Медвежья история в США: Кеннеди-младший подкинул мертвого медведя в парк

Роберт Кеннеди-младший, независимый кандидат в президенты США, опубликовал видео в соцсетях, в котором поделился необычной историей десятилетней давности.

Он рассказал, как оставил тушу медвежонка в Центральном парке Нью-Йорка, посчитав эту идею забавной. Этот поступок в свое время вызвал широкий общественный резонанс.

Кеннеди объяснил, что решил рассказать эту историю в преддверии выхода статьи о нем в издании New Yorker, журналисты которого обратились к нему за комментарием. Он признал, что этот эпизод его биографии можно считать не самым удачным.

Кандидат в президенты поведал, что наткнулся на медвежонка, которого сбила машина перед ним. Он подобрал тушу, планируя разделать ее и забрать мясо домой. Однако из-за опоздания на авиарейс ему пришлось изменить планы.

Вместе с друзьями, с которыми он проводил время, он решил оставить медвежонка в Центральном парке, инсценировав несчастный случай с участием велосипеда. В то время в Нью-Йорке было много аварий с велосипедистами, и эта тема широко освещалась в прессе.

На следующий день история с медвежонком стала главной новостью. Полиция оцепила место происшествия, а велосипед, который оставил Кеннеди, был изъят для экспертизы. Кеннеди признался, что испытывал волнение, но в итоге история была забыта.

Роберт Кеннеди-младший является племянником президента США Джона Кеннеди. Он баллотируется в президенты как независимый кандидат, однако эксперты не прогнозируют ему высоких шансов на победу.

Фото: www. flickr. com/Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)