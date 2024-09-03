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Кержаков покидает «Кайрат», лидирующий в чемпионате Казахстана
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Кержаков подал в отставку с поста главного тренера «Кайрата»

Кержаков покидает «Кайрат», лидирующий в чемпионате Казахстана

Главный тренер "Кайрата" Александр Кержаков подал в отставку.

"Кержаков подал в отставку: "Кайрат" думает, что делать", — написал журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале.

В последнем матче под руководством Кержакова "Кайрат" проиграл "Астане" в домашних стенах (0:1). В настоящее время команда лидирует в турнирной таблице чемпионата Казахстана, в котором набрала 32 очка в 18 турах.

Кержаков руководит "Кайратом" с конца мая. Под руководством бывшего игрока сборной России команда сыграла 9 матчей в регулярном чемпионате, в которых одержала 5 побед, потерпела 2 поражения, еще 2 игры завершились ничейным результатом.

Фото: сайт ФК "Зенит"/ Вячеслав Евдокимов

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