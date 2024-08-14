Российский посол высказался о словах Зеленского о переговорах

Все заявления нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского о возможном проведении мирных переговоров с Москвой не нужно воспринимать всерьез, потому что Киев никак не продемонстрировал на деле свои слова. Такое заявление сделал российский посол в Великобритании Андрей Келин во время интервью РИА Новости.

"Какие-либо заявления Владимира Зеленского на переговорную тематику едва ли стоит всерьез воспринимать и комментировать. Тем более, с учетом его непроясненного статуса", — рассказал российский дипломат.

Кроме того, он отметил, что в официальных кругах Лондона вопрос мирных переговоров между Россией и Украиной "не в фаворе".

Стоит отметить, что ранее Зеленский, давая интервью французским СМИ, заявлял, что есть возможность начать переговоры с РФ без условия возврата территорий. По его словам, вопрос возврата территорий очень сложный, и он должен решаться украинцами.

Фото: president.gov.ua