ВВС США свяжут старое оборудование центров управления операциями с облаком

Подразделение ВВС США Kessel Run, которое отвечает за модернизацию программного обеспечения центров управления воздушными операциями (AOC), приступило к проекту DUNE. Его задача — наладить стандартное взаимодействие устаревшего локального оборудования с облачными приложениями. Это позволит операторам пользоваться едиными цифровыми инструментами в реальном времени, не выбирая между облачным доступом и локальными системами. Проект запущен весной этого года.

Как рассказал журналу Air & Space Forces Magazine недавно назначенный руководитель Kessel Run полковник Брайан Виола, до сих пор военнослужащим приходилось либо работать на устаревшем локальном оборудовании, либо полностью полагаться на облачные сервисы. Новая архитектура снимает это ограничение: она позволяет подключать новые тактические инструменты и управлять операциями распределённо.

Как это работает

В основе DUNE лежит язык описания данных (DDL) — единый формат, в котором разные системы описывают и передают данные. Благодаря ему устаревшая инфраструктура и старые программные модули смогут обмениваться данными с новыми приложениями и системами искусственного интеллекта, а разрозненные подсистемы перестанут быть изолированными друг от друга.

По словам Виолы, без такой стандартизации каждый из 21 центра управления воздушными операциями ВВС оставался бы замкнутой системой, которую приходится отдельно настраивать под задачи конкретного подразделения. В руководстве программы считают, что такой подход тормозит внедрение новшеств. DUNE должен обеспечить постоянную доставку облачных сервисов в локальные системы. Те не так гибко масштабируются, как облако, зато надёжны и доступны военным непосредственно в тактическом звене.

Что дальше

DUNE продолжает начатую ранее программу AppTX (Applications Transformation), в рамках которой компании Parsons, General Dynamics Information Technology и Astrion переносят устаревшее программное обеспечение в облако. Работа над единой архитектурой началась ещё до назначения Виолы, но именно при нём программа переходит к созданию так называемого «Революционного AOC».

На следующем этапе операторы, инженеры и специалисты по закупкам будут вместе отрабатывать работу центров в условиях, приближённых к реальным, чтобы найти слабые места в архитектуре. ВВС считают центры управления воздушными операциями отдельными системами вооружения — комплексами AN/USQ-163 Falconer. Сейчас они работают в версии 10.1, а переход на версию 10.2 (Block 20) уже идёт. В 2022 году ВВС заключили с компанией SAIC контракт на 374 млн долларов на сопровождение и модернизацию этих комплексов до 2027 года.