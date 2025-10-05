Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Чайник
Чайник
© Designed be Freepik by rawpixel-com is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 16:10

Чайник, который медленно отравляет: чем на самом деле опасна привычная кружка чая

Роспотребнадзор: повторное кипячение воды увеличивает концентрацию токсинов

Чайник — вещь, без которой не обходится ни одно утро. Он запускает день чашкой кофе или чая и завершает его тёплым травяным настоем. Но мало кто задумывается, что привычный кухонный прибор способен не только портить вкус воды, но и вредить здоровью.

Материал решает всё

Металл

Классические стальные чайники часто кажутся надёжными, но со временем металл начинает отдавать в воду ионы никеля и хрома. Особенно если корпус выполнен из дешёвых сплавов. Старые алюминиевые модели способны накапливать в организме токсичные соединения, а медные — при повреждённом покрытии придают воде горечь и становятся источником ядовитых примесей.

Пластик

Электрочайники из пластика — лидеры по рискам. При нагреве некачественные материалы выделяют фенолы и формальдегид, а также микрочастицы, которые невозможно удалить фильтрацией. Даже если запаха нет, это не значит, что вредных веществ тоже нет.

Стекло

Стеклянные чайники кажутся безопасными, но и здесь не всё идеально. Нагревательный элемент и крышка нередко содержат пластик или металл, что сводит "экологичность" к минимуму.

Почему кипячение не спасает

Многие уверены: стоит воду вскипятить — и она станет чистой. Но термическая обработка убивает бактерии, а вот химические соединения остаются.

Что остаётся после кипячения

Соли тяжёлых металлов, нитраты, пестициды и хлорные остатки не исчезают. Более того, при долгом кипячении концентрация примесей повышается — вода испаряется, а соли и токсины остаются.

Второй кипяток — ещё опаснее

Повторное кипячение усиливает процессы разложения. Соли кальция и магния оседают на стенках, образуя накипь, а нитраты превращаются в нитрозамины — канцерогенные вещества. При нагревании хлор вступает в реакции, из которых рождается хлороформ.

Что скрывает накипь

Опасный осадок

Накипь — это отложение кальция, магния и железа, оседающих из жёсткой воды. На первый взгляд безвредная, она становится питательной средой для бактерий и разрушает нагревательный элемент.

Влияние на организм

Пить воду с микрочастицами накипи — всё равно что добавлять в чай тяжёлые металлы. Постепенно это может привести к проблемам с почками, суставами и сосудами.

Когда вода становится "мертвой"

Потеря кислорода

При кипячении вода теряет растворённый кислород, и напитки, приготовленные на такой основе, кажутся безвкусными и "плоскими".

Изменение структуры

Есть данные, что при многократном нагреве меняется структура водных кластеров, из-за чего вода хуже усваивается организмом.

Реальные случаи

  1. В Великобритании семья отравилась алюминием из старого чайника: появились головные боли и нарушения памяти.

  2. Китайские исследования показали, что после десятков циклов нагрева уровень фенола в пластиковых моделях превышает норму в 3-5 раз.

  3. Российские специалисты отмечают, что накипь в 60% городских домов содержит до 12% тяжёлых металлов.

Как снизить риски

Что делать каждый день

  • Не кипятите воду повторно.
  • После использования сливайте остатки.
  • Раз в неделю очищайте прибор от накипи лимонной кислотой или уксусом.

Как выбрать чайник

Предпочтение стоит отдать стеклянным или керамическим моделям с минимумом пластиковых деталей. Надёжные стальные чайники известных брендов тоже безопасны, если они имеют сертифицированные покрытия.

Чем заменить привычный кипятильник

  1. Фильтры обратного осмоса и угольные кассеты — надёжный способ очистить воду.

  2. Проточные системы нагрева исключают застой.

  3. Гейзерные кофеварки и термопоты из качественной стали или керамики служат годами без вреда для здоровья.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Повторное кипячение → образование токсинов → использование фильтра и свежей воды.

  • Покупка дешёвого пластика → попадание фенолов → выбор стекла или керамики.

  • Отсутствие чистки → накипь и бактерии → еженедельное удаление осадка кислотой.

А что если всё-таки кипятить несколько раз?

Повторный нагрев разрушает вкус воды, концентрирует соли и металлы и лишает напитки пользы. Если экономия электричества кажется аргументом, лучше использовать термос или термопот с поддержанием температуры — это безопаснее и практичнее.

Плюсы и минусы материалов

Материал Преимущества Недостатки
Сталь Долговечность, устойчивость к механическим повреждениям Возможна миграция ионов металлов
Пластик Лёгкость, низкая цена Выделяет токсичные соединения при нагреве
Стекло Эстетика, отсутствие запахов Уязвимость нагревательных элементов
Керамика Хорошо сохраняет тепло, безопасна Хрупкость, цена выше среднего

Мифы и правда

Миф 1. "Если кипятить воду, она становится чище".
Правда: бактерии погибают, но химические примеси остаются.

Миф 2. "Накипь — просто известковый налёт".
Правда: она содержит тяжёлые металлы и становится источником микробов.

Миф 3. "Пластиковые чайники безопасны, если нет запаха".
Правда: вредные вещества могут выделяться и без видимых признаков.

Часто задаваемые вопросы

Какой чайник выбрать для семьи с детьми?
Лучше — стеклянный или керамический без внутренних пластиковых деталей.

Можно ли использовать фильтр вместо кипячения?
Да, современные фильтры убирают большинство химических примесей, но не заменяют кипячение, если вода потенциально заражена микробами.

Как часто чистить чайник?
Оптимально — раз в неделю. Для профилактики используйте лимонную кислоту или специальные средства.

3 интересных факта

  1. При 100 °C вода теряет до 95 % растворённого кислорода.

  2. В среднем электрочайник используется в доме около 5 раз в день — больше, чем микроволновка.

  3. Современные фильтры с угольными кассетами задерживают до 90 % хлора и пестицидов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Фитоэстрогены и физическая активность снижают симптомы менопаузы — подтвердили эндокринологи сегодня в 12:42
Тихая революция в теле: как фитоэстрогены и йога побеждают приливы и бессонницу

Гормональная терапия — не единственный путь в менопаузе. Рассказываем, какие безопасные и научно доказанные методы помогают сохранить здоровье и молодость.

Читать полностью » Врач Андрей Кондрахин: народные средства не помогают при ОРВИ сегодня в 12:25
Молоко с мёдом не лечит вирусы: врачи предупредили об опасной иллюзии

Молоко с медом, «пропотеть под одеялом» или вовсе не мыться — какие из привычных методов реально помогают при ОРВИ, а какие могут навредить?

Читать полностью » Одиночество может быть ресурсом здоровья, снижая вероятность болезни Альцгеймера у взрослых сегодня в 11:54
Лучше одному, чем в плохой компании: несчастливый брак может быть опаснее одиночества для памяти

Новое исследование показывает: отсутствие брака не всегда увеличивает риск деменции. Почему одинокие и разведённые люди порой оказываются в выигрыше?

Читать полностью » Эксперт Ткаченко: парацетамол и НПВП при превышении дозы опасны для печени сегодня в 11:10
Лекарства воруют печень: врачи раскрыли главную причину острой недостаточности

Лекарства и БАДы могут незаметно повредить печень и довести до реанимации. Разбираем главные риски, ранние признаки, современные методы диагностики и лечения в России.

Читать полностью » Здоровье почек напрямую связано с питанием, водой, солью и образом жизни человека сегодня в 10:54
Белковый коктейль с сюрпризом: чем увлечение протеином грозит вашим почкам

Почки молчат до последнего, но современная еда и привычки подрывают их здоровье. Рассказываем, какие факторы особенно опасны и как их избежать.

Читать полностью » Кардиолог Андрей Кондрахин: синдром разбитого сердца может привести к смерти сегодня в 10:10
Когда горе ломает не только душу: сердце реагирует, как после инфаркта

Сильный стресс может не только сломить психику, но и остановить сердце. Как распознать синдром разбитого сердца и защитить себя?

Читать полностью » Риск сердечно-сосудистых болезней точнее определяется коронарной визуализацией, чем уровнем холестерина по анализам сегодня в 9:54
Кето-диета и "плохой" холестерин подружились: что показали результаты многолетнего наблюдения

Новое исследование показало: высокий уровень холестерина у людей на кетодиете не всегда означает рост риска сердечно-сосудистых болезней.

Читать полностью » Профессор Аль-Лами: импотенция может быть первым симптомом атеросклероза сегодня в 9:15
Сердце кричит, но мы не слышим: 4 странных симптома, которые предсказывают инфаркт

Храп, холодные пальцы и даже болезни десен могут сигнализировать о риске инсульта и инфаркта. Узнайте, какие симптомы нельзя игнорировать.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Ветеринары назвали продукты, которые категорически нельзя давать хомякам
Еда
Эксперты: молодая крапива и черемша безопасны после термической обработки и подходят для салатов
Технологии
Индия потребовала блокировки 25 офшорных криптобирж за работу без регистрации
Красота и здоровье
Amouage, Mancera и Tom Ford вошли в список самых стойких ароматов сезона
Садоводство
Флорист Горшкова назвала 4 крупных растения, которые украсят интерьер осенью 2025 года
Туризм
В Копенгагене рестораны новой северной диеты сочетают гастрономию и пользу для пищеварения
Спорт и фитнес
Отведение бедра на боку и становая тяга помогают снизить нагрузку на поясницу
Наука
35 тысяч лет назад сформировался Берингов мост
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet