Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Танзания
Танзания
© commons.wikimedia.org by Joachim Huber from Switzerland is licensed under CC BY-SA 2.0
Главная / Туризм
Олег Белов Опубликована вчера в 23:34

Пляжи как в рекламе, сафари как в кино: Кения рвётся в топ зимних направлений

Кения стала новым направлением для российских туристов — туры уже доступны из регионов

Индийский океан, белоснежные пляжи, сафари и дайвинг — Кения стремительно превращается в одно из самых притягательных экзотических направлений для российских туристов. В 2025 году туроператор Space Travel представил новое круглогодичное предложение, которое объединяет пляжный отдых и приключенческие туры по Восточной Африке. Причём по цене — гораздо доступнее Мальдив, но по уровню впечатлений ничуть не хуже.

Новая звезда Индийского океана

После успешных программ на Занзибаре туроператор расширяет географию и запускает туры в Кению - страну, где можно увидеть и бирюзовые лагуны, и диких животных в саванне. Программа ориентирована не только на Москву, но и на регионы России: перелёты доступны из Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Самары, Минеральных Вод и Сочи.

Туристы добираются до побережья Кении, в курортную Момбасу, с одной короткой пересадкой — чаще всего в Дубае (flydubai, Emirates) или Аддис-Абебе (Ethiopian Airlines).

"Пляжи Кении способны приятно удивить даже искушённых путешественников — это океан ярче, чем на Мальдивах, и при этом более доступные цены", — отметили в пресс-службе Space Travel.

Океан, дайвинг и сафари рядом

Главная "фишка" Кении — сочетание моря и приключений. Днём можно купаться, заниматься дайвингом или снорклингом, а уже через пару часов оказаться на настоящем сафари в саванне.

На побережье раскинулись десятки километров пляжей с мягким песком, а в водах Индийского океана — целый подводный мир: кораллы, пещеры, затонувшие корабли. Особенной популярностью пользуется морской заповедник Ватаму, где можно увидеть черепах, скатов, мурен и дельфинов.

Из Момбасы легко добраться до национальных парков Цаво и Шимба-Хиллз, где за "Большой африканской пятёркой" — львами, буйволами, носорогами, леопардами и слонами — наблюдают прямо из джипа. Минимальная стоимость сафари — от 38 тысяч рублей на человека.

Лето круглый год

Климат Кении идеально подходит для круглогодичного отдыха. Днём температура держится на уровне +28…+32 °C, ночью — около +22 °C. Вода в океане почти не остывает, оставаясь в диапазоне +25…+29 °C. Дожди бывают редко, в основном в апреле-мае, а в остальное время погода стабильно солнечная.

В прибрежных зонах есть естественные приливы и отливы, но в районе Момбасы они выражены слабо и не мешают купанию.

Отели и уровень сервиса

Из аэропорта до пляжных зон ехать от 20 минут до часа. Инфраструктура у побережья развита: отели, рестораны, магазины, дайвинг-центры. Уровень обслуживания — на уровне европейских курортов, ведь Кению давно облюбовали туристы из Великобритании, Германии и Италии.

Для российских гостей Space Travel рекомендует отели категорий 4-5 звёзд, работающие по системе "завтрак" или "полупансион". Обед в кафе стоит около 15 долларов на человека.

Среди лучших вариантов сезона:
Diamonds Leisure Beach & Golf Resort 4* - популярный семейный курорт;
Baobab Beach Resort & Spa 4* - большой отель с анимацией и SPA;
The Maji Beach Boutique Hotel 5* - бутик для взрослых;
The Sands At Nomad 5* - стильный отель у национального парка Дьяни.

Документы и формальности

Для поездки в Кению не требуется вакцинация. Туристам нужно оформить электронное разрешение на въезд (ETA) - это можно сделать онлайн. Туроператор берёт оформление на себя, стоимость услуги — 60 долларов на человека.

Пассажиры рейсов Ethiopian Airlines могут сделать стоповер в Аддис-Абебе без визы, если пересадка длится менее 24 часов.

Сколько стоит тур в Кению

Продажи на зимний сезон уже открыты. Стоимость пакетных туров:
• 7 ночей в отеле 4* (полупансион, вылет из Москвы) — от 228 тыс. руб. за двоих;
• 9 ночей в отеле 5* - от 276 тыс. руб. за двух туристов.

С учётом уровня сервиса, океанского побережья и сафари рядом, Кения становится серьёзной альтернативой Занзибару и Мальдивам.

Сравнение направлений

Показатель Мальдивы Занзибар Кения
Перелёт из Москвы Прямой, 9 ч 1 пересадка, 10 ч 1 пересадка, 11 ч
Виза Не нужна Не нужна ETA (60 $)
Средняя цена тура (7 ночей, 4*) 320 тыс. ₽ 240 тыс. ₽ 228 тыс. ₽
Сафари рядом Нет Нет Есть
Купальный сезон Круглый год Круглый год Круглый год

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: брать минимальный тариф без включённого ETA.
Последствие: задержка при оформлении документов.
Альтернатива: доверить оформление оператору Space Travel.

Ошибка: выбирать дешёвый отель 3*.
Последствие: слабый кондиционер и ограниченный сервис.
Альтернатива: остановиться в 4-5*, где соотношение цена-качество лучше.

А что если поехать с детьми?

Кения отлично подходит для семейного отдыха: на побережье безопасно, в отелях есть детские клубы и бассейны. Можно совместить море и короткое сафари на 1-2 дня.

Для малышей подойдут пляжи Диани и Ньяли, где спокойное море и мягкий песок. Подросткам понравятся экскурсии к слоновьим приютам и морские прогулки с наблюдением за дельфинами.

Плюсы и минусы направления

Плюсы Минусы
Безвизовый въезд и тёплый океан Нужна пересадка
Возможность совместить море и сафари Отливы на некоторых пляжах
Цены ниже Мальдив и Сейшел Длинный перелёт
Круглый год высокий сезон Ограниченный выбор прямых рейсов

FAQ

Нужны ли прививки для поездки в Кению?
Нет, обязательных требований нет.

Можно ли комбинировать пляж и сафари в одном туре?
Да, сафари-тур из Момбасы займёт 1-2 дня и стоит от 38 тыс. руб.

Как долго лететь в Кению?
Около 11 часов с пересадкой в Дубае или Аддис-Абебе.

Когда лучше ехать?
Самое комфортное время — с декабря по март и с июня по октябрь.

Мифы и правда

Миф: Кения опасна для туристов.
Правда: побережье Момбасы — туристическая зона с высоким уровнем безопасности.

Миф: в Кении нельзя купаться из-за акул.
Правда: большинство пляжей защищено коралловыми рифами, купание безопасно.

Миф: океан холодный зимой.
Правда: температура воды круглый год выше +25 °C.

Исторический контекст

Первый чартер из России в Кению отправился ещё в 2013 году, но тогда направление не получило широкого распространения. Теперь, когда туризм сместился в сторону экзотики и безвизовых стран, Кения возвращается в ассортимент крупных операторов — на этот раз всерьёз и надолго.

Интересные факты

• Национальный парк Цаво — один из крупнейших в мире, его площадь больше Израиля.
• В Кении снимают многие документальные фильмы о дикой природе.
• На побережье растут баобабы, которым более 500 лет.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Остров Пасхи вновь удивил учёных — современные технологии объяснили, как двигались моаи вчера в 15:24
Они шли, покачиваясь: учёные доказали, что статуи Пасхи умели "ходить"

Ученые раскрыли секрет передвижения моаи на острове Пасхи! Новая теория, основанная на 3D-моделировании и экспериментах, объясняет, как рапануйцы перемещали 887 каменных гигантов.

Читать полностью » В Коломенском идёт масштабная реконструкция: завершена реставрация храма XVI века и открыта новая набережная вчера в 14:17
Коломенское меняется на глазах: старинная усадьба готовится к новому рождению

Масштабная реконструкция в Коломенском: новая набережная, реставрация храма и мистический овраг. Стоит ли посетить парк сейчас, несмотря на стройку?

Читать полностью » Паромы по Босфору остаются самым популярным способом увидеть Стамбул с воды вчера в 13:22
Босфор без фильтров: почему настоящий Стамбул виден только с палубы

Откройте для себя Стамбул с воды: паромы предлагают уникальный опыт, который углубляет понимание города и его культуры, соединяя традиции и современные реалии.

Читать полностью » Эксперты назвали топ-3 места для выходных в Санкт-Петербурге вчера в 12:36
Три места, где Петербург открывается по-новому: от башни Газпрома до Невского с высоты

Куда сходить в Петербурге, если у вас всего два дня? Лахта Центр с панорамой города, романтические павильоны Петергофа и музей Карла Буллы на Невском — три остановки, которые покажут Петербург во всей его многослойной красоте.

Читать полностью » Эксперты рассказали, что посмотреть в Ростове Великом за 1 день вчера в 11:32
Город на озере, где оживают легенды: Ростов Великий зимой, летом и навсегда

Как увидеть Ростов Великий за один день и не пропустить ни одной жемчужины? Кремль, монастыри, финифть, озеро Неро — маршрут, где прошлое соседствует с современностью и где время действительно замедляется.

Читать полностью » Названы самые живописные города России для зимнего путешествия 2025–2026 годов вчера в 10:26
От Калининграда до Владивостока: где в России зима превращает города в сказку

От белоснежных куполов Суздаля до мягкого солнца Ялты — рассказываем, где в России зима превращает города в сказку, а мороз становится частью волшебства.

Читать полностью » Эксперты рассказали, куда поехать на осенние каникулы 2025 года с детьми вчера в 9:18
Осенние каникулы в путешествии: когда школа отменяется и начинается отдых

Осенние каникулы — отличный повод провести время всей семьёй. Москва, Казань, Сочи, Калининград или даже Турция: выбирайте, куда отправиться с детьми в октябре и ноябре 2025 года.

Читать полностью » Эксперты рассказали, куда поехать в ноябре 2025 года в России вчера в 8:14
Россия без толп и переплат: как поймать выгодный момент для путешествий в ноябре

Куда поехать в ноябре, чтобы не разориться и отдохнуть от суеты? Мы собрали лучшие идеи по России — от тёплого Крыма до заснеженного Шерегеша, где ноябрь превращается в удовольствие.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Осенью герань на Камчатке мульчируют слоем 5–7 см, чтобы защитить корни от ветра и промерзания
Культура и шоу-бизнес
В новом сезоне "Эйфории" появятся Триша Пейтас, Наташа Лионн и Илай Рот
Садоводство
Осенний посев сидератов помогает восстановить плодородие почвы
Питомцы
Зоопсихолог Виктор Петров рассказал, как снизить стресс у собак при визите к ветеринару
Красота и здоровье
Эксперт из Университета штата Огайо развеяла миф о зависимости от гигиенической помады
Наука
Бирманн: в Германии нашли детские могилы у стен средневековой часовни
Еда
В России в XVI–XVII веках царские пиры включали сотни блюд и длились до десяти часов
Питомцы
В России предложили расширить список потенциально опасных пород собак
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet