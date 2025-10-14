Скандалы продают лучше пиара: почему провал в суде стал триумфом для Кендрика Ламара
После судебного решения, отклонившего иск Дрейка к Universal Music Group, песня Кендрика Ламара "Not Like Us" пережила второе рождение и вновь ворвалась в чарты по всему миру.
Ранее Дрейк обвинял Universal и Ламара в клевете, утверждая, что строки из трека содержат оскорбительные и ложные утверждения. В частности, в одном из куплетов Кендрик якобы намекал на личную жизнь конкурента, называя его педофилом. Однако судья пришёл к выводу, что подобные фразы нельзя трактовать как фактические обвинения — это художественное выражение и "мнение исполнителя, а не утверждение, подлежащее проверке".
После оглашения вердикта композиция стремительно набрала популярность. В чартах iTunes и Apple Music трек вновь занял верхние позиции в США, Канаде и Австралии, а на Spotify за сутки собрал свыше 1,2 миллиона прослушиваний. Клип "Not Like Us", опубликованный ещё в разгар противостояния двух рэперов, также вернулся в тренды YouTube, получив тысячи новых комментариев.
Представители Дрейка уже заявили, что решение суда будет обжаловано. По словам юристов артиста, они считают вердикт "не учитывающим репутационные последствия для их клиента" и намерены продолжить борьбу.
Иск против Universal был подан ещё в 2024 году. Тогда Дрейк обвинял лейбл в том, что компания "вмешивалась в конкуренцию" и "искусственно наращивала стримы" песни Кендрика, чтобы усилить эффект от публичного конфликта двух звёзд. В ответ представители UMG назвали претензии безосновательными и заявили, что иск — не что иное, как эмоциональная реакция на проигранный рэп-баттл.
История конфликта между Дрейком и Кендриком Ламаром
Противостояние двух исполнителей началось ещё в 2013 году, когда Ламар упомянул Дрейка в своём куплете для трека Control, заявив, что намерен "уничтожить конкурентов в рэп-игре". С тех пор артисты не раз обменивались колкими строками в песнях и соцсетях.
В 2024 году конфликт достиг апогея: в течение нескольких недель Дрейк и Кендрик выпускали ответные треки, превращая личную вражду в рэп-противостояние десятилетия. "Not Like Us" стала кульминацией этой войны, собрав миллионы просмотров за первые часы и став, по мнению фанатов, финальным ударом в диссе против Дрейка.
Сравнение реакции публики и критиков
|Показатель
|Дрейк
|Кендрик Ламар
|Количество прослушиваний на Spotify в день релиза
|8,5 млн
|12,4 млн
|Оценка критиков (Metacritic)
|72/100
|91/100
|Поддержка в соцсетях
|нейтральная
|преимущественно позитивная
|Кол-во мемов и ремиксов
|умеренное
|вирусное распространение
|Реакция коллег по индустрии
|сдержанная
|восторженная
Реакция музыкальной индустрии была однозначной: многие исполнители открыто встали на сторону Ламара, называя "Not Like Us" одной из самых мощных дисс-композиций последних лет.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Дрейк подал иск, основываясь на художественных строках.
Последствие: cуд признал высказывания субъективным мнением, что подорвало юридическую позицию артиста.
Альтернатива: вместо иска можно было бы ответить новым треком или публичным заявлением, сохранив имидж в рамках хип-хоп культуры.
-
Ошибка: обвинение UMG в манипулировании стримами.
Последствие: репутационные потери и обвинения в непрофессионализме.
Альтернатива: провести независимый аудит или сотрудничать с платформами напрямую.
-
Ошибка: публичное обсуждение конфликта в СМИ.
Последствие: усиление интереса к Кендрику и рост популярности его трека.
Альтернатива: дистанцироваться от скандала, сосредоточившись на собственных релизах.
А что если…
Если апелляция Дрейка всё же будет удовлетворена, это может создать опасный прецедент для всей музыкальной индустрии: исполнители начнут избегать провокационных тем, опасаясь судебных исков. Однако если решение останется в силе, свобода выражения в рэпе станет только шире, а баттлы вновь вернут себе статус творческого состязания, а не юридической войны.
3 интересных факта
-
После релиза "Not Like Us" продажи мерча Кендрика выросли на 340%.
-
Песня попала в более чем 5 миллионов пользовательских плейлистов Spotify.
-
В TikTok под хэштегом #NotLikeUs собрано свыше 700 млн просмотров.
