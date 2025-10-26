Турки появились в Малой Азии на 1500 лет раньше, чем считалось: сенсация в археологии

На плато Керкенес в Центральной Анатолии археологи сделали открытие, способное изменить представления о культурных корнях региона. В древнем городе Керкенес, отождествляемом с легендарной Птерией, исследователи обнаружили захоронения курганного типа, которые, по предварительным данным, могут быть связаны с прототюркскими или степными традициями. Если гипотеза подтвердится, это откроет новую страницу в изучении истории Евразии — присутствие народов степи в Анатолии оказалось возможным уже 2600 лет назад, задолго до известных миграций тюрков.

Город, упомянутый Геродотом

Керкенес расположен недалеко от деревни Шахмуратлы в районе Соргун провинции Йозгат. Он известен как один из крупнейших археологических памятников железного века в Турции. Город, занимавший площадь более 2,5 квадратных километров, был окружён мощными стенами и располагался на естественном возвышении — стратегическом плато, идеально подходящем для обороны.

Древние авторы, включая Геродота, называли это место Птерией - "городом мидян", который был разрушен персидскими войсками примерно в середине VI века до н. э. Однако последние находки показывают, что история города уходит гораздо глубже.

"Керкенес, по-видимому, не просто фригийский или лидийский город. Его материальная культура отражает более широкий круг евразийских влияний", — пояснил руководитель раскопок профессор Шевкет Дёнмез из Стамбульского университета.

Раскопки под знаком "Наследия для будущего"

Работы на Керкенесе ведутся в рамках национальной программы "Наследие для будущего", поддерживаемой Министерством культуры и туризма Турции. В проекте участвуют специалисты из нескольких университетов — Стамбульского, Бозокского, Муглы Сыткы Кочман и Амасьи.

Археологи сосредоточили внимание на двух ключевых зонах: крепости Кейкавус и окрестной местности, известной среди жителей как "Туркменское кладбище" или Шехитлик Мевки. Именно здесь, на второй площадке, команда столкнулась с необычными погребениями и священными структурами, нехарактерными для классической анатолийской традиции.

Курганы и геоглиф: свидетельства степных обрядов

По словам профессора Дёнмеза, внимание исследователей привлекло крупное круглое сооружение диаметром около 60 метров. Оно состоит из камней, выложенных в виде правильного круга, и, по мнению археологов, представляет собой геоглиф — монументальное изображение, видимое с высоты.

"Эта структура сочетает черты кургана и священного пространства "кут”, что напоминает обряды, характерные для скифских и раннетюркских культур Центральной Азии", — объяснил Дёнмез.

Подобные комплексы известны в Казахстане и на Алтае, где курган (могильная насыпь) соседствовал с местом жертвоприношений и ритуальных огней. Сходство форм и символики заставляет учёных предположить, что в Анатолию могли проникнуть элементы степной традиции уже около 550 года до н. э.

Следы прототюрков в сердце Малой Азии

Курганы традиционно ассоциируются с кочевыми народами Евразии - скифами, саками, а позднее с тюрками и гуннами. На территории Турции такие памятники крайне редки. Поэтому найденные в Керкенесе захоронения вызвали сенсацию.

"Если наши предположения подтвердятся, это будет первое прямое свидетельство контакта анатолийских культур с ранними тюркскими сообществами", — отметил Дёнмез.

Археологи предполагают, что курганы могли принадлежать представителям степных элит — воинам или вождям, служившим в составе местных союзов. Обнаруженные фрагменты конской сбруи, бронзовые украшения и остатки оружия указывают на влияние кочевой культуры, где конь играл центральную роль.

Таблица "Основные характеристики открытых захоронений"

Параметр Описание Тип сооружения Курганы и геоглиф из каменных плит Диаметр крупнейшего объекта около 60 метров Возможная функция Погребально-культовая (святилище "кут") Предполагаемая датировка VI век до н. э. Культурные параллели Скифские и гёктюркские комплексы Центральной Азии Место находки Плато Керкенес, провинция Йозгат, Турция

Археология против грабителей

К сожалению, часть курганов оказалась сильно повреждена из-за незаконных раскопок, проводившихся в прежние годы. Однако даже оставшиеся фрагменты дают возможность провести точное радиоуглеродное датирование и сравнительный анализ архитектуры.

Археологи планируют использовать геофизические методы — магнитометрию и лазерное сканирование (LiDAR), чтобы реконструировать структуру насыпей без полного вскрытия. Это позволит определить, содержат ли они камерные гробницы или центральные алтари - элементы, типичные для степных мемориальных комплексов.

Прототюрки и культурный обмен

Если данные подтвердятся, находки в Керкенесе изменят хронологию появления тюркских культурных элементов в Анатолии.

До сих пор считалось, что первые группы тюрков проникли на Ближний Восток не ранее XI века н. э., в эпоху сельджуков. Однако теперь становится возможным, что их предки — прототюрки — контактировали с местными народами уже в позднем железном веке.

"Наши текущие результаты указывают на присутствие прототюркских групп в Центральной Анатолии примерно 2600 лет назад", — подчеркнул Дёнмез.

Эта гипотеза согласуется с идеей о ранних миграциях степных народов через Кавказ и Восточную Анатолию, которые могли происходить в результате передвижения скифских и массагетских племён.

Что думают специалисты

Не все археологи спешат называть находку доказательством присутствия прототюрков. Некоторые исследователи напоминают, что курганный обряд мог распространяться независимо, как часть общего культурного горизонта Евразии.

Тем не менее большинство экспертов признают: открытие Керкенеса открывает новый ракурс для изучения взаимодействия степных и оседлых обществ.

"Керкенес — это лаборатория культурных контактов. Здесь встречались традиции Востока и Запада, кочевников и земледельцев", — отмечает историк Айше Эрен из Университета Муглы.

Архитектура и сакральное пространство

Особый интерес вызывает найденный геоглиф, который, по мнению исследователей, мог выполнять функцию ритуального круга - места жертвоприношений, посвящённых духам предков и божеству неба.

В тюркской традиции такое место называлось кут - "священная сила" или "божественное благословение".

Сопоставление с памятниками Центральной Азии, такими как курганы Иссык и Берель, показывает удивительное сходство в планировке и символике.

"Сочетание каменной выкладки, ориентации по сторонам света и центрального захоронения указывает на общую идеологию, — говорит Дёнмез. — Возможно, речь идёт о переносе религиозных представлений через миграционные потоки".

А что если…

Если дальнейшие исследования подтвердят степное происхождение курганов, это станет одним из самых значимых археологических открытий в истории Турции.

Оно позволит рассматривать Анатолию не только как перекрёсток античных цивилизаций, но и как часть огромного евразийского культурного пространства, связанного с кочевыми народами.

Такой сценарий объясняет, почему в материальной культуре региона встречаются мотивы коня, орла, солнечного круга - символы, характерные для степных обществ задолго до прихода тюрков в Малую Азию.

Исторический контекст

Период, к которому относится Керкенес, — это поздний железный век (около VI века до н. э.). В это время регион находился на перекрёстке трёх миров: Фригии, Лидии и Персидской державы Ахеменидов. Миграции скифских и других кочевых групп с севера Евразии могли привести к культурным обменам, оставившим след в архитектуре, погребальном обряде и символике.

Сегодня Керкенес становится не просто археологическим памятником, а мостом между цивилизациями степи и Ближнего Востока.