Российский посол высказался о словах Зеленского о переговорах

Все заявления нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского о возможном проведении мирных переговоров с Москвой не нужно воспринимать всерьез, потому что Киев никак не продемонстрировал на деле свои слова. Такое заявление сделал российский посол в Великобритании Андрей Келин во время интервью РИА Новости.
"Какие-либо заявления Владимира Зеленского на переговорную тематику едва ли стоит всерьез воспринимать и комментировать. Тем более, с учетом его непроясненного статуса", — рассказал российский дипломат.
Кроме того, он отметил, что в официальных кругах Лондона вопрос мирных переговоров между Россией и Украиной "не в фаворе".
Стоит отметить, что ранее Зеленский, давая интервью французским СМИ, заявлял, что есть возможность начать переговоры с РФ без условия возврата территорий. По его словам, вопрос возврата территорий очень сложный, и он должен решаться украинцами.
Фото: president.gov.ua
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