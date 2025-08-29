Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 2:10

Гиря против кубиков: неожиданный способ прокачать пресс за 20 минут

Фитнес-специалисты составили 20-минутную тренировку с гирей для пресса

Если вы уже перепробовали десятки упражнений на пресс с собственным весом и не увидели желаемого результата, возможно, пришло время подключить дополнительный инструмент. И одним из самых эффективных вариантов для работы с мышцами кора считается гиря.

Эта компактная "пушка" из чугуна или стали, напоминающая шар с ручкой, позволяет не только прокачать силу и выносливость, но и задействовать мышцы так, как не получится с привычными гантелями. Гиря отлично тренирует ноги, плечи, хват и, конечно, пресс.

Почему гиря так полезна для кора

Главная особенность гиревых движений в том, что они имитируют привычные бытовые действия: перенос сумок, поднятие предметов, удержание равновесия. Например, классическая ходьба с гирями в руках напоминает перенос тяжёлых пакетов из магазина. В этот момент задняя поверхность тела работает вместе с мышцами пресса, стабилизируя позвоночник.

Тренеры отмечают: эффективная программа для кора должна включать не только изолированные упражнения на пресс, но и движения, где мышцы выполняют роль "стабилизаторов". Именно гиря помогает сочетать оба подхода: часть движений целенаправленно нагружает пресс, другие же "подключают" его скрытно, через баланс и удержание корпуса.

Советы перед началом

• Всегда держите пресс напряжённым, словно готовитесь к удару в живот.
• Не перенапрягайте шею — если чувствуете дискомфорт, лучше оставьте голову на полу.
• Следите, чтобы гиря двигалась плавно, без рывков.

20-минутная тренировка с гирей

Этот комплекс займёт всего треть часа, но заставит пресс работать вместе с другими крупными группами мышц.

1. Ползок "Зверь" с перетягиванием гири

Встаньте на четвереньки, колени поднимите на 5-6 см от пола. Левой рукой перетащите гирю из-под правого плеча к другой стороне, затем наоборот. Упражнение развивает стабильность кора и координацию.

2. "Мёртвый жук" с удержанием гири

Лягте на спину, поднимите ноги, согнув колени под углом 90°. Одной рукой удерживайте гирю над грудью. Одновременно выпрямляйте противоположную ногу, удерживая пресс в напряжении. Выполняйте все повторения на одну сторону, затем меняйте руку.

3. Поворот с жима вверх

Встаньте на одно колено. Поставьте гирю сбоку, возьмитесь двумя руками. Поднимайте её по диагонали через корпус и выжимайте вверх. Затем верните обратно. После серии повторов меняйте сторону. Это упражнение нагружает косые мышцы живота и плечи.

4. "Ножницы" над головой

Лягте на спину, удерживайте гирю над головой, ноги выпрямите на весу. Поочерёдно поднимайте их, выполняя "ножницы". Следите, чтобы поясница не отрывалась от пола.

5. Шаги фермера на месте

Встаньте прямо, гиря в правой руке. Поднимайте колени поочерёдно, словно маршируете, удерживая корпус без раскачиваний. Закончив с одной рукой, смените сторону. Упражнение укрепляет пресс и улучшает баланс.

6. Подъём и жим

Поставьте гирю между ног, наклонитесь и возьмитесь одной рукой. Подтяните её к груди в "стойку", затем присядьте четверть амплитуды и выжмите вверх. Опустите обратно и повторите. Следите, чтобы гиря не переворачивалась.

Регулярное выполнение этого комплекса позволит укрепить пресс, развить стабильность корпуса и одновременно прокачать ноги, плечи и спину. А главное — гиря делает тренировку более динамичной и приближённой к реальным нагрузкам, с которыми мы сталкиваемся каждый день.

