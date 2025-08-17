Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 9:55

Голливуд против Белого дома: отказ Круза ударил по планам Трампа

The Washington Post: церемония вручения премии центра Кеннеди пройдёт без Тома Круза

Американский актёр Том Круз отказался от участия в одной из самых престижных культурных церемоний страны — вручении премии центра Кеннеди. Его имя было в списке потенциальных лауреатов, однако, как утверждает The Washington Post, артист решил отказаться от награды.

Почему Круз сказал "нет"

По данным источников издания, причиной стал банальный конфликт расписаний. Однако сама новость вызвала широкий резонанс: многие связали отказ актёра не только с графиком, но и с фигурой президента США Дональда Трампа, которому предстояло лично вручать награду.

Церемония без Тома Круза

48-я по счёту церемония Kennedy Center Honors состоится в Вашингтоне, в зале оперного театра. На сцену поднимутся рок-группа Kiss, бродвейский артист Майкл Кроуфорд, кантри-легенда Джордж Стрейт, актёр Сильвестр Сталлоне и певица Глория Гейнор. Все они примут награды лично из рук президента.

Трамп не скрывал личного отношения к процессу.

"Я принимал очень активное участие в выборе лауреатов. Те, кто мне не нравился, были отклонены", — подчеркнул он.

По словам президента, нынешний список отличается от прежних лет, ведь в нём, как он считает, представлены "замечательные люди".

Президент и его мечта

Любопытно, что сам Дональд Трамп признался: долгие годы мечтал получить премию центра Кеннеди, но эта честь так и не выпала ему. Теперь он оказался в необычной роли — вручать награды другим.

