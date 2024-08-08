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Путин ждёт от губернатора Курской области мужества и собранности
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Путин посоветовао губернатору Курской области остаться собранным м мужественным, чтобы справиться с ситуацией

Путин ждёт от губернатора Курской области мужества и собранности

Ситуация в Курской области требует от руководителя региона мужества и собранности, поскольку одного опыта недостаточно, отметил президент России Владимир Путин. Настоящие вызовы требуют решительности и способности справляться с трудными и нестандартными задачами.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил, что 6 августа в 5:30 подразделения украинских вооруженных сил численностью до тысячи человек начали наступление с целью захвата территории в Курской области. Однако их продвижение было остановлено. Герасимов отметил, что операция в этом регионе завершится разгромом противника и выходом на государственную границу.

В четверг Министерство обороны России сообщило, что за два дня боев украинские формирования, пытавшиеся атаковать в Курской области, потеряли 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, включая восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.

Президент Путин, комментируя события в Курской области, указал на то, что киевский режим вновь осуществил крупную провокацию и ведет стрельбу по гражданским объектам. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что после нападения украинских войск на приграничные районы Курской области были возбуждены уголовные дела, в том числе по статьям о теракте и убийствах.

Российские следователи работают над установлением личностей украинских военнослужащих, которые отдавали и исполняли приказы о ударах по гражданским целям в этом регионе.

Фото: From Wikimedia Commons/ Presidential Executive Office of Russia

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