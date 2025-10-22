Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Кит Урбан и Николь Кидман
Кит Урбан и Николь Кидман
© commons.wikimedia.org by Galeria de Edwin Martinez1 is licensed under CC BY 2.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 4:02

Развелся — зато альбом вышел: как Николь Кидман вдохновила бывшего мужа на откровения

Кит Урбан после развода с Николь Кидман представил песню Straight Line

Развод Кита Урбана и Николь Кидман стал одной из самых обсуждаемых новостей осени. После 19 лет совместной жизни пара объявила о расставании, и, судя по всему, певец решил пережить этот период через творчество.

Новая песня как признание

Во время премьеры документального сериала “Дорога”, посвящённого гастролям по США, Кит Урбан представил песню Straight Line — первую композицию с альбома High. Певец признался, что в треке отражены его личные переживания, связанные с тяжелыми изменениями в жизни.

“Может быть, вы разочаровались в отношениях, в работе, в творчестве, в себе самом… В чем угодно!”, — сказал Кит Урбан со сцены.

По словам музыканта, песня символизирует попытку вырваться из “выматывающей душу рутины” и снова почувствовать вкус жизни.

“Straight Line — первый трек на альбоме по многим причинам, но в первую очередь потому, что он олицетворяет энергию и дух, которые стали сквозной линией всей пластинки”, — пояснил Урбан.

Развод и одиночество

В конце сентября СМИ сообщили, что Николь Кидман и Кит Урбан приняли решение развестись. Официальное заявление пара сделала совместно, подчеркнув, что расстаются “с уважением и благодарностью за прожитые годы”. У бывших супругов растут две дочери — 17-летняя Сандей и 14-летняя Фейт.

Сам музыкант признался поклонникам, что сейчас чувствует себя “одиноким и несчастным”, но старается не позволять личным переживаниям повлиять на карьеру. Урбан продолжает турне и говорит, что сцена помогает ему справляться с болью.

Альбом как форма терапии

Новый диск High — это не просто музыкальный проект, а своего рода эмоциональный дневник артиста. В нем он рассуждает о переменах, страхе перед одиночеством, поиске вдохновения и попытках начать жизнь заново. Критики уже назвали альбом самым личным в карьере певца.

Многие фанаты отметили, что тексты песен наполнены откровением и уязвимостью — качествами, которых раньше не хватало в работах Урбана. Сам он говорит, что именно боль заставила его стать честнее как с собой, так и со слушателями.

А что если бы они остались вместе?

Поклонники пары до сих пор обсуждают, могла ли история сложиться иначе. Николь и Кит всегда казались примером стабильных отношений в Голливуде, где браки редко переживают десятилетие. Возможно, давление со стороны карьеры, постоянные разъезды и разное восприятие личного пространства стали испытанием, которое даже им не удалось преодолеть.

Интересные факты

  1. Кит Урбан начал писать песни для альбома High ещё до объявления о разводе.

  2. Николь Кидман поддержала мужа на ранних этапах работы над проектом.

  3. Несмотря на расставание, пара продолжает совместно участвовать в воспитании дочерей.

FAQ

Как называется новая песня Кита Урбана?
Первая композиция альбома High — Straight Line. В ней певец говорит о желании вырваться из эмоционального тупика.

Когда пара объявила о разводе?
Кидман и Урбан сообщили о расставании в конце сентября 2025 года после 19 лет брака.

Продолжит ли Кит Урбан гастролировать?
Да, музыкант заявил, что турне продолжается, несмотря на личные обстоятельства.

Есть ли у пары дети?
Да, у них две дочери — Сандей (17 лет) и Фейт (14 лет).

Как поклонники отреагировали на песню?
Фанаты отметили, что композиция звучит особенно искренне и трогательно, а многие нашли в ней поддержку для себя.

Мифы и правда

Миф: Кит Урбан посвятил песню упрекам в адрес Николь.
Правда: музыкант не обвиняет бывшую супругу, а рассказывает о собственных чувствах и необходимости двигаться дальше.

Миф: развод стал неожиданностью для обоих.
Правда: по словам близких друзей пары, они давно переживали кризис, но старались сохранить семью ради детей.

Миф: артист планирует завершить карьеру.
Правда: Урбан, напротив, заявил, что сцена помогает ему восстановиться и вдохновляет на новые проекты.

