Гиря вместо пресса: тренировка, которая переворачивает привычные правила

В мире фитнеса мода меняется быстрее, чем сезоны. Но есть один снаряд, который уже давно доказал свою универсальность и не собирается сдавать позиции, — это гири. Они позволяют прорабатывать все группы мышц и особенно эффективно включают в работу мышцы пресса. Секрет прост: центр тяжести у гири смещён ниже ручки, и поэтому тело вынуждено работать на стабилизацию в каждом движении.

Почему гири полезны для кора

Мышцы живота активно включаются практически во всех упражнениях с гирей. Но если цель — укрепить корпус и сделать его сильнее, стоит попробовать специализированный комплекс. Его разработала и использует в своей практике сертифицированный тренер из Нью-Йорка Каролина Дункан.

"Почти любое движение с гирей заставляет напрягаться весь кор, включая пресс", — пояснила тренер Каролина Дункан.

Тренировка занимает всего 20 минут и подходит как самостоятельное занятие или как завершение кардио-нагрузки. Она построена по круговому принципу: после выполнения всех упражнений нужно начинать с первого и проходить как можно больше кругов за отведённое время.

Что понадобится

Для тренировки нужны две гири: одна полегче — около 4-5 кг, и одна потяжелее — примерно 8-10 кг. Лёгкий снаряд используется для изолированных движений, а более тяжёлый — для базовых.

Основные упражнения

1. Махи гирей

Базовое движение, задействующее всё тело и требующее сильного кора. Чем выше поднимается гиря, тем активнее работает пресс. Важно сохранять прямую спину и мощно толкать вес бёдрами.

• Выполните 12 повторений.

2. Выпады с передачей гири

Упражнение тренирует ноги и одновременно нагружает косые мышцы живота. В нижней точке выпадов гиря передаётся из одной руки в другую под передней ногой.

• Сделайте по 6 повторений на каждую ногу.

3. Рубка в полуприседе

В положении на одном колене корпусу приходится удерживать равновесие, а движение гири по диагонали дополнительно нагружает пресс.

• По 12 повторений в каждую сторону.

4. Подъём с гирей над головой

Полноценные ситы-апы с отягощением в одной руке включают в работу весь пресс и особенно его боковые отделы.

• По 10 повторений на каждую руку.

5. Ветряная мельница

Красивое и функциональное упражнение, развивающее не только пресс, но и подвижность плеч и бёдер. Гиря удерживается над головой, а свободная рука скользит вниз по ноге.

• По 10 повторений на каждую сторону.

6. Планка с перетягиванием гири

Заключительный элемент — усложнённая планка. Из позиции упора лёжа гиря перетаскивается рукой под корпусом на противоположную сторону. Это движение развивает анти-ротационную силу и учит держать тело неподвижным.

• По 10 повторений на каждую руку.

Как тренироваться эффективно

Задача — выполнить как можно больше кругов за 20 минут, сохраняя правильную технику. Отдыхать можно, но недолго. Такой формат позволяет не только укрепить пресс, но и прокачать выносливость. Тренировка подходит и для новичков, и для опытных спортсменов: нагрузку легко регулировать весом гирь и темпом работы.