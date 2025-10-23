Жирное питание защищает мозг: учёные нашли способ замедлить старение

Новое исследование, опубликованное в журнале Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism (JCEM), показало, что кетогенная диета способна значительно улучшить мозговое кровообращение и укрепить нейронные связи, оказывая положительное влияние на когнитивные функции.

Учёные установили, что рацион, состоящий примерно из 75% жиров, 20% белков и 5% углеводов, активирует энергетические процессы в организме, оптимизируя работу мозга и замедляя возрастные изменения.

Что представляет собой кетогенная диета

Кето-диета — это питание, при котором организм перестраивается на использование жиров вместо углеводов как основного источника энергии. При дефиците глюкозы печень начинает вырабатывать кетоновые тела - молекулы, служащие альтернативным "топливом" для мозга.

В основе меню:

жирное мясо и рыба;

орехи и семена;

масла (оливковое, кокосовое, льняное и другие);

авокадо и листовые овощи.

Продукты, богатые сахаром и крахмалом, исключаются практически полностью, а количество белка строго ограничивается.

"Кетоны — это не просто замена сахару, а более чистый и устойчивый источник энергии для нейронов", — пояснили авторы исследования.

Как проходил эксперимент

В исследовании приняли участие 11 добровольцев в возрасте от 50 до 70 лет, имевших избыточный вес и признаки метаболического замедления. Участникам назначили два режима питания:

Стандартную диету, близкую к традиционной западной модели; Кетогенную диету, рассчитанную на достижение состояния кетоза.

Через три недели наблюдений у второй группы зафиксировали:

увеличение мозгового кровотока на 22% ,

рост уровня нейротрофического фактора BDNF на 47% - белка, который защищает и восстанавливает нервные клетки.

Как кетоны влияют на мозг

BDNF (brain-derived neurotrophic factor) играет ключевую роль в формировании и укреплении нейронных связей, а также способствует росту новых нервных клеток. Повышение его уровня связано с улучшением памяти, концентрации и устойчивости к стрессу.

Кроме того, кетоны уменьшают воспаление и повышают эффективность митохондрий, клеточных "энергостанций". Это усиливает метаболическую активность мозга и снижает риск нейродегенеративных заболеваний.

"Мы наблюдали не только рост энергетических показателей мозга, но и улучшение сосудистого тонуса — кровоснабжение стало более равномерным", — отметили исследователи.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать кетогенную диету временной модой.

Последствие: упустить её терапевтический потенциал.

Альтернатива: рассматривать кето-питание как инструмент профилактики нейродегенеративных заболеваний.

Ошибка: полагать, что кетоз опасен для мозга.

Последствие: необоснованные страхи перед жирной пищей.

Альтернатива: при грамотном врачебном контроле кетоз улучшает нейронную активность.

Ошибка: использовать кето без контроля специалистов.

Последствие: дефицит витаминов, нарушенный баланс электролитов.

Альтернатива: подбирать рацион под индивидуальные потребности и состояние здоровья.

Плюсы и минусы кетогенного подхода

Плюсы Минусы Улучшает кровоток и питание мозга Требует строгого контроля макронутриентов Повышает уровень BDNF и защищает нейроны Возможны побочные эффекты в первые недели кетоза Снижает воспаление и окислительный стресс Не подходит людям с заболеваниями печени и почек Поддерживает когнитивное здоровье при старении Может вызывать дефицит клетчатки и некоторых витаминов

Кето как инструмент для мозга

Результаты исследования показывают, что кетоновые тела — это не просто источник энергии, а регуляторы нейропластичности. Они улучшают связь между нейронами и повышают устойчивость мозга к повреждениям, связанным с возрастом или стрессом.

Учёные уверены: при грамотном составлении меню кетодиета может стать эффективным профилактическим средством против деменции и болезни Альцгеймера.

"Кетоны действуют как катализаторы естественных защитных механизмов мозга, помогая сохранять ясность мышления даже в пожилом возрасте", — отмечается в отчёте JCEM.

FAQ

— Сколько нужно времени, чтобы войти в кетоз?

Обычно от 3 до 7 дней при снижении потребления углеводов до 20-30 граммов в сутки.

— Можно ли совмещать кето с физической активностью?

Да, но необходимо постепенно адаптировать организм и контролировать уровень электролитов.

— Безопасна ли кетодиета для пожилых людей?

При медицинском наблюдении — да. Исследования показывают, что она улучшает когнитивные функции у людей старше 50 лет.

— Можно ли применять кето при диабете?

Да, но строго под контролем врача, так как диета влияет на уровень инсулина и глюкозы.

Мифы и правда

Миф: мозг не может работать без углеводов.

Правда: мозг прекрасно использует кетоны как альтернативное топливо.

Миф: кето ведёт к истощению.

Правда: при правильном балансе питательных веществ организм получает стабильную энергию.

Миф: кето-диета вредна для сосудов.

Правда: исследования показывают улучшение кровотока и состояния сосудистой стенки.

Три интересных факта

Кетоны впервые были открыты в XIX веке при изучении голодания — тогда заметили улучшение концентрации внимания у людей без пищи. Уровень BDNF также повышается при интервальном голодании, что делает кето и фастинг биохимически схожими по эффекту. Исследования на животных показали, что кетоз может замедлить дегенерацию нейронов, связанную с болезнью Паркинсона.

Исторический контекст

1920-е годы: кетодиета применялась для лечения эпилепсии у детей.

2000-е: возрос интерес к кетозу как методу контроля веса.

2025 год: исследования подтверждают пользу кето для когнитивного здоровья и защиты мозга.