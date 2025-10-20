Корона падает — да здравствует династия: Netflix готовит ответ Британии про Кеннеди
Netflix запускает новый амбициозный проект — драматический сериал о семье Кеннеди, который обещает стать одним из самых обсуждаемых исторических шоу ближайших лет. Главную роль в нём исполнит Майкл Фассбендер, известный по фильмам "Свет в океане" и "Бесславные ублюдки".
Семейная сага, вдохновлённая историей Америки
Новый сериал "Кеннеди" создаётся в сотрудничестве Netflix и студии Chernin Entertainment. Проект основан на книге историка Фредрика Логевалля "Джон Ф. Кеннеди: становление совершеннолетия в американском веке, 1917-1956", отмеченной критиками за глубину анализа и внимание к деталям эпохи.
В первом сезоне, состоящем из восьми серий, действие развернётся в 1930-е годы — десятилетие, ставшее поворотным для семьи Кеннеди. Зрители увидят, как из личных амбиций, любовных историй и политических конфликтов постепенно складывалась одна из самых влиятельных династий XX века.
Сценарий пишет Сэм Шоу, известный по сериалу "Манхэттен", а режиссёром выступит Томас Винтерберг, автор фильмов "Торжество" и "Курск".
"Мы хотим показать не только политическую сторону клана Кеннеди, но и человеческие слабости, которые делали их такими близкими зрителям", — отметил продюсер проекта.
Образ патриарха
Главный герой сериала — Джо Кеннеди-старший, отец будущего президента США Джона Ф. Кеннеди. Майкл Фассбендер примерит на себя роль харизматичного и противоречивого патриарха семьи. Его путь — от амбициозного бизнесмена до посла США в Великобритании в годы Второй мировой войны — станет центральной линией повествования.
Кеннеди-старший был не только блестящим политиком, но и умелым стратегом, сумевшим превратить собственные связи и состояние в фундамент для политической карьеры своих сыновей — Джона, Роберта и Теда.
Исторический контекст
Патрик Джозеф Кеннеди, дед Джона Ф. Кеннеди, стал основателем знаменитого клана. Его потомки внесли значительный вклад в политику и общественную жизнь США, пережив при этом немало личных трагедий.
В сериале будут затронуты темы социального неравенства, религиозных предрассудков против католиков, а также моральных дилемм, с которыми сталкивались Кеннеди в погоне за властью.
Историки отмечают, что именно в 1930-х годах Джо Кеннеди заложил основы семейной идеологии: успех любой ценой, дисциплина, сплочённость и вера в собственное предназначение.
Почему Netflix выбрал именно Кеннеди
После феноменального успеха сериала "Корона", посвящённого британской монархии, Netflix продолжает развивать жанр исторических драм. В компании уверены, что американская версия "королевской драмы" — о Кеннеди — способна повторить успех "Короны".
"Семья Кеннеди — это американская монархия. Их история сочетает в себе власть, любовь и трагедию. Это идеальный материал для телевидения", — считает Томас Винтерберг.
Создатели обещают масштабное производство, съёмки в Бостоне и Лондоне, а также тщательно воссозданную эпоху 1930-х годов — от костюмов до интерьеров.
Сравнение с "Короной"
|Элемент
|"Корона"
|"Кеннеди"
|Историческая основа
|Монархия Великобритании
|Политическая династия США
|Главная фигура
|Королева Елизавета II
|Джо Кеннеди-старший
|Период действия
|1940-2000-е годы
|1930-1950-е годы
|Тон повествования
|Элегантная хроника
|Американская драма с политическим подтекстом
|Эмоциональный фокус
|Долг и корона
|Семья и власть
Почему это важно
Netflix стремится укрепить позиции в жанре "престижных" драм, которые не только рассказывают о прошлом, но и заставляют задуматься о настоящем. История Кеннеди — это не просто рассказ о политике. Это метафора американской мечты, где успех и трагедия идут рука об руку.
Три интересных факта
-
Книга Логевалля, по которой снимается сериал, считается одной из самых подробных биографий Джона Ф. Кеннеди.
-
Джо Кеннеди был первым председателем Комиссии по ценным бумагам США и близким советником президента Рузвельта.
-
За время своей дипломатической карьеры Кеннеди вызывал противоречивые оценки из-за своих взглядов на изоляционизм США.
Плюсы и минусы проекта
|Плюсы
|Минусы
|Сильный актёрский состав и режиссура
|Высокие ожидания после успеха "Короны"
|Богатый исторический материал
|Риск излишней идеализации персонажей
|Киношная эстетика и масштаб
|Возможные споры вокруг политической трактовки событий
А что если сериал выйдет за рамки истории семьи?
Создатели намекают, что "Кеннеди" может стать началом целой антологии о выдающихся американских династиях XX века. В будущем Netflix может показать историю Рузвельтов, Рокфеллеров или даже семьи Бушей.
FAQ
Когда выйдет сериал "Кеннеди"?
Ожидается, что премьера состоится в 2026 году, точная дата пока не объявлена.
Кто сыграет Джона Кеннеди?
Кастинг на роль молодого Джона Ф. Кеннеди ещё не завершён, но в списке кандидатов — несколько голливудских звёзд нового поколения.
Будет ли сериал политическим?
Да, но основной акцент сделан на личных драмах и семейных конфликтах, а не на партийной борьбе.
Можно ли считать "Кеннеди" американским ответом "Короне"?
Безусловно. Netflix прямо позиционирует проект как продолжение успеха "Короны", но с американской перспективой.
Мифы и правда
• Миф: Кеннеди всегда были безупречными героями.
• Правда: Сериал покажет их как людей с амбициями, слабостями и внутренними противоречиями.
• Миф: Проект будет полностью документальным.
• Правда: Это драматическая интерпретация, основанная на исторических фактах.
