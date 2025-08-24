Стрижка для улыбки: как кератин из волос восстанавливает зубную эмаль – сенсационное открытие

Ученые из Королевского колледжа Лондона разработали инновационную технологию восстановления зубной эмали с использованием кератина — белка, содержащегося в волосах, коже и шерсти. Этот прорыв может навсегда изменить подход к профилактике и лечению зубов, предлагая безопасную, эффективную и экологичную альтернативу традиционным методам. Результаты исследования опубликованы в журнале Advanced Healthcare Materials.

Эмаль — это самая твердая ткань организма, но в отличие от костей или волос она не может восстанавливаться самостоятельно. Потеря эмали приводит к чувствительности, боли и в конечном счете — к разрушению зуба. Потеря эмали — это необратимый процесс, который может привести к серьезным проблемам со здоровьем зубов.

Исчезает навсегда: невозможность восстановления эмали и новая надежда

"Как только она потеряна, она исчезает навсегда", — отмечает старший автор исследования, стоматолог Шерифа Эльшаркави.

Долгое время считалось, что восстановить зубную эмаль невозможно, но новое исследование дает надежду на решение этой проблемы. Команда ученых выяснила, что кератин, взаимодействуя с минералами в слюне, образует защитное покрытие, имитирующее структуру и функцию естественной эмали.

В лабораторных условиях лечение на основе кератина не только остановило разрушение зубов, но и запечатало открытые нервные каналы, уменьшая чувствительность. Кератин обладает уникальной способностью взаимодействовать с минералами и создавать прочный защитный слой на поверхности зубов.

Преимущество перед фтором: структурная защита и облегчение симптомов

В отличие от обычной фторсодержащей зубной пасты, которая лишь замедляет потерю эмали, кератин создает плотный минеральный слой, обеспечивающий структурную защиту и облегчение симптомов. Это может снизить потребность в пломбах или коронках на ранних стадиях повреждений. Кератин обеспечивает более эффективную защиту и восстановление зубной эмали по сравнению с традиционными фторсодержащими средствами.

Для эксперимента кератин был извлечен из овечьей шерсти. При нанесении на зуб он формировал кристаллоподобный каркас, который постепенно притягивал кальций и фосфаты, создавая прочное покрытие, "растущее" вокруг зуба. Овечья шерсть является доступным и возобновляемым источником кератина, который может быть использован для восстановления зубной эмали.

Устойчивый способ: отходы волос и кожи и точный подбор цвета

По словам соавтора исследования, доктора философии Сары Гамеи, материал можно получать устойчивым способом — из отходов волос и кожи. В отличие от пластиковых смол, используемых в стоматологии, кератин нетоксичен, долговечен и позволяет точнее подобрать цвет под натуральный зуб, делая реставрацию практически незаметной. Использование отходов для получения кератина делает этот метод экологически чистым и устойчивым.

"Эта технология преодолевает разрыв между биологией и стоматологией, обеспечивая экологически чистый биоматериал, который отражает естественные процессы", — говорит Гамеа.

Технология восстановления зубной эмали с использованием кератина объединяет биологические и стоматологические подходы для создания эффективного и безопасного метода лечения.

Разработчики считают, что технология может быть доступна в течение 2-3 лет — либо в виде зубной пасты для ежедневного применения, либо в виде профессионального геля, похожего на лак, для точечного ремонта. В скором времени технология может стать доступной для широкого круга потребителей в виде зубной пасты или профессионального геля.

Круговая экономика: уменьшение потребности в синтетике и снижение экологической нагрузки

Метод также поддерживает принципы "круговой экономики": использование выброшенных биологических материалов уменьшает потребность в синтетике и снижает экологическую нагрузку. Кроме того, он может решить вопросы, связанные с применением фтора и долговечностью современных материалов. Использование отходов и отказ от синтетических материалов снижают негативное воздействие на окружающую среду.

Кератин для опытов пока что получали из шерсти, но в более широком смысле этот белок можно получать и из человеческих волос, объяснили ученые. Человеческие волосы могут быть использованы в качестве альтернативного источника кератина для восстановления зубной эмали.

"Мы вступаем в захватывающую эпоху, когда биотехнология позволяет не только лечить симптомы, но и восстанавливать биологическую функцию с использованием собственных материалов организма", — отметил Эльшаркави.

Новые биотехнологии позволяют восстанавливать ткани организма с использованием собственных ресурсов.

Если метод подтвердит свою эффективность в клинических испытаниях, он может изменить подход к профилактике и лечению зубов, превратив, как шутят авторы, "простую стрижку в отправную точку для здоровой улыбки".

Интересные факты о зубной эмали

Зубная эмаль состоит из минерала гидроксиапатита, который является самым твердым веществом в организме человека.

Разрушение зубной эмали может быть вызвано различными факторами, включая кислотную эрозию, кариес и бруксизм.

Профилактика разрушения зубной эмали включает в себя регулярную чистку зубов, использование фторсодержащей зубной пасты и ограничение потребления кислых продуктов и напитков.

В заключение, разработка технологии восстановления зубной эмали с использованием кератина является прорывом в стоматологии, который может предложить безопасную, эффективную и экологичную альтернативу традиционным методам лечения. Клинические испытания покажут, сможет ли эта технология изменить подход к профилактике и лечению зубов и обеспечить нам здоровые и красивые улыбки на долгие годы.