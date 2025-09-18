Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Средиземноморская диета
Средиземноморская диета
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:21

Вместо сахара — жиры, вместо тоски — ясность ума: что происходит на кетодиете

Учёные: кетодиета помогает психике и снижает вес одновременно

Кетогенная диета давно известна как способ скорректировать вес и ускорить обмен веществ. Однако недавнее исследование специалистов из Университета штата Огайо показало: правильно подобранный рацион может не только повлиять на фигуру, но и заметно облегчить течение депрессии.

Новые данные о влиянии питания на психическое здоровье

В эксперименте приняли участие 16 студентов, которым ранее поставили диагноз "тяжёлое депрессивное расстройство". На протяжении 10-12 недель они придерживались кетогенной диеты: ограничивали количество углеводов до 50 г в день, поддерживали умеренный уровень белка и делали упор на источники полезных жиров — мясо, рыбу, бобовые и растительные масла.

Результаты оказались впечатляющими. Симптомы депрессии снизились почти на 70 % как по самооценке участников, так и по наблюдениям врачей. Когнитивные функции, включая память и внимание, заметно улучшились, а общее самочувствие стало примерно в три раза лучше по сравнению с исходным уровнем.

Кроме того, средняя потеря веса у участников составила около 5 кг за время эксперимента.

"Метаболические изменения при кетодиете вполне могут усиливать эффект от медикаментозного лечения и психотерапии", — сказал профессор Джефф Волек.

Что происходит с организмом при кетодиете

Переходя на низкоуглеводное питание, организм запускает процесс кетоза: вместо глюкозы в качестве источника энергии начинают использоваться кетоны — молекулы, образующиеся при переработке жиров. Они не только снабжают клетки топливом, но и участвуют в работе нейронов, влияя на уровень воспаления и сигнальные пути в мозге.

По словам исследователей, именно это объясняет улучшение психоэмоционального состояния у испытуемых.

Сравнение подходов к питанию при депрессии

Подход Основные принципы Возможный эффект Ограничения
Кетогенная диета Меньше 50 г углеводов, умеренный белок, много жиров Улучшение настроения, снижение веса, поддержка когнитивных функций Требует строгого контроля рациона
Средиземноморская диета Овощи, рыба, оливковое масло, цельнозерновые Снижение воспаления, укрепление сердца и сосудов, профилактика тревожности Более мягкий эффект на депрессию
Сбалансированное питание Умеренное потребление всех нутриентов Поддержка общего здоровья Может не дать быстрого результата

Советы шаг за шагом: как внедрить кетодиету

  1. Начните с уменьшения быстрых углеводов — сладостей, белого хлеба, газированных напитков.

  2. Включайте в рацион жирную рыбу (лосось, скумбрия), орехи, семена, авокадо.

  3. Используйте кокосовое и оливковое масло первого отжима для приготовления блюд.

  4. Следите за уровнем белка: курица, яйца, бобовые подойдут лучше всего.

  5. Обязательно пейте достаточно воды и добавляйте витаминные комплексы с магнием и калием.

  6. Начинайте вести дневник питания и фиксируйте изменения настроения и самочувствия.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: резкий отказ от углеводов без подготовки.

  • Последствие: слабость, головные боли, ухудшение сна.

  • Альтернатива: постепенное сокращение сахара и хлеба, замена их овощами и цельнозерновыми продуктами.

  • Ошибка: употребление большого количества обработанного мяса и фастфуда.

  • Последствие: нагрузка на сердце и печень, рост уровня холестерина.

  • Альтернатива: натуральное мясо, птица, рыба, растительные масла холодного отжима.

  • Ошибка: игнорирование витаминов и минералов.

  • Последствие: судороги, упадок сил, перепады настроения.

  • Альтернатива: комплексы с магнием, витамином D, рыбий жир, продукты с высоким содержанием калия.

А что если отказаться от диеты?

Если полностью проигнорировать рекомендации по питанию, психотерапия и медикаментозное лечение могут работать медленнее и менее эффективно. Сбалансированный рацион, напротив, способен стать дополнительным инструментом для укрепления психики и поддержания стабильного состояния.

Плюсы и минусы кетодиеты

Плюсы Минусы
Снижение симптомов депрессии Возможен "кето-грипп" в первые недели
Улучшение памяти и внимания Требует строгого контроля рациона
Потеря веса и нормализация обмена веществ Риск дефицита витаминов и минералов
Снижение уровня воспаления Не подходит при ряде заболеваний печени и почек

FAQ

Как выбрать продукты для кетодиеты?
Идеальны мясо, рыба, яйца, орехи, семена, зелень и масла холодного отжима. Главное — избегать сахара, картофеля, белого хлеба.

Сколько стоит придерживаться такого питания?
Стоимость зависит от региона, но обычно рацион на основе рыбы, орехов и масла обходится дороже стандартного. Однако можно экономить, делая акцент на сезонные овощи и бобовые.

Что лучше при депрессии: кето или средиземноморская диета?
Кетопитание даёт быстрый эффект, но требует дисциплины. Средиземноморская диета мягче и проще в соблюдении, но изменения в настроении происходят медленнее.

Мифы и правда

  • Миф: кетодиета подходит всем без исключения.
    Правда: при хронических заболеваниях ЖКТ, печени или почек такой режим может быть противопоказан.

  • Миф: кето — это только мясо и жир.
    Правда: диета включает и овощи, и орехи, и полезные масла.

  • Миф: состояние улучшается мгновенно.
    Правда: перестройка организма занимает от одной до трёх недель.

Сон и психология

Во время кетоза уровень сахара в крови становится стабильнее, что положительно сказывается на циклах сна. Многие участники исследований отмечали, что стали засыпать быстрее и реже просыпались ночью. Стабильный сон, в свою очередь, напрямую влияет на эмоциональный фон и устойчивость к стрессу.

Три интересных факта

  1. Первоначально кетодиета разрабатывалась для лечения эпилепсии у детей.

  2. Во время диеты организм вырабатывает больше митохондрий, что улучшает энергообмен в клетках мозга.

  3. Некоторые спортсмены используют кето для повышения выносливости, хотя для скоростных нагрузок оно менее эффективно.

Исторический контекст

  • 1920-е годы: первые упоминания о кетодиете в медицине для контроля эпилепсии.

  • 1970-е годы: появление низкоуглеводных диет Аткинса и их популяризация.

  • 2010-е годы: рост интереса к кето в контексте похудения и спортивного питания.

  • 2020-е годы: исследования влияния кетодиеты на психическое здоровье и когнитивные функции.

