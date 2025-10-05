Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:54

Кето-диета и "плохой" холестерин подружились: что показали результаты многолетнего наблюдения

Риск сердечно-сосудистых болезней точнее определяется коронарной визуализацией, чем уровнем холестерина по анализам

Исследование Института Лундквиста и Медицинского центра Гарбор-УКЛА поставило под сомнение привычное представление о том, что высокий уровень "плохого" холестерина всегда означает прямой путь к болезням сердца. У группы людей, которые придерживаются кетогенной диеты и относятся к фенотипу LMHR (Lean Mass Hyper-Responders), оказалось всё сложнее: высокий уровень ЛПНП и ApoB не сопровождался ростом атеросклеротических бляшек.

Сравнение подходов к оценке риска

Подход Основа оценки Преимущества Ограничения
Классическая липидная гипотеза Уровень ЛПНП и ApoB простота диагностики, многолетняя база данных может переоценивать риск у метаболически здоровых
Персонализированная оценка Метаболический профиль + визуализация сосудов учитывает индивидуальные особенности, реальное состояние сосудов требует дорогих методов обследования
Подход LMHR наблюдение за фенотипом при низкоуглеводных диетах демонстрирует отсутствие прогрессии при высоком холестерине пока ограничен небольшой выборкой

Советы шаг за шагом (как оценивается риск)

  1. Оцените липидный профиль (ЛПНП, ApoB, триглицериды, ЛПВП).

  2. Добавьте показатели метаболического здоровья: давление, инсулинорезистентность, масса тела.

  3. При высоком холестерине и сохранённом метаболическом здоровье рассмотрите дополнительные обследования — КТ-коронарографию.

  4. Интерпретируйте результаты в контексте общего состояния организма, а не только по отдельному показателю.

  5. Обсудите стратегию с врачом: не всегда стоит спешить с медикаментозным снижением холестерина.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: оценивать риск только по ЛПНП.
    Последствие: возможное назначение ненужного лечения.
    Альтернатива: комплексная оценка с учётом метаболического профиля и визуализации.

  • Ошибка: игнорировать уже существующие бляшки.
    Последствие: недооценка реальной угрозы.
    Альтернатива: отслеживать динамику коронарных отложений.

  • Ошибка: считать кетогенную диету автоматически опасной из-за роста холестерина.
    Последствие: отказ от эффективного метода контроля заболеваний.
    Альтернатива: индивидуальный подход, основанный на фактах.

А что если…

А что если в будущем риск сердечно-сосудистых болезней будут определять не по уровню холестерина, а по наличию и прогрессии реальных бляшек? Тогда диагностика станет точнее, а лечение — более персонализированным.

Плюсы и минусы кетогенного подхода у LMHR

Плюсы Минусы
Эффективен при диабете и метаболическом синдроме Повышает уровень ЛПНП
Улучшает показатели триглицеридов и ЛПВП Требует строгого соблюдения диеты
Может снижать воспаление Недостаточно долгосрочных данных
Поддерживает стабильный вес Нужен постоянный врачебный контроль

FAQ

Опасен ли высокий холестерин на кетодиете?

У LMHR высокий уровень ЛПНП не всегда связан с прогрессией атеросклероза, но контроль необходим.

Можно ли отказаться от статинов?

Только по решению врача и после комплексной оценки рисков.

Как проверить реальное состояние сосудов?

Наиболее информативны КТ-коронарография или КТ-кальциевый скор.

Мифы и правда

  • Миф: высокий ЛПНП всегда ведёт к инфаркту.
    Правда: у метаболически здоровых людей риск определяется наличием бляшек, а не только цифрой.

  • Миф: кетодиета разрушает сосуды.
    Правда: исследования показывают, что у LMHR прогрессии атеросклероза нет.

  • Миф: медикаментозное снижение ЛПНП обязательно всем.
    Правда: подход должен быть индивидуальным.

Исторический контекст

Теория о связи холестерина и болезней сердца — липидная гипотеза — появилась в середине XX века. Она стала основой мировой кардиологии и терапии статинами. Однако новые данные из исследований LMHR показывают: для определённых групп людей эта модель может быть слишком упрощённой.

Три интересных факта

  1. Участники исследования придерживались кетодиеты в среднем 5 лет и оставались метаболически здоровыми.

  2. Фенотип LMHR встречается редко и характеризуется высоким ЛПНП при низких триглицеридах и нормальном давлении.

  3. Исследование было частично профинансировано через краудфандинг, что редкость для кардиологии.

