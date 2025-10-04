Чайник стареет быстрее из-за накипи: простой состав спасает за 10 минут

Со временем в любом чайнике — электрическом или обычном металлическом — образуется накипь. Это не только портит внешний вид прибора, но и влияет на вкус воды, а также сокращает срок службы устройства. К счастью, удалить налет можно подручными средствами, которые есть на каждой кухне.

Почему появляется накипь

Накипь — это твердые отложения солей кальция и магния, содержащихся в воде. При нагревании эти минералы оседают на стенках и дне чайника.

Последствия накипи:

замедление нагрева воды;

повышение энергозатрат;

неприятный вкус и запах;

риск поломки нагревательного элемента.

Универсальное средство для чистки

Для удаления накипи можно приготовить простую смесь. Вам понадобится:

3 ст. л. пищевой соды;

3 ст. л. жидкого мыла;

2 ст. л. 9%-го уксуса.

Пошаговый способ:

Смешайте ингредиенты. Нанесите состав на внутренние стенки чайника. Оставьте на 10 минут. Сполосните теплой водой.

Сравнение: магазинные и домашние средства