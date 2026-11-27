Кетогенная диета, основанная на радикальном ограничении углеводов в пользу жиров, заставляет организм переключать топливный режим: вместо глюкозы клетки начинают использовать кетоны. Однако за внешней эффективностью процесса похудения может скрываться опасный биологический механизм. Исследование, опубликованное в журнале Cell Metabolism, показывает, что вес в данном случае перестает быть надежным индикатором здоровья.

Ловушка низкого белка

Группа ученых под руководством Чжаоюэ Чжан из лаборатории Фридмана обнаружила, что ключевым фактором метаболического отклика становится количество белка. В ходе эксперимента мыши линии C57Bl/6J находились на двух вариантах кето-диеты. Те, чей рацион содержал всего 5% белка, начали стремительно терять вес, сократив потребление пищи почти на 40%. Группа с 10% белком, напротив, ела больше и набирала массу. Примечательно, что кетоны вырабатывались в обеих группах, а значит, сам факт состояния кетоза не определял разницу в весе.

При детальном изузении «успешного» похудения выяснилось, что организм мышей платит за это высокую цену. Вместе с жиром уходила мышечная масса, а в печени начали накапливаться жировые отложения. Таким образом, улучшение показателей сахара в крови сопровождалось развитием жирового гепатоза.

Генетический предохранитель и стресс печени

Чтобы понять, почему аппетит исчезал именно при дефиците белка, исследователи обратились к гормону GDF15. Этот белок выделяется клетками в ответ на стресс и подавляет чувство голода через воздействие на мозг. Оказалось, что чувствительность к этой реакции зависит от тонких генетических различий. Мыши линии B6J имеют мутации в двух генах: NNT, защищающем клетки от окислительного стресса, и NLRP12, регулирующем воспаление.

Когда такие организмы сталкиваются с крайне низким содержанием белка, в печени запускается каскад воспалительных реакций. Печень начинает вырабатывать GDF15 и белок LCN2, которые буквально «выключают» аппетит в головном мозге. Это не здоровое насыщение, а сигнал о клеточном бедствии. Ученым удалось подтвердить эту связь: при восстановлении функции гена NNT или применении антиоксиданта N-ацетилцистеина уровень стрессовых белков падал, аппетит возвращался, а патологическая потеря веса прекращалась.

Этот механизм обнажает фундаментальный риск: когда мы видим цифры на весах, идущие вниз, мы редко задумываемся, является ли это следствием оптимизации метаболизма или результатом системного сбоя, при котором организм начинает «поедать» собственные мышцы из-за стресса в печени. Генетическая предрасположенность превращает диету из инструмента оздоровления в триггер воспалительного процесса, где потеря веса становится лишь симптомом внутреннего истощения.