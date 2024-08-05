Медвежья история в США: Кеннеди-младший подкинул мертвого медведя в парк

Роберт Кеннеди-младший, независимый кандидат в президенты США, опубликовал видео в соцсетях, в котором поделился необычной историей десятилетней давности.
Он рассказал, как оставил тушу медвежонка в Центральном парке Нью-Йорка, посчитав эту идею забавной. Этот поступок в свое время вызвал широкий общественный резонанс.
Кеннеди объяснил, что решил рассказать эту историю в преддверии выхода статьи о нем в издании New Yorker, журналисты которого обратились к нему за комментарием. Он признал, что этот эпизод его биографии можно считать не самым удачным.
Кандидат в президенты поведал, что наткнулся на медвежонка, которого сбила машина перед ним. Он подобрал тушу, планируя разделать ее и забрать мясо домой. Однако из-за опоздания на авиарейс ему пришлось изменить планы.
Вместе с друзьями, с которыми он проводил время, он решил оставить медвежонка в Центральном парке, инсценировав несчастный случай с участием велосипеда. В то время в Нью-Йорке было много аварий с велосипедистами, и эта тема широко освещалась в прессе.
На следующий день история с медвежонком стала главной новостью. Полиция оцепила место происшествия, а велосипед, который оставил Кеннеди, был изъят для экспертизы. Кеннеди признался, что испытывал волнение, но в итоге история была забыта.
Роберт Кеннеди-младший является племянником президента США Джона Кеннеди. Он баллотируется в президенты как независимый кандидат, однако эксперты не прогнозируют ему высоких шансов на победу.
Фото: www. flickr. com/Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
Боррель предостерёг Киргизию от нарушения антироссийских санкций
Глава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев сообщил, что ЕС рекомендовал Киргизии соблюдать условия санкций против РФ. Это заявление прозвучало после визита представителя ЕС Жозепа Борреля в Бишкек.
Индия закрывает железнодорожное сообщение с Бангладеш на фоне протестов
Индия приняла решение о приостановке железнодорожного сообщения с Бангладеш в связи с эскалацией протестов и беспорядками в соседней стране.
Ректоры вузов требуют пересмотра новых правил целевого набора
Ректоры ведущих технических вузов России, таких как МГТУ им. Баумана и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, выразили мнение, что новые правила целевого набора, вступившие в силу 1 мая 2024 года, нуждаются в доработке.
Пранкеру Эдварду Биллу ампутируют ногу после осложнений от перелома
Сегодня, 5 августа, Эдварду Биллу, известному пранкеру, предстоит ампутация ноги. Об этом сообщил его двоюродный брат в интервью SHOT.