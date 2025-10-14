Скандалы продают лучше пиара: почему провал в суде стал триумфом для Кендрика Ламара

После судебного решения, отклонившего иск Дрейка к Universal Music Group, песня Кендрика Ламара "Not Like Us" пережила второе рождение и вновь ворвалась в чарты по всему миру.

Ранее Дрейк обвинял Universal и Ламара в клевете, утверждая, что строки из трека содержат оскорбительные и ложные утверждения. В частности, в одном из куплетов Кендрик якобы намекал на личную жизнь конкурента, называя его педофилом. Однако судья пришёл к выводу, что подобные фразы нельзя трактовать как фактические обвинения — это художественное выражение и "мнение исполнителя, а не утверждение, подлежащее проверке".

После оглашения вердикта композиция стремительно набрала популярность. В чартах iTunes и Apple Music трек вновь занял верхние позиции в США, Канаде и Австралии, а на Spotify за сутки собрал свыше 1,2 миллиона прослушиваний. Клип "Not Like Us", опубликованный ещё в разгар противостояния двух рэперов, также вернулся в тренды YouTube, получив тысячи новых комментариев.

Представители Дрейка уже заявили, что решение суда будет обжаловано. По словам юристов артиста, они считают вердикт "не учитывающим репутационные последствия для их клиента" и намерены продолжить борьбу.

Иск против Universal был подан ещё в 2024 году. Тогда Дрейк обвинял лейбл в том, что компания "вмешивалась в конкуренцию" и "искусственно наращивала стримы" песни Кендрика, чтобы усилить эффект от публичного конфликта двух звёзд. В ответ представители UMG назвали претензии безосновательными и заявили, что иск — не что иное, как эмоциональная реакция на проигранный рэп-баттл.

История конфликта между Дрейком и Кендриком Ламаром

Противостояние двух исполнителей началось ещё в 2013 году, когда Ламар упомянул Дрейка в своём куплете для трека Control, заявив, что намерен "уничтожить конкурентов в рэп-игре". С тех пор артисты не раз обменивались колкими строками в песнях и соцсетях.

В 2024 году конфликт достиг апогея: в течение нескольких недель Дрейк и Кендрик выпускали ответные треки, превращая личную вражду в рэп-противостояние десятилетия. "Not Like Us" стала кульминацией этой войны, собрав миллионы просмотров за первые часы и став, по мнению фанатов, финальным ударом в диссе против Дрейка.

Сравнение реакции публики и критиков

Показатель Дрейк Кендрик Ламар Количество прослушиваний на Spotify в день релиза 8,5 млн 12,4 млн Оценка критиков (Metacritic) 72/100 91/100 Поддержка в соцсетях нейтральная преимущественно позитивная Кол-во мемов и ремиксов умеренное вирусное распространение Реакция коллег по индустрии сдержанная восторженная

Реакция музыкальной индустрии была однозначной: многие исполнители открыто встали на сторону Ламара, называя "Not Like Us" одной из самых мощных дисс-композиций последних лет.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Дрейк подал иск, основываясь на художественных строках.

Последствие: cуд признал высказывания субъективным мнением, что подорвало юридическую позицию артиста.

Альтернатива: вместо иска можно было бы ответить новым треком или публичным заявлением, сохранив имидж в рамках хип-хоп культуры. Ошибка: обвинение UMG в манипулировании стримами.

Последствие: репутационные потери и обвинения в непрофессионализме.

Альтернатива: провести независимый аудит или сотрудничать с платформами напрямую. Ошибка: публичное обсуждение конфликта в СМИ.

Последствие: усиление интереса к Кендрику и рост популярности его трека.

Альтернатива: дистанцироваться от скандала, сосредоточившись на собственных релизах.

А что если…

Если апелляция Дрейка всё же будет удовлетворена, это может создать опасный прецедент для всей музыкальной индустрии: исполнители начнут избегать провокационных тем, опасаясь судебных исков. Однако если решение останется в силе, свобода выражения в рэпе станет только шире, а баттлы вновь вернут себе статус творческого состязания, а не юридической войны.

