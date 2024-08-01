Кандидат Кеннеди-младший: СССР выиграл войну против нацистов

Кеннеди-младший заявил о разговоре между Джоном Кеннеди и Хрущевым о роли СССР в войне

Роберт Кеннеди-младший, претендент на пост президента США, поделился воспоминаниями о беседе между своим дядей, Джоном Кеннеди, и советским лидером Никитой Хрущевым. Эту информацию он озвучил в ходе интервью Youtube-каналу Bussin' With The Boys.

По словам Кеннеди-младшего, Хрущев акцентировал внимание американского президента на ключевой роли Советского Союза в разгроме нацистской Германии. Он также подчеркнул способность советского народа преодолевать любые трудности и их бесстрашие перед лицом опасности.

Кандидат в президенты отметил, что в период правления Хрущева Советский Союз не стремился к военному противостоянию с Западом, поскольку страна уже пережила все ужасы полномасштабной войны.

Роберт Кеннеди-младший охарактеризовал Хрущева как интересную личность, подчеркнув его военный опыт, в частности, участие в Сталинградской битве. По мнению Кеннеди, именно этот опыт сформировал у советского лидера стойкое нежелание новой войны.

Ранее Кеннеди-младший подверг критике действующего президента США Джо Байдена за сведение дипломатических контактов с Россией к обмену угрозами и оскорблениями. В качестве положительного примера он привел своего дядю, который даже в разгар холодной войны поддерживал открытый диалог с Советским Союзом.

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