Девушка держит гирю
Девушка держит гирю
© Freepik by Designed by Freepik
Иван Петровский Опубликована сегодня в 3:30

20 минут, одна гиря — и руки выглядят так, будто вы месяцами ходите в зал

Тренер Джастис Уильямс представил 20-минутную тренировку рук с гирей

Большинство думает, что для заметных результатов тренировки рук нужны минимум часовые занятия. На деле даже 20 минут с гирей могут превратиться в мощный комплекс, прокачивающий бицепсы, трицепсы, плечи и верх спины. Главное — правильные упражнения и чёткий темп.

"Гиря — это универсальный инструмент. С её помощью можно наращивать мышцы, развивать выносливость и тренировать сердце", — сказал персональный тренер и инструктор по гиревому фитнесу Джастис Уильямс.

Особенность гири — смещённый центр тяжести. Благодаря этому тело работает в разных плоскостях: вперёд-назад, в стороны, вверх-вниз и даже по диагонали. Такая нестабильность заставляет включать мышцы-стабилизаторы, улучшает баланс и координацию. А ещё - укрепляет сухожилия и мелкие мышцы рук, что делает каждое движение эффективнее.

Как построена тренировка

Комплекс рассчитан на 20 минут. Первые три упражнения выполняются подряд, с паузой в 20 секунд. После двух кругов — минута отдыха. Затем идут следующие шесть движений по тому же принципу. Завершает занятие классический мах гирей.

Упражнения для рук и плеч

  1. Разгибание рук лёжа за головой. Отличная разминка для трицепсов: гиря из-за головы поднимается над грудью, локти остаются неподвижными.

  2. Концентрированный подъём на бицепс в полуколене. Локоть упирается в колено, что исключает раскачивания и даёт максимальную нагрузку на бицепс и предплечье.

  3. Жим над головой из полуколена. Развивает плечи и трицепсы, дополнительно подключая мышцы корпуса и тазобедренные суставы.

Силовая часть комплекса

  1. Фермерская прогулка с согнутой рукой. Гиря удерживается у плеча под углом 90 градусов. При ходьбе бицепс работает в статике, укрепляется хват.

  2. Разгибание руки в наклоне. Классический "кикбэк" для изоляции трицепсов.

  3. Жим сидя на полу. Нагрузка идёт на плечи и трицепсы, но дополнительно работают пресс, косые мышцы и поясница.

  4. Подъём гири на бицепс через корпус. Движение по диагонали укрепляет не только бицепсы, но и запястья.

  5. Французский жим стоя. Трицепс работает мощно, а стойка с лёгким сгибом коленей задействует корпус.

  6. Тяга-рывок и жим. Одно из самых комплексных движений: задействуются руки, спина, пресс и ноги.

Финальный акцент

  1. Махи гирей. Динамика и кардио-нагрузка. Укрепляют хват, развивают силу ног, ягодиц и корпуса, разгоняют пульс и отлично завершают тренировку.

Гиря — это не просто утяжелитель, а универсальный снаряд, позволяющий за короткое время проработать руки и плечи, подключив мышцы корпуса и спины. Такой 20-минутный комплекс с жимами, махами и разгибаниями даст быстрый результат: укрепит мышцы, улучшит выносливость и повысит силу хвата.

