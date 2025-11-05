Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь
© Пресс-служба Администрации Ростовской области
Марк Ульянов Опубликована сегодня в 14:24

Юрий Слюсарь подвёл итоги года на посту губернатора Ростовской области

Когда Юрий Слюсарь вступил в должность губернатора Ростовской области, регион находился на сложном рубеже. Соседство с зоной СВО, социальная нагрузка, инфраструктурные вызовы — всё это требовало от власти не просто решений, а нового взгляда на развитие.

Главной задачей стала перестройка системы управления. За год команда губернатора выстроила стратегию, где центральное место занял человек. Это был не год деклараций, а год конкретных действий: в экономике, здравоохранении, агросекторе и инфраструктуре.

Управление через диалог

С первых месяцев Слюсарь сделал ставку на открытость. Президент Владимир Путин, представляя губернатора, отметил: "Самое главное, чтобы люди увидели вашу энергию, желание работать на благо ростовчан и поверили в это".

Так появилась программа "Стратегия Дона: Вместе пишем будущее", позволившая жителям всех муниципалитетов напрямую участвовать в обсуждении проблем. От ремонта дорог до системы здравоохранения — всё стало предметом общественного диалога.

"Для меня принципиально важно: чего хотят люди, то я и требую к исполнению", — подчеркнул губернатор.

Итогом стал конкретный результат: дополнительные 8 млрд рублей в местные бюджеты с 2026 года, расширенные меры поддержки семей, ветеранов и участников СВО.

Экономика устойчивости

Прошедший год стал испытанием для аграрного сектора. Погодные риски грозили потерей урожая, однако региональные власти добились признания ситуации чрезвычайной на федеральном уровне. Это позволило привлечь 4 млрд рублей поддержки, провести осеннюю посевную и сохранить устойчивость сельхозпредприятий.

Параллельно началось развитие особой экономической зоны "Ростовская", где зарегистрировано 11 резидентов с совокупным объёмом инвестиций более 6 млрд рублей.

"Импортозамещение — это обеспечение безопасности сегодня. А технологическое лидерство — это уверенность в завтрашнем дне", — отметил Слюсарь.

Инфраструктура и комфорт

В транспортной сфере запущен проект по обновлению схем пассажирских перевозок, особенно в труднодоступных районах. В ЖКХ стартовала масштабная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры" - 10 млрд рублей на первые три года.

Возвращение "Ростовводоканала" в госсобственность стало ключевым решением: теперь область может планировать комплексную модернизацию водоснабжения.
Дополняет это пятилетняя программа "Ростовэнерго" стоимостью 20,3 млрд рублей, повышающая надёжность электросетей.

Здравоохранение: шаг навстречу

Система здравоохранения получила новый импульс. Проект "Поезд здоровья" привёз медицинскую помощь в самые отдалённые районы. 240 специалистов провели 40 тысяч обследований, включая сложные УЗИ и скрининги.

Запущена программа привлечения кадров в сельскую медицину: выделяются бесплатные участки, увеличено число целевых мест в медуниверситете.
С 2026 года заработает Региональный кадровый центр здравоохранения - первый в Южном федеральном округе.

Забота о героях

В структуре правительства создано управление по поддержке ветеранов СВО.

"Мы не просто обязаны помогать — это часть нашей ответственности перед людьми, которые защищают страну", — подчеркнул губернатор.

Работает принцип "одного окна" в МФЦ: более трёх тысяч ветеранов уже воспользовались сервисом. А программа "Герои Дона" помогает участникам СВО адаптироваться к мирной жизни и начать карьеру на госслужбе.

Итоги года

"Мы доказали, что способны решать любые задачи, когда работаем одной командой", — сказал Юрий Слюсарь, подводя итоги.

Ростовская область вошла в фазу стабильного развития, где основой стала не декларация, а доверие.

