиря — уникальный снаряд, потому что её масса сосредоточена под ручкой. Это помогает легче включать корпус, бёдра и ягодицы", — сказал тренер и сертифицированный инструктор по гирям Бен Лаудер-Дайкс.

Благодаря такому распределению веса тело занимает более правильное положение во время упражнений. А чем точнее работает мышца под нагрузкой, тем быстрее приходит результат. Кроме того, гиря позволяет выполнять движения с большой амплитудой, что стимулирует рост и силу ягодиц.

Лучшие упражнения с гирей для ягодиц

Эксперты выделяют несколько базовых движений, которые особенно хорошо нагружают заднюю поверхность тела.

1. Махи гирей

Классическое упражнение, развивающее мощь и выносливость. Нужно завести гирю между ногами и, распрямляя корпус, выбросить её вверх до уровня груди. Главная сила идёт от бёдер и ягодиц, а не от рук.

"Махи — один из лучших способов включить заднюю цепь мышц и проработать ягодицы в полном диапазоне", — отметил Лаудер-Дайкс.

2. Тяга гири

Встаньте прямо, возьмите гирю обеими руками и, сгибая тазобедренные суставы, наклонитесь вперёд с прямой спиной. Движение напоминает классическую становую тягу и отлично развивает силу ягодиц и ног.

3. Приседание с гирей у груди

Гирю держат на уровне груди, как кубок. Это помогает держать корпус более вертикально и глубже приседать. Такая техника увеличивает амплитуду движения и делает нагрузку на ягодицы ещё эффективнее.

4. Обратные выпады с гирей

Гирю удерживают в одной руке, а вторая нога делает шаг назад. Опускайтесь в глубокий выпад, удерживая равновесие, и возвращайтесь в исходное положение. Это упражнение развивает силу и координацию, прорабатывает ягодицы в динамике.

5. Выпады вперёд с гирей

Техника похожа на обратные выпады, но шаг делается вперёд. Такой вариант помогает по-другому нагрузить ягодицы и дополнительно укрепить квадрицепсы.

Тренировки с гирями помогают не только укрепить ягодичные мышцы, но и развить выносливость, улучшить осанку и снизить нагрузку на поясницу. Регулярно выполняя махи, тягу, приседания и выпады с гирей, можно добиться не только эстетичного результата, но и ощутимого прогресса в силе и скорости.

