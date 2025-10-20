Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 20:50

Корона падает — да здравствует династия: Netflix готовит ответ Британии про Кеннеди

Netflix снимет сериал о семье Кеннеди с Майклом Фассбендером в главной роли

Netflix запускает новый амбициозный проект — драматический сериал о семье Кеннеди, который обещает стать одним из самых обсуждаемых исторических шоу ближайших лет. Главную роль в нём исполнит Майкл Фассбендер, известный по фильмам "Свет в океане" и "Бесславные ублюдки".

Семейная сага, вдохновлённая историей Америки

Новый сериал "Кеннеди" создаётся в сотрудничестве Netflix и студии Chernin Entertainment. Проект основан на книге историка Фредрика Логевалля "Джон Ф. Кеннеди: становление совершеннолетия в американском веке, 1917-1956", отмеченной критиками за глубину анализа и внимание к деталям эпохи.

В первом сезоне, состоящем из восьми серий, действие развернётся в 1930-е годы — десятилетие, ставшее поворотным для семьи Кеннеди. Зрители увидят, как из личных амбиций, любовных историй и политических конфликтов постепенно складывалась одна из самых влиятельных династий XX века.

Сценарий пишет Сэм Шоу, известный по сериалу "Манхэттен", а режиссёром выступит Томас Винтерберг, автор фильмов "Торжество" и "Курск".

"Мы хотим показать не только политическую сторону клана Кеннеди, но и человеческие слабости, которые делали их такими близкими зрителям", — отметил продюсер проекта.

Образ патриарха

Главный герой сериала — Джо Кеннеди-старший, отец будущего президента США Джона Ф. Кеннеди. Майкл Фассбендер примерит на себя роль харизматичного и противоречивого патриарха семьи. Его путь — от амбициозного бизнесмена до посла США в Великобритании в годы Второй мировой войны — станет центральной линией повествования.

Кеннеди-старший был не только блестящим политиком, но и умелым стратегом, сумевшим превратить собственные связи и состояние в фундамент для политической карьеры своих сыновей — Джона, Роберта и Теда.

Исторический контекст

Патрик Джозеф Кеннеди, дед Джона Ф. Кеннеди, стал основателем знаменитого клана. Его потомки внесли значительный вклад в политику и общественную жизнь США, пережив при этом немало личных трагедий.

В сериале будут затронуты темы социального неравенства, религиозных предрассудков против католиков, а также моральных дилемм, с которыми сталкивались Кеннеди в погоне за властью.

Историки отмечают, что именно в 1930-х годах Джо Кеннеди заложил основы семейной идеологии: успех любой ценой, дисциплина, сплочённость и вера в собственное предназначение.

Почему Netflix выбрал именно Кеннеди

После феноменального успеха сериала "Корона", посвящённого британской монархии, Netflix продолжает развивать жанр исторических драм. В компании уверены, что американская версия "королевской драмы" — о Кеннеди — способна повторить успех "Короны".

"Семья Кеннеди — это американская монархия. Их история сочетает в себе власть, любовь и трагедию. Это идеальный материал для телевидения", — считает Томас Винтерберг.

Создатели обещают масштабное производство, съёмки в Бостоне и Лондоне, а также тщательно воссозданную эпоху 1930-х годов — от костюмов до интерьеров.

Сравнение с "Короной"

Элемент "Корона" "Кеннеди"
Историческая основа Монархия Великобритании Политическая династия США
Главная фигура Королева Елизавета II Джо Кеннеди-старший
Период действия 1940-2000-е годы 1930-1950-е годы
Тон повествования Элегантная хроника Американская драма с политическим подтекстом
Эмоциональный фокус Долг и корона Семья и власть

Почему это важно

Netflix стремится укрепить позиции в жанре "престижных" драм, которые не только рассказывают о прошлом, но и заставляют задуматься о настоящем. История Кеннеди — это не просто рассказ о политике. Это метафора американской мечты, где успех и трагедия идут рука об руку.

Три интересных факта

  1. Книга Логевалля, по которой снимается сериал, считается одной из самых подробных биографий Джона Ф. Кеннеди.

  2. Джо Кеннеди был первым председателем Комиссии по ценным бумагам США и близким советником президента Рузвельта.

  3. За время своей дипломатической карьеры Кеннеди вызывал противоречивые оценки из-за своих взглядов на изоляционизм США.

Плюсы и минусы проекта

Плюсы Минусы
Сильный актёрский состав и режиссура Высокие ожидания после успеха "Короны"
Богатый исторический материал Риск излишней идеализации персонажей
Киношная эстетика и масштаб Возможные споры вокруг политической трактовки событий

А что если сериал выйдет за рамки истории семьи?

Создатели намекают, что "Кеннеди" может стать началом целой антологии о выдающихся американских династиях XX века. В будущем Netflix может показать историю Рузвельтов, Рокфеллеров или даже семьи Бушей.

FAQ

Когда выйдет сериал "Кеннеди"?
Ожидается, что премьера состоится в 2026 году, точная дата пока не объявлена.

Кто сыграет Джона Кеннеди?
Кастинг на роль молодого Джона Ф. Кеннеди ещё не завершён, но в списке кандидатов — несколько голливудских звёзд нового поколения.

Будет ли сериал политическим?
Да, но основной акцент сделан на личных драмах и семейных конфликтах, а не на партийной борьбе.

Можно ли считать "Кеннеди" американским ответом "Короне"?
Безусловно. Netflix прямо позиционирует проект как продолжение успеха "Короны", но с американской перспективой.

Мифы и правда

Миф: Кеннеди всегда были безупречными героями.
Правда: Сериал покажет их как людей с амбициями, слабостями и внутренними противоречиями.

Миф: Проект будет полностью документальным.
Правда: Это драматическая интерпретация, основанная на исторических фактах.

