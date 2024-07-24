Экологическая организация "Последнее поколение" провела акцию протеста в немецком аэропорту "Кельн-Бонн", что привело к временной приостановке его работы. Активисты сумели проникнуть на взлетно-посадочную полосу, нарушив зону безопасности воздушной гавани.
Руководство аэропорта подтвердило факт вторжения посторонних лиц на охраняемую территорию. В связи с этим инцидентом была инициирована полицейская операция, на время которой прием и отправка рейсов были прекращены.
Представители "Последнего поколения" распространили пресс-релиз, в котором изложили свои требования к правительству Германии. Экоактивисты призывают власти страны способствовать разработке и принятию международного соглашения, имеющего юридическую силу. Целью данного документа должен стать поэтапный отказ от использования ископаемых видов топлива - нефти, газа и угля - к 2030 году.
Организаторы акции также сообщили о планах проведения аналогичных "мирных гражданских протестов" в этот же день в ряде других стран. Среди них упоминаются Великобритания, Австрия, Нидерланды, Швейцария, Канада, США и Норвегия. Предполагается, что акции затронут не только аэропорты, но и другие объекты инфраструктуры.
Фото: From Wikimedia Commons/ Julia Hawkins (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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