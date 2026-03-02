В Кемеровской области подвели итоги торгов по дорожным работам на 2026 год, сэкономив около 200 миллионов рублей для дополнительного обновления трасс. Об этом сообщает правительство региона.

Муниципалитетам удалось добиться значительной экономии, которая позволит расширить объём ремонта до 226 километров дорог. Физика асфальта, подверженного циклам замораживания-оттаивания в сибирском климате, подчёркивает urgency таких инвестиций — трещины от термического расширения требуют timely вмешательства. Эти средства усилят транспортную сеть, повышая безопасность и доступность.

Финансирование поступит частично из регионального бюджета, частично из федерального в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Списки конкретных участков уже сформированы и вскоре появятся в соцсетях у глав муниципалитетов. Антропология mobility показывает, как гладкие пути влияют на социальную динамику, ускоряя обмен и снижая стресс от пробок.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, приоритеты Кузбасса — безопасность жителей, комфорт передвижения и поддержка бизнеса через транспортную доступность. Биохимия полимерных добавок в новом асфальте обеспечит долговечность покрытия, минимизируя будущие затраты. Таким образом, регион инвестирует в устойчивое развитие инфраструктуры.